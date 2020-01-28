Входящие в российское объединение «Сафмар» Михаила Гуцериева нефтяные компании планируют поставить в феврале 250 тысяч тонн нефти на белорусские НПЗ. Об этом 28 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с планами компаний

Суздальцев объяснил, что будет с Лукашенко, если он согласится на условия Москвы по нефти © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк

«Сафмар» планирует поставить в феврале 250 тысяч тонн на белорусские НПЗ, поставки будут идти в соответствии с заявками заводов», — сказал он.

Собеседник агентства не исключил, что нефть будет транспортироваться по железной дороге.

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику, так как Белоруссию не устраивает предлагаемая цена. В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ.

Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет «Сафмара», чье руководство планировало в январе поставить в Белоруссию 750 тысяч тонн нефти, однако позднее скорректировал план до 500 тысяч тонн из-за начала поставок в республику нефти из третьих стран.