Белоруссия может откачивать нефть из нефтепровода «Дружба», по которому энергоресурсы из России поступают на Запад, чтобы добрать необходимый объем в 2 млн тонн, который необходим республике каждый месяц. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передает РИА Новости

По словам Лукашенко, это произойдет, если поставки нефти из РФ в Белоруссию в феврале окажутся недостаточными.

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«Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах… мы начнем отбор из транзитной трубы», — предупредил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что договор между двумя странами предусматривает 24 млн тонн поставок нефти в год, однако в январе в Белоруссию поступило всего 500 тысяч тонн.

Кроме того, Лукашенко угрожает запустить реверсную прокачку американской или аравийской нефти из Польши.

Таким образом, поставки российской нефти на Запад могут оказаться полностью заблокированными.