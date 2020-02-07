Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что направил в суд протокол об административном правонарушении премьера Гончарука: тот отказался защитить права украинцев, подвергшихся незаконным репрессиям в связи с применением к ним закона о люстрации

Корреспондент издания Украина.ру обратился к депутату с просьбой прокомментировать это заявление.

- Ренат Равельевич, чем все это (направление протокола в суд) может закончиться для премьера?

— Если суд признает премьера виновным в нарушении Конституции и законов Украины, то это может стать основанием для его увольнения. Надеюсь, президент Зеленский воспользуется такой возможностью и распрощается с руководителем Кабмина, не дав ему ни одного шанса остаться при должности.

- Сейчас идет сбор подписей в Раде за отставку руководителя НАБУ Артема Сытника. Как вы относитесь к его деятельности? Достоин ли он отставки?

— Не должен коррупционер возглавлять антикоррупционный орган, как не должен наркоман, судимый за содержание наркопритона, возглавлять орган по борьбе с наркотиками. Суд признал Сытника виновным в коррупции, а значит, он должен быть уволен. Это, похоже, понимают все, кроме действующей украинской власти, поэтому Сытник до сих пор и возглавляет антикоррупционное бюро Украины.

- Есть ли судебные перспективы у дел, которые так или иначе связаны с именем Порошенко? Многие хотят увидеть его на скамье подсудимых. Увидят?

— Уверен, Порошенко не посадят, а возня вокруг него имеет совсем другую цель, никак не связанную с задачами уголовного судопроизводства. Думаю, новые хозяева Украины его вынудят поделиться награбленным и оставят в покое. Никто из окружения Порошенко сидеть не будет по той же причине. «Грабь награбленное» — вот девиз новой власти. Впрочем, режим Порошенко пять лет занимался тем же: бессовестно грабил. А для создания видимости борьбы с преступностью новая власть нападет на оппозицию и выдаст политические репрессии за борьбу с кремлевской агентурой. Война же у нас, забыли с кем? С Россией.

Виктор Медведчук и его команда — в зоне наибольшего риска. С них и начнут. Ещё раз повторю: Зеленский в точности повторяет политику Порошенко, а значит, ничего хорошего Украину не ждёт. Что ждёт? К сожалению, нас ждет наказание невиновных и награждение непричастных. Впрочем, как обычно.

- Почему предполагаемые убийцы Шеремета в СИЗО, а предполагаемые убийцы Бузины на свободе?

— Потому что Зеленский продолжает позорную политику Порошенко, при которой людей разделили на две части: на хороших украинцев — тех, кто в вышиванках и камуфляже поет гимн и во всем обвиняет Россию, и на плохих — тех, кто этого не делает. Первым можно все, а для вторых — репрессии и поражение в правах.

Олесь Бузина был из вторых. Его убийцы до сих пор на свободе, потому что государственная политика украинской власти разрешает первым безнаказанно убивать вторых. Пришло время здоровым силам в Украине объединиться и навести в стране порядок. Надеюсь, ждать осталось недолго.