ЕС считает, что на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту следовало получить согласие Украины, сообщила служба внешних связей ЕС. На данное заявление отреагировал депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек. Об этом пишет РИА Новости в понедельник, 23 декабря

Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.

Путин отправился из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста © Скриншот трансляции РИА Новости

Строительство Крымского моста является внутренним делом Российской Федерации, поэтому в ЕС не вправе указывать, что строить в российских территориальных водах, заявил Бальбек.

«В ЕС используют устаревшие данные. Крым уже более пяти лет как российская территория, а что строить в наших территориальных водах и кого туда запускать — это внутреннее дело Российской Федерации. Так что мост построен, по нему налажена логистика, и никакие заявления ЕС или протесты Киева этому не помешают», — заявил он агентству.

По его словам, все суда, которые идут в украинские порты, проходят территориальные воды России беспрепятственно, согласно графику, что позволяет избежать столпотворения и аварийности на море.