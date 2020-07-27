Это, безусловно, будет катастрофой для всего мира, но проблема настолько глубокая, что она уже не может решиться мирным путем. Очень хочется, чтобы это было не так, но прогнозы пессимистичны, сетует интернет-публицист Алексей Ларкин

- Алексей, выступления в Америке чернокожих граждан продолжаются. Продолжают гибнуть люди. Как вы считаете, это прекратится по окончании президентских выборов, или насилие продолжится и дальше?

— Эти процессы начались еще задолго до моего рождения и с каждым годом уровень их интенсивности увеличивался, поэтому у меня есть твердая уверенность в том, что проблема достигнет своего апогея и пузырь социального протеста громко лопнет.

Могу выразить личное мнение — эпидемия BLM закончится только тогда, когда коренные белые WASP потеряют терпение и контроль над собой и начнутся межрасовые стычки с большой кровью. Это, безусловно, будет катастрофой для всего мира, но проблема настолько глубокая, что, на мой взгляд, она уже не может решиться мирным путем. Я бы очень хотел, чтобы это было не так, но прогнозы пессимистичны.

Важно понимать волнообразный характер всех левых протестов: они вспыхивают эпизодически, а потом затихают и ждут следующего момента для новой вспышки, готовясь и обрастая новыми инструментами власти. Поэтому в моменте ситуация может сейчас стабилизироваться, но это будет лишь затишье перед огромной бурей. Так происходило все предыдущие годы.

- Каковы, по-вашему, итоги первых двух месяцев протестов? Что они изменили в США и в мире? Что привнесли нового?

— В первую очередь они провели грань — кроваво-красную черту, — за которую уже нельзя переступить обратно. Левые и меньшинства увидели, что сила на их стороне, все крупные мейнстримные медиа принадлежат им, политики и высшие чины армии США отказываются предпринимать шаги по подавлению протестующих, — антифа почувствовали свою власть и уже вряд ли будут способны от нее отказаться.

А кроме того, кампания defund police (меры по тотальным сокращениям полицейских департаментов разных штатов и городов) приведет к тому, что уличная преступность в США выйдет на уровень неблагополучных стран Латинской Америки. По факту это уже так и происходит.

Я не люблю риторику в стиле "Америка умирает, вот прямо сейчас она самоуничтожится", но, глядя на происходящие ныне процессы, я стал отдавать себя отчет, что в этих словах есть большая доля правды.

Но США сверхблагополучная страна, и поэтому "умирать" они будут долго и мучительно для всего мира, так что радоваться нам нечему — сами попадем под горячую руку.

- Америка больше не будет прежней? Можно ли говорить, что это начало конца «белой Америки», когда то, что происходило в стране, определяли белые американцы — WASP, или это преувеличение?

— Та Америка, которую мы знаем и любим, умерла еще в прошлом веке. Сейчас умрет уже её обновленная версия, а вот что придет на смену — это большой вопрос. Возможно, белые перестанут терпеть и устроят культурно-политическую контрреволюцию, а возможно, нас ждет век 666 гендеров и рабский статус белого населения.

- Может нечто подобное тому, что сейчас происходит в Америке, случиться в России? Если да, то как это может происходить в России? Кто будет движущей силой протестов?

— Все российские политические силы так или иначе копируют западный опыт, они интеллектуально не самостоятельны, следовательно, все тактики американских антифа и Black Lives Matters быстро перекочуют в наше общество.

Движущие силы любых протестов — это меньшинства: национальные, религиозные, сексуальные или какие угодно еще. Сначала они начинают борьбу за "равенство" и продвигают мирную повестку, на которую легко клюет народ. А потом, обрастая жирком, они становятся все наглее и жестче, и в итоге это выливается в уличное насилие, цензуру и поражение в правах отдельных категорий населения на том основании, что "когда-то они были злыми угнетателями".

В нашем случае начнут раскачивать малые народы, это самая удобная для работы категория. Чем больше в стране "многонационализма" и уступок в откровенно абсурдных требованиях из-за боязни прослыть "нетолерантными", тем легче им будет претворять свой план в действие. Так что нас ждут этнические конфликты, митинги гастарбайтеров, требования квот для нерусского населения и разные другие прелести, которые уже давно стали частью западного общества.

Ну а кроме того, конечно, будут раскачивать и гомосексуалистов с трансгендерами — с их помощью очень удобно воздействовать на демографию в стране, а следовательно и ослаблять общество. Эти идеи сверхпопулярны у детей школьного возраста.

То, о чем я говорю, — это не будущее, а настоящее! Это уже происходит — скандал с черкесами и памятником в Адлере произошел буквально на прошлой неделе. Большие компании типа «Яндекса» и «Амедиатеки» открыто спонсируют и поддерживают ЛГБТ-пропаганду. И всё это нарастает как снежный ком с каждым годом, месяцем и днем.