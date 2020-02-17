Отмечается, что сообщение о ДТП на автодороге Рава-Русская — Судовая Вишня при въезде в село Коты Яворивского района поступило спасателям в 08:53 (09:53 мск).
По данным ГСЧС, 20-летний водитель Audi 80 не справился с управлением, в результате чего машина влетела в озеро и перевернулась вверх дном.
«Водитель и трое пассажиров автомобиля, все жители Яворивского района в возрасте 19-24 лет, погибли на месте происшествия», — говорится в сообщении Нацполиции Львовской области.
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Обстоятельства ДТП выясняются. По его факту было открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством.