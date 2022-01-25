МИД Великобритании заявил, что Москва якобы хочет привести к власти на Украине политика Евгений Мураева. В чем реальный смысл заявлений Форин Офиса, и чем Мураев в последнее время мог насторожить Запад, разбиралось издание «Украина.ру»

Подталкивание к санкциям

Евгений Мураев: кто он © REUTERS, Vladislav Musienko

Однако нужно ли непременно считать своего противника действительно настолько глупым, презрев традиционную — пускай завышенную репутацию — британской разведки, на которую и ссылалась Трасс. Ведь всё зависит от того с какими целями такая информация вброшена. Верить в Мураева как в кремлевского кандидата в украинские лидеры действительно глупо, но отнюдь не глупо, не веря в это сознательно распространять подобные слухи.

У таких слухов может быть две цели, которые не противоречат друг другу, а взаимно дополняют.

Первая. В Лондоне, да и в целом на Западе, могут таким образом призывать Зеленского к более жесткой линии внутри страны. Вот американцы, например, обнаружили среди украинских политиков новых врагов, ставших объектами их санкций. Среди них и абсолютные политические нули, нынешние эмигранты Владимир Сивкович и Владимир Олейник. Первый из них вообще последний раз попадал в новости еще осенью 2019 и то в связи с попаданием в ДТП в Москве. Но если и такие лица оказываются достойны санкций, то почему бы не подсказать Киеву заняться Мураевым.

Ведь одно дело его личность и реальный политический вес, а другое — его канал «Наш», который всё же не вещает в эфире американско-европейскую пропаганду и после санкций в отношении новостных каналов близких ОПЗЖ может показаться рядовому зрителю единственным телеголосом Юго-Востока Украины. Так почему б не наложить на него санкции.

О британских зрителях мураевских эфиров

Что делать с Донбассом: Мураев дал совет Зеленскому © пресс-служба президента Украины

Соответствующий фрагмент из интервью Мураева, вышедшего 1 января, который стоит процитировать немного больше, звучит так: «Я думаю следующий год будет однозначно лучше и это будет связано не с нашей властью. Почему-то я думаю, что у нас будет перезагрузка и власть будет новая, это раз. Второе, я абсолютно уверен, что поменяется формат переговоров по конфликту на Востоке страны и это закончится к концу года полным мирным урегулированием, которое решит конфликт на Донбассе. Если я не ошибаюсь если все-таки произошла эта большая сделка, то нас заставят это сделать».

И вообще-то данное интервью не вызвало резонанс в СМИ. Ни оно, ни этот фрагмент не выкладывали нигде в текстовом виде. Поиск по словам «Мураев перезагрузка власти» выводит лишь на перевод статьи в «Файненшел Таймс» этого интервью на сайте «Зеркала недели». Но это значит, что есть британцы, которые внимательно отсматривают длинные эфиры Мураева. И убежден, отнюдь не сотрудники данного издания. Вероятно, эту информацию журналистам слили свыше. А сам факт такого отсмотра показывает, как пристально следят на Западе за Украиной.

Но ведь для зрителя того эфира очевидно, что мир в Донбассе Мураев рисует как следствие не прихода «оккупационного правительства», а «большой сделки». И без расшифровки понятно, что это значит. Тем более, что, например, в эфире своего канала 12 января политик говорил: «Я абсолютно уверен, что Байден договорился с Путиным во время прошлой встречи в Женеве. Большая сделка состоялась и сейчас будут танцы с бубнами». И эти слова воспроизведены и в его аккаунтах в соцсетях.

Однако озвучивать перспективу непобедного для Киева мира в Донбассе для Запада — по крайней мере для Лондона — всё равно недопустимо. Тем более что за словами о «новом формате» легко было усмотреть недопустимые для Запада вещи, которые он в декабре он как минимум 2 раза сказал открытым текстом: «нормандский формат» не сработал и надо вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Именно прямые переговоры и есть маркер красная линия, разделяющая «правильную» для Запада оппозиции и неправильную в лице Виктора Медведчука. Видимо, настолько красная, что те, кто сливал цитату Мураева «Файненшел Таймс», выпустили из нее намек на такие переговоры. И до недавнего времени и лично Мураев и его канал многократно показывали прекрасное понимание того, что можно и что нельзя, в частности принимая такое ключевое понятия властного дискурса как «оккупированные территории» относительно Донбасса. Например датированное прошлым сентябрем сообщение на сайте «Нашего» начинается с фразы: «Российская Федерация еще несколько лет назад передумала и не собирается возвращать оккупированные территории Донбасса Украине. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш». А ведь если посмотреть сам эфир, то окажется, что в нем политолог не употреблял такого оборота (или его аналогии).

