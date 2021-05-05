Как бы ни тяжела была сейчас политическая атмосфера в Украине, здоровые силы общества оказывают сопротивление, и они не дадут обесценить память о великой Победе над фашизмом

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал лидер фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в Харьковском городском совете Андрей Лесик

- Андрей, выборы мэра Харькова назначены на 31 октября. Можно ли рассчитывать, что избирательная кампания пройдёт прозрачно и честно?

— Еще рано об этом говорить, как она пройдёт, поживём — увидим. Что пройдёт честно — думаю, да. Конечно, будут и неожиданности. Тот, кто уже сейчас считает, что он даром победил, думаю, может сильно ошибаться.

Но — цыплят по осени считают. Результаты будут подведены, и мы их увидим. Поэтому сейчас не стоит забегать вперёд, обсуждать разные фамилии и рейтинги, говорить кто основные кандидаты, кто нет. Там будет видно.

Харьковские неонацисты подрались на ножах в память о Гитлере © Facebook, Marker

- В ходе любой избирательной кампании всем кандидатам важно донести свою позицию до избирателей, до всех граждан. Но возможно ли это в нынешних условиях? Как вы оцениваете ситуацию со свободой слова в Харькове и в целом в стране?

— На сегодняшний день в Украине свобода слова — это уже такое понятие, которое ничего общего с Украиной не имеет. Закрыты три ведущих информационных телевизионных канала - NewsOne, «112» и ZIK.

Проработав в эфире только час, был закрыт вообще по полному беспределу, так же, как и три названных выше, телеканал «Первый Независимый».

Сейчас идёт блокировка в YouTube этих каналов, блокировка исключительно для граждан Украины. Режим Зеленского перешёл черту и уже, скажем так, работает сам против себя. Потому что даже многие его сторонники не одобряют подобные действия.

Страна скатилась к правовому беспределу, к такому состоянию, когда следствие ничего не значит, доказательная база ничего не значит, абсолютно. Ничего общего с законностью то, что у нас сейчас происходит, не имеет.

Соответственно, в таких именно условиях и при таком уровне свободе слова будет проходить избирательная кампания в Харькове. Но жаловаться я не буду. И если кто-то уже решил, что он легко победит на этих выборах, пусть… Посмотрим, каков будет результат.

Что касается ситуации в целом в стране, то показательным можно считать дело эксперта Юрия Дудкина, которого, опять-таки, по полному беспределу закрыли в СИЗО 25 февраля. Продержали там 49 дней и выпустили под залог в два миллиона гривен.

— Два миллиона гривен для обычного человека — это очень большая сумма…

На Украине суд изменил меру пресечения политэксперту Дудкину © Facebook, Юрий Дудкин Юрий Дудкин - военный пенсионер, откуда у него такие деньги? Хорошо, что депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ — Ред.) сбросились, собрали средства для уплаты залога, и буквально вытащили человека из СИЗО.

Тогда создавался прецедент, что любого человека у нас можно без каких-либо законных оснований надолго «закрыть» в СИЗО. Если бы ОПЗЖ не боролась, уже сидели бы десятки и сотни людей — сидели бы просто так.

Но они (правоохранительные органы в деле Юрия Дудкина — Ред.) применили норму о безальтернативном содержании в СИЗО, а эта норма была отменена 25 июня 2019 года, должен был быть прописан залог. Они, наверное, это просто проморгали… Или подумали, что об этом кто-то забыл.

Но так, как сидел в СИЗО я, по норме о безальтернативном содержании, теперь такого нет.

Соответственно, могу сказать, что сейчас команде Зеленского предложить гражданам Украины, по факту, просто нечего. Когда избирали президента, людей интересовали, прежде всего, мир и изменение курса страны. И что же? Мы увидели «второго Порошенко» в лице Зеленского.

- На таком непростом фоне и будут проходить выборы мэра в Харькове?

— Да, это будет битва за Харьков. Здоровые силы будут бороться со всякими… Тут даже трудно подобрать правильное слово.

Дело в том, что харьковчан предавали уже несколько раз. Например, когда меня лишали депутатского мандата за ношение георгиевской ленты 9 мая. Тогда инициатором был депутатский корпус. Мои друзья-товарищи голосовали так, чтобы угодить Порошенко.

