Заражение опасным китайским коронавирусом может происходить даже на стадии инкубационного периода, когда его носитель еще не ощущает симптомов заболевания. Об этом на пресс-конференции в Пекине рассказала председатель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Цзяовей, передает Би-би-си 26 января

Китайская опасность. Украина и Россия готовятся к новому вирусу, угрожающему человечеству © AFP, STR / AFP | AFP, STR / AFP | Перейти в фотобанк словам, инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, и даже в течение этого времени заразившиеся могут передавать его другим людям. Похожая ситуация наблюдалась во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2003 годах.

Из-за этого носитель вируса может даже не знать, что заражен и способен заразить других, так как не будет чувствовать симптомов.

Ранее китайские врачи назвали первые симптомы заражения коронавирусом: диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, головные боли, а также, в редких случаях — сердцебиение и стеснение в груди.