В Украине начинают признавать, что санкции против России не смогут иметь то разрушительное влияние, которое ожидалось. В этом признался глава Офиса президента Андрей Ермак

Эксперт рассказал, как антироссийские санкции уничтожают промышленность ЕС к выгоде США © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Подробный анализ влияния санкций на экономику и политический строй России подготовил и Украинский институт будущего. Главный вывод: внутриполитическая устойчивость РФ сейчас выглядит высокой, финансовая система является достаточно устойчивой, а основа внутриполитической стабильности — это личный имидж Владимира Путина и абсолютное доверие к нему.

Появление такого обширного анализа о положении дел в России от украинских экспертов само по себе уже примечательно. Итак, эксперты Института будущего считают, что с помощью санкций ожидаемого немедленного результата не достигнуто. Санкции будут иметь долгосрочный тренд, ни один из них не создает угрозы политическому устройству и экономике в перспективе на 1-2 года. «Во внешней политике устойчивость России заключается в нейтралитете и сотрудничестве с большинством незападных государств, включая "тяжеловесов" Китай, Индию, Турцию, ОАЭ, Саудовскую Аравию и т. д. Те, кто не присоединился к санкциям, в большинстве своем не хотят этого делать по политико-идеологическим причинам, не связанным с Украиной как таковой или ситуацией внутри Украины. Это либо политический расчет, либо зависимость от стратегических ресурсов, либо коммерческие интересы, либо нежелание нарушать традиции нейтралитета, либо нежелание подчиняться США против России и создавать прецедент».

Эксперт объяснил, как Россия бьет рублем по санкционному угару Запада © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Личному имиджу Путина авторы доклада уделили отдельную главу:

«Имидж и образ В. Путина построены на нескольких фундаментальных нарративах, которые пока не находятся под угрозой. В. Путин — первый за долгое время лидер России, сумевший восстановить хотя бы часть величия страны после унизительных 1980-1990-х годов; Путин может быть неидеальным лидером, но он реально улучшил жизнь россиян после "ужасных западных экспериментов" 1990-х, и за это он уже должен войти в историю; Путин существенно усилил внешнеполитические позиции РФ за последние 10-15 лет, и за это его и Россию ненавидят на Западе; В. Путин стал архитектором военной модернизации РФ, позволившей России вернуться к активной международной политике времен СССР, в том числе из-за успешных интервенций в Сирии, Ливии, Украине, Казахстане, Нагорном Карабахе, Венесуэле и т. д., и сейчас бросить вызов всему Западу и самим США; В. Путин — справедливый лидер, военные интервенции которого, хотя и приводят к трагедиям и нежелательным конфликтам с Западом, все же преследуют цель «восстановить справедливость» в мире, которого лишили Россию после 1991 года, ведут к «коллективному спасению» России из-за борьбы с силами зла, которые сначала уничтожили Российскую империю, затем СССР и сейчас пытаются уничтожить РФ».

Говоря о финансовой безопасности России, эксперты проанализировали резервы и валютные поступления от продажи нефти и газа, а также отняли замороженные в следствии санкций активы в западных банках и пришли к выводу, что «даже 200 млрд долл. — это вполне достаточная сумма для финансовой устойчивости РФ на ближайшие 6 мес. — 1 год. Резервы ЦБ необходимы, прежде всего, для того, чтобы иметь возможность оплатить критически важный импорт. По критериям МВФ, достаточный для России уровень резервов ЦБ на 2022 год составляет примерно 50-60 млрд долларов. Даже уровень в 200 млрд долларов в 3-4 раза превышает необходимый».

Основные поступления от продажи нефти тоже будут на достаточном уровне, и сокращение закупок со стороны некоторых западных стран, которые отказались от российских углеводородов, будет компенсировано ростом цен на рынках. «Согласно прогнозам EIA и Goldman Sachs, среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2022 году вырастет до 105-135 долл./баррель из-за санкций против РФ, а по оценкам JP Morgan, на конец года может составить 185 долл./баррель. Очевидно, что при таких ценах на нефть, даже если РФ продает ее с дисконтом 15-20-30% (дисконт марки Urals к Brent достигали 28,5 долл./баррель), и ожидаемом сокращении импорта, торговое сальдо будет в плюсе. Сокращение физических объемов поставок (IEA оценивает возможное сокращение добычи нефти в России в 25-30%) может быть полностью или частично компенсировано ростом цены.

