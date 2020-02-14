По словам Лукашенко, это произойдет, если поставки нефти из РФ в Белоруссию в феврале окажутся недостаточными.
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«Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах… мы начнем отбор из транзитной трубы», — предупредил Лукашенко.
Будет ли Белоруссия оплачивать самовольно откачанный объем нефти, президент не уточнил.
Лукашенко добавил, что договор между двумя странами предусматривает 24 млн тонн поставок нефти в год, однако в январе в Белоруссию поступило всего 500 тысяч тонн.
Кроме того, Лукашенко угрожает запустить реверсную прокачку американской или аравийской нефти из Польши.
Таким образом, поставки российской нефти на Запад могут оказаться полностью заблокированными.