Нежеланный союзник Зеленского?

Но вот у Мураева появляются новые акценты и в тот самый момент, когда на Западе могут опасаться, а не рассматривает ли Мураева Зеленский как потенциального союзника на черный день, который может наступить сразу после новых выборов Верховной Рады. Ведь «Слуга народа» не может вступить в коалицию ни с «Евросолидарностью», ни с ОПЗЖ, ну а гипотетическая партия экс-спикера Разумкова будет для них тоже очень малоприемлемым вариантом. Тогда, судя по обнародованному в этот понедельник опросу КМИС, единственный шанс у «Слуг» — это коалиция с «Батькивщиной», «Силой и честью» Смешко и «Нашими» Мураева. В сумме эти 4 политические силы превосходят неприемлемую для Зеленского тройку пусть лишь на 1,8%.

Ну а заявление Трасс тем и хорошо, что провоцирует цепную реакцию в виде различных заявлений украинских политиков, которые становятся флажками для Зеленского на пути к подобной коалиции. Например экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко сразу сказал что Мураев давно должен быть за решеткой. Огрызко, конечно, давно сбитый летчик, но Александр Данилюк — фигура которая для Запада остается в обойме и интегрирована с ним уже на личном уровне (его жена и дети являются английскими гражданами, сам он гражданства якобы не стал принимать ради кресла в правительстве Гройсмана, но с 2016-го дела могли измениться). И аудитория у него другая. Если у бывшего главного дипломата радио «Новое время», то у первого назначенца Зеленского на пост секретаря СНБО — «Файненшел Таймс», которой он говорит: «Россия всегда искала агентов влияния на Украине. Мураев был бы очевидным выбором Он прекрасно вписывается в пророссийскую нишу, которую ранее занимал Медведчук, но также имеет потенциал выйти за ее пределы, потому что его считают молодым и перспективным».

Вернуть «Наших» в нужную нишу

Однако возможно британское заявления делалось с другой целью — для возвращения самого Мураева в русло «правильной» для Запада оппозиции, не посягающей на свои рамки. Тем более что сам Мураев политик уже показывал, как готов прогибаться в сложных ситуациях.

Так, закрывает СНБО 2 февраля три телеканала. Мураев это сразу осуждает, но в эфире «Нашего» 6 февраля уже сосредотачивается на том какой плохой главный бенефициар этих каналов. Дескать он создавал партию "За жизнь" как центристский проект, и категорически выступил против вхождения туда Медведчука «потому что любое падение влево или вправо разделяет нашу страну, ставит под угрозу ее территориальную целостность». А теперь Медведчук «разбил центристскую позицию, которой я хотел объединить всю страну» и, позиция жителей Юго-Востока, в частности по русскому языку, во власти не представлена, поскольку ОПЗЖ во власть не попадет как «нерукопожатная».

При этом Мураев никак не пояснял, а в чем же неприемлемые крайности позиции Медведчука. Видимо в контактах с Путиным и признанием ДНР и ЛНР как субъекта переговоров, ибо на тот момент это было действительно главное различие. Зато и электорату, и власти давался ясный сигнал. Не знаю верил ли всерьез хозяин «Нашего» что его пустят во власть. Но с точки зрения власти полезно чтобы юго-восточный избиратель не догадывался о том, что с точки зрения майданного режима и его кукловодов неприемлемой крайностью является сам по себе, русский язык этого избирателя.

Сигнал услышан

И сразу после заявления Трасс риторика Мураева скорректировалась. В «Дейли телеграф» он первым делом сказал что «у России — другой кандидат, а я патриот — моей страны». Традиционного для внутренних потребителей осуждения внешнего управления или власти Зеленского в этом и других комментариях для западных СМИ у него нет. Конечно, может, западные журналисты это обрезают, но из собственных высказываний в соцсетях это тоже исчезло, по крайней мере пока, например и в большом посте в «Фейсбуке» