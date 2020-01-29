Нефтяные компании, входящие в группу «Сафмар», намерены поставить в феврале 250 тысяч тонн нефти в Белоруссию, передает РИА Новости со ссылкой на источник 29 января

Эксперт объяснил, чем закончится затея с латвийским нефтяным терминалом для Минска © sc-olvia.com Сообщается, что поставки будут осуществляться в соответствии с заявками белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). При этом источник не исключил, что транспортировка топлива будет проходить по железной дороге.

Компании группы «Сафмар», принадлежащие бизнесмену Михаил Гуцериеву, поставляют нефть в Белоруссию с января 2020 года.

Ранее заявлялось, что объем нефти за первый месяц года может составить 750 тысяч тонн: 650 тысяч через трубопровод, еще 100 тысяч железнодорожным транспортом. Однако позднее цифра была откорректирована и уменьшилась до 500 тысяч тонн из-за начала поставок в республику нефти из третьих стран, в частности, из Норвегии.

Из-за того, что к началу 2020 года Минск и Москва не смогли прийти к соглашению по стоимости нефти, с 1 января были частично приостановлены поставки сырья в Белоруссию. В качестве альтернативы республике удалось договориться о покупке 80 тысяч тонн норвежской нефти для «Нафтана» — марка Johan Sverdrup максимально близка по характеристикам к Urals.

Поставляться она будет через порт Клайпеды, который в год может пропустить лишь 3,6 миллиона тонн. Кроме того, за перевалку и транспортировку норвежского сырья Белоруссия переплачивает по $20 (1,25 тысячи рублей) за тонну.

При этом для загрузки одного «Нафтана» требуется около 9 миллионов тонн ежегодно, то есть порядка 25 тысяч тонн ежедневно. Мозырский НПЗ перерабатывает около 10 миллионов тонн в год. Большая часть продукции «нефтехима» идет на экспорт в виде светлых нефтепродуктов, в первую очередь автомобильного топлива.