«На трассе Полтава-Кременчуг в районе Лелюховки с ночи заблокированы дорогу на Новые Санжары. Сделали это местные жители, которые хотят не допустить размещения эвакуированных из Китая украинцев в местный санаторий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобили с прицепами пропускают только легковые автомобили местных жителей. На месте находятся начальник областной полиции Иван Выговский и председатель ОГА Олег Синегубов.
По данным украинских СМИ, самолет из Уханя должен был приземлиться около 7.00 (8.00 по мск) в Киеве, однако до сих пор кружит над Харьковской областью.
Отмечается, что место посадки могло измениться из-за плохой видимости в Киеве. Также сообщается, что Харьковская область станет транзитным местом, а эвакуированных на карантин повезут в Полтавскую область.