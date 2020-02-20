Жители Полтавской области заблокировали трассу, чтобы не пустить эвакуированных из Китая. Об этом 20 февраля сообщает местный сайт КременчугToday

«На трассе Полтава-Кременчуг в районе Лелюховки с ночи заблокированы дорогу на Новые Санжары. Сделали это местные жители, которые хотят не допустить размещения эвакуированных из Китая украинцев в местный санаторий», — говорится в сообщении.

Лайнер с украинцами из Китая застрял в небе над Харьковской областью © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк Иван Выговский и председатель ОГА Олег Синегубов.

По данным украинских СМИ, самолет из Уханя должен был приземлиться около 7.00 (8.00 по мск) в Киеве, однако до сих пор кружит над Харьковской областью.

Отмечается, что место посадки могло измениться из-за плохой видимости в Киеве. Также сообщается, что Харьковская область станет транзитным местом, а эвакуированных на карантин повезут в Полтавскую область.