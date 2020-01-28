Украинские онлайн-магазины решили подзаработать на коронавирусе — фото

Украинские сайты предлагают купить защитные маски «стоп-вирус», которые якобы помогут защититься от коронавируса 2019-nCoV, и футболки, часть средств от продажи которых якобы пойдет на помощь пострадавшим от новой болезни. Об этом 28 января сообщает «Главред»

«Только вопрос времени»: вирусолог рассказала, когда коронавирус доберется до Украины © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк уверяют, что защитные маски «стоп-вирус», которые якобы помогут защититься от коронавируса 2019-nCoV, состоят из четырех слоев, с добавлением активированного угля, который изолирует бактерии и эффективно предотвращает от заражения.

«Защитная маска с угольным фильтром обладает эффектом фильтрации 95%, а это достаточно высокий показатель, особенно, когда дело касается небольшой одноразовой маски», — говорится в объявлениях о продаже.

Продавцы футболок с логотипами, посвященными борьбе с коронавирусом, утверждают, что треть от их выручки пойдет заболевшим «китайским друзьям».