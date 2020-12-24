Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020-го года. По мнению главы молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игоря Тулянцева, 2020-й стал одним из самых губительных для Молдавии

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Игорь, на ваш взгляд, какое событие в 2020 году стало самым значимым для Молдавии?

— В этом году Молдавия по значимым событиям никак себя не проявила, скорее, у нас были антизначимые события. И чем меньше было антизначимых событий, тем было лучше для всей страны. Но по ним этот год перевалил за все, что было до 2020 года. Этот год для страны был просто ужасным.

- Почему?

— По нескольким показателям. Во-первых, по экономическим показателям Молдавия буквально на днях достигла антирекорда, и долг госбюджета достиг 66 миллиардов леев, что достаточно плохо.

Игорь Тулянцев: кто он © Sputnik / Miroslav Rotar

Состоялись незаконные президентские выборы по правилам Плахотнюка. Этот год показал, что Влад Плахотнюк никуда не ушел, а продолжает влиять на молдавскую политику.

Этот год показал, что народу Молдавии не на кого рассчитывать, кроме как на самого себя. Поэтому очень надеюсь, что мы с окончанием года перевернем страницу и начнем все заново. Очень надеюсь, что Молдавия выйдет из этого крутого пике и все-таки сохранит свою государственность.

- Сегодня состоялась инаугурация избранного президента Молдавии Майи Санду. Как считаете, что ждет Молдавию после ее прихода к власти?

— Инаугурация Майи Санду — это не повестка дня, это пиршество чиновничьего класса, который никакого отношения к Молдавии не имеет, он не имеет никакого отношения к народу Молдавии. Это их разборки, это их праздник.

Эти выборы, незаконные, с моей точки зрения, показали, что чихать хотели политики на граждан нашей страны.

Майя Санду выиграла выборы президента Молдавии и зовет всех на протесты: чего ей не хватает? © Facebook, Maia Sandu Игорем Додоном и Майей Санду. Он принял сейчас в парламенте несколько популярных мер для населения, но проблема в том, что по понятным причинам государство не может выдержать эту нагрузку, и сейчас политики между собой будут выяснять, кто из них больше провалится. Додон будет пальчиком тыкать на Санду и радоваться, что у нее ничего не получается, а Санду будет тыкать пальчиком на Додона и обвинять его в том, что он ей оставил плохое наследие.

Никто из них, ни Додон, ни Санду не предложили Молдавии путь по выходу из сложившегося кризиса. Ни у кого нет плана. Как эти выборы прошли под лозунгом борьбы антирейтингов двух политиков, и победил тот, у кого меньше антирейтинг, так и продолжают они в этой матрице существовать и доказывать, кто из них хуже.

Вот в этом и вся беда, потому что пострадает от этих разборок народ Молдавии.

- А как будут развиваться отношения Молдавии и России при Санду?

— Не Санду решать, по какому пути пойдет Молдавия. Она президент, а в Молдавии президент — это человек с достаточно ограниченными полномочиями. Молдавия — это парламентская республика, и все решения принимаются в парламенте. Президент — это некий человек, к которому есть интерес со стороны СМИ, и поэтому все ее заявления будут достаточно широко освещаться.

Будет она встречаться с мировыми лидерами, будет делать громкие заявления, будет кататься по миру или оставаться в стране — ее деятельность будет просто широко освещаться в СМИ. На этом ее деятельность заканчивается. Возможно, она, как Додон, будет раздавать медали. Вот, собственно, и все.

Если вас интересует, как вообще будет развиваться ситуация с Россией, то у Санду в парламенте большинства нет. Сегодня ни у кого нет парламентского большинства. Есть неформальная коалиция между Партией социалистов и блоком Pentru Moldova («За Молдову»), состоящая из людей, которыми командует олигарх Влад Плахотнюк, поэтому ничего хорошего из этого тоже не получится.

Украина и Молдавия: теперь дружить — против России © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но хочу сказать со всей ответственностью: большинство граждан нашей страны смотрят с надеждой в сторону России, видят в России стратегического партнера, и вне зависимости от того, кто будет на политической арене у нас рулить, Россия должна выстраивать, на мой взгляд, отношения в первую очередь с многонациональным молдавским народом, а не с политическими карликами, которые себя позиционируют великими политическими деятелями.