Это касается и возможных ограничений на покупку российского газа в Европе. В краткосрочной перспективе жесткость мер будет стимулировать рост цен. Таким образом, при сохранении высоких цен на нефть (даже с учетом дисконта для России) и отсутствии эмбарго со стороны Китая и Европы мы не видим каких-либо серьезных угроз с точки зрения платежного баланса и обеспечения потребностей валютного рынка. Существующие резервы ЦБ достаточно для балансирования краткосрочных шоков, вызванных паническими настроениями, и финансирования критического импорта». Также эксперты не видят в 2022 году никаких проблем с расходной частью российского бюджета, которая если и будет дефицитной, то компенсируется за счет внутренних резервов и Фонда благосостояния. Единственное, что может реально пошатнуть финансовый баланс России, — падение цен на нефть и эмбарго на покупку со стороны Китая, а также вторичные санкции в отношении стран, которые продолжат покупать энергоносители у России. Пока же главная санкция, которая реально может влиять на экономику России, не введена.

«Управляющие киевским режимом»: названы страны, против которых Россия должна ввести контрсанкции © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Есть четыре главные причины, которые мотивируют эти государства не присоединяться к антироссийским санкциям и занимать именно нейтральную позицию по отношению к Украине:

1. Недостаточная геостратегическая ценность Украины по сравнению с Россией, в том числе информационное присутствие, объемы товарооборота, снабжение жизненно важных ресурсов, наличие системных двусторонних коммуникаций. Для многих стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки Украина не является "незаменимым" государством в каких-либо отраслях и не воспринимается как отдельный центр политического влияния даже на региональном уровне;

2. Восприятие российско-украинской войны как части противостояния России и США, а следовательно, любые действия в пользу одной из сторон воспринимаются как поддержка либо США, либо России в глобальном соперничестве, что нарушает нейтральные традиции и политики многих стран. Например, поддержка США в этой войне для некоторых стран означает резкое ослабление РФ, следовательно усиление монополии США в мировых процессах, что не отвечает интересам многих региональных игроков;

3. Восприятие вторжения РФ в Украину как части неизбежного процесса коллапса мирового порядка, в котором доминируют западные институции. Соответственно, этот процесс выгоден для многих стран в долгосрочной перспективе, поскольку они хотят играть более активную роль в мировых делах, и слом системы для них шанс этого достичь. Поскольку в этом процессе роль Украины не определена для них, то и защищать нашу страну нет мотивации;

4. Иное отношение к санкционным механизмам. Страны Азии не поддерживают антироссийские санкции не потому, что они приветствуют вторжение РФ в Украину, а потому, что для них санкции Запада во главе с США односторонние и не совсем правильные с точки зрения их видения "справедливого мира", в котором единственными законными санкциями являются те, которые утверждены Совбезом ООН. Другими словами, те, которыми не командуют из Вашингтона или другого центра мирового влияния. Это гармонизируется с представлениями многих стран о том, что мировая система во главе с США приходит в упадок, что она была неэффективной, а санкциями начали злоупотреблять для достижения политических целей, а не предотвращения конфликтов. Следовательно, присоединение к западным санкциям воспринимается как подчинение воли Соединенных Штатов, а также прецедент, который позже можно применить ко всем остальным под другим поводом».

Те украинские эксперты, которые уже успели ознакомиться с этим разбором аналитиков из Украинского Института будущего, комментируют его не иначе, как «давайте снимем розовые очки». Среди советов украинской власти на фоне этих прогнозов: «Украине важно занять нишу "серединного государства" между Западом и Востоком. Ведь чем больше Россия будет продвигать тезисы о том, что война в Украине — это их способ "оказать всем услугу" и ослабить безусловную инициативу США на международной арене, тем больше Украина будет восприниматься не как защищающее себя государство и ведущее справедливую оборонную войну, а как страна-марионетка, используемая для нейтрализации России».