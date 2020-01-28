«Сафмар» — российский многоотраслевой конгломерат, в который входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности, финансовые активы и многие другие.
«Сафмар» планирует поставить в феврале 250 тысяч тонн на белорусские НПЗ, поставки будут идти в соответствии с заявками заводов», — сказал он.
Собеседник агентства не исключил, что нефть будет транспортироваться по железной дороге.
Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику, так как Белоруссию не устраивает предлагаемая цена. В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ.
Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет «Сафмара», чье руководство планировало в январе поставить в Белоруссию 750 тысяч тонн нефти, однако позднее скорректировал план до 500 тысяч тонн из-за начала поставок в республику нефти из третьих стран.