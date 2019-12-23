Талисман моста через Керченский пролив, кот по кличке Мостик задержится на объекте на несколько месяцев, чтобы «проконтролировать» движение поездов. Об этом сообщили 23 декабря в инфоцентре «Крымский мост»

Крымский мост получил подарок от художников полуострова © most.life

Мостика котенком подбросили строителям в 2015 году, когда началась подготовка к работам. Рабочие поселили его в своей бытовке. Таким образом, Мостик является ровесником стройки. Его изображение даже есть на опоре Крымского моста.

От имени животного ведутся аккаунты в соцсетях, о нем неоднократно писали СМИ, в том числе американская газета The Washington Post.

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершили на прошлой неделе. Президент РФ Владимир Путин 23 декабря совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ, где примет участие в торжественном открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту.