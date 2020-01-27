По ее словам, инкубационный период вируса составляет от одного до 14 дней, и даже в течение этого времени заразившиеся могут передавать его другим людям. Похожая ситуация наблюдалась во время эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002-2003 годах.
Из-за этого носитель вируса может даже не знать, что заражен и способен заразить других, так как не будет чувствовать симптомов.
Ранее китайские врачи назвали первые симптомы заражения коронавирусом: диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, головные боли, а также, в редких случаях — сердцебиение и стеснение в груди.