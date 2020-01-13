Ошибка оператора, выпустившего ракету по пассажирскому Boeing в аэропорту Тегерана, произошла из-за недостатка координации с новым зенитным расчетом сил ПВО Ирана. Об этом 13 января РИА Новости сообщил заместитель председателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки

Как авиакатастрофа в Иране изменит украинскую политику. Мнение экспертов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк «До взлета самолета расчеты ПВО уведомили где-то раз или два… Однако не было полной координации с новым расчетом системы ПВО, который был установлен в ту ночь возле международного аэропорта имама Хомейни, и ошибка случилась из-за этого», — цитирует информагентство иранского депутата. Вину за уничтожение самолета 11 января признал Корпус стражей исламской революции (КСИР). Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.