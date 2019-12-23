Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
По мнению европейских дипломатов, мост «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря». Кроме того, РФ завершила строительство без согласия Украины, что является нарушением суверенитета страны.
Строительство Крымского моста является внутренним делом Российской Федерации, поэтому в ЕС не вправе указывать, что строить в российских территориальных водах, заявил Бальбек.
«В ЕС используют устаревшие данные. Крым уже более пяти лет как российская территория, а что строить в наших территориальных водах и кого туда запускать — это внутреннее дело Российской Федерации. Так что мост построен, по нему налажена логистика, и никакие заявления ЕС или протесты Киева этому не помешают», — заявил он агентству.
По его словам, все суда, которые идут в украинские порты, проходят территориальные воды России беспрепятственно, согласно графику, что позволяет избежать столпотворения и аварийности на море.