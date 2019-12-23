«Мостик — холостяк и карьерист. Он еще задержится на Крымском мосту на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов. Коту уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве. Он рассмотрит их и примет решение, когда полностью завершит работу в Керченском проливе», — отметили в инфоцентре.
Мостика котенком подбросили строителям в 2015 году, когда началась подготовка к работам. Рабочие поселили его в своей бытовке. Таким образом, Мостик является ровесником стройки. Его изображение даже есть на опоре Крымского моста.
От имени животного ведутся аккаунты в соцсетях, о нем неоднократно писали СМИ, в том числе американская газета The Washington Post.
Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили на прошлой неделе. Президент РФ Владимир Путин 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.