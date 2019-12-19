«Нарушения свободы вероисповедания в регионах включали в себя похищения, тюремные заключения, пытки, принудительное психиатрическое лечение, конфискацию собственности, запрет на миссионерскую деятельность, отказ в регистрации», — утверждается в документе со ссылкой на отчеты Госдепартамента США и «другие отчеты».
Уикер утверждает, что в Донбассе и Крыму якобы подвергаются гонениям мусульмане из числа крымских татар, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинская греко-католическая церковь.
Кроме того, в документе высказывается недовольство в связи с запретом в России деятельности организации «Свидетели Иеговы», признанной в РФ экстремистской.
Уикер считает, что США должны «наказать виновных», а именно российские власти.