Сейчас мы об этом и не вспоминаем, как говорится, время прошло — забыли. Но, на самом-то деле, тогда головы в песок попрятали как раз те, кто должны были голову поднимать и спину не сгибать перед всем этим мракобесием.

- Теперь возможны иные варианты поведения?

Язык как инструмент политических репрессий: власти Украины лишают права голоса жителей Харькова © Суспільне Харків

- Это вы говорите о событиях 21 апреля, когда на вас напали национал-радикалы?

— Да, это было 21 апреля. А полиция просто получила команду не вмешиваться. Спасибо и на том, что не постреляли, не поубивали, уже хорошо.

Кроме этого, задача была запугать, чтобы мы с адвокатами не пришли на суд. С утра был вброс, что новое подозрение готовы предъявить по статье о сепаратизме, потом был вброс, что меру пресечения уже новую выбирают… На самом-то деле это были отвлекающие маневры. Отвлекающие, в том числе, от важных вопросов, которые рассматривались, в том числе, и на сессии горсовета.

- На сессии горсовета?

— Да, там тогда происходил полный беспредел. Происходил дерибан бюджетных средств. Безумие полное: рассматривалось выделение денежных средств в размере 452 миллиона гривен на строительство дороги через рынок Барабашово. Всё в одном пункте! — при этом 13 миллионов гривен выделяем на борьбу коронавирусом, и тут же, в этом же пункте, 452 миллионов гривен на дорогу.

Абсолютное кощунство так распределять средства в то время, когда не хватает коек, не хватает мест с кислородом в больницах. А на эти деньги можно было бы построить шесть больниц, с этажностью примерно в 16 этажей, полностью укомплектованных. Это сколько же, посчитайте, койко-мест с кислородом можно было бы создать и реально принести пользу людям, вместо того, чтобы финансировать дорогу через рынок. Для того чтобы кому-то навредить или что-то отжать…

Такие действительно кощунственные решения, их я вообще не поддерживаю. Не хочу никого ругать, хочу быть конструктивным, но некоторые моменты невозможно принять. Иногда появляются вопросы, которых не было в повестке… Но мы так ни к чему хорошему не придём, опять будет то, что и было. Будут депутаты угождать киевской власти, лишь бы их не трогали. Будем все сидеть тихо.

А чем это заканчивается? Потерянные годы, потерянные жизни, обнищание людей. И Харьков из процветающего промышленного города превращается в город, в котором просто и работы у людей может не быть. Заводы закрываются, работники оказываются на улице.

- Есть выход?

— Для Харькова очень важно налаживание взаимовыгодного сотрудничества с братской для нас Россией, с братским народом Российской Федерации. Вот это важно.

«Слуги народа» сцепились в прямом эфире из-за дивизии «Галичина» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Наша позиция, позиция нашей политической силы («Оппозиционной платформы — За жизнь» — Ред.) заключается в том, что мы остановим фашизм вместе с «Патриотами — За жизнь». Молчать никто не будет.

- Судя по всему, теперь даже празднование Дня Победы на Украине не везде и не всегда просто организовать. Как ОПЗЖ собирается сделать это в Харькове?

— Обязательно организуем всё как надо. Мы с дочкой уже поливали деревья на Аллее мира. Несколько дней назад специально высадили на высоте маршала Конева деревья, символизирующие мир.

Готовимся к проведению массового автопробега, на моей странице в Facebook указаны все телефоны, по которым можно позвонить. Или там же, в фейсбуке, можно написать личное сообщение.

Точно так же готовим проведение акции «Бессмертный полк», сбор — на мемориале Славы в 10 часов утра. Готовим портреты дедушек, прадедушек, героев и участников Великой Отечественной, победителей нацизма. У нас в семье портреты готовы, в прошлом году мы на этот марш вместе с дочкой ходили.

Тут нам всем нужно выступать вместе, быть, как говорится, одним сжатым кулаком. Мы должны заявить, что День Победы — это для нас главный праздник, он таким был всегда и всегда будет. А то, что нам уже несколько лет навязывали, что это день скорби и примирения, мы такую трактовку отвергаем.

Мы — наследники великой Победы, это наша позиция. Позиция нашей политической силы, и это моя личная позиция. Не позволим переписывать историю. Подвиг наших дедов и прадедов бессмертен. Пока мы помним — они живы.