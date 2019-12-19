Республиканец Роджер Уикер предложил наказать Россию за нарушение религиозных свобод в Крыму и Донбассе. Документ с таким требованием опубликован на сайте комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе

«Нарушения свободы вероисповедания в регионах включали в себя похищения, тюремные заключения, пытки, принудительное психиатрическое лечение, конфискацию собственности, запрет на миссионерскую деятельность, отказ в регистрации», — утверждается в документе со ссылкой на отчеты Госдепартамента США и «другие отчеты».

На обзорном совещании ОБСЕ обсудили украинский неонацизм и гонения на УПЦ © church.ua

Кроме того, в документе высказывается недовольство в связи с запретом в России деятельности организации «Свидетели Иеговы», признанной в РФ экстремистской.

Уикер считает, что США должны «наказать виновных», а именно российские власти.