Легковой автомобиль с четырьмя погибшими был поднят из озера во Львовской области 17 февраля. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины

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По данным ГСЧС, 20-летний водитель Audi 80 не справился с управлением, в результате чего машина влетела в озеро и перевернулась вверх дном.

«Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворивского района в возрасте 19-24 лет, погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении Нацполиции Львовской области.

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Обстоятельства ДТП выясняются. По его факту было открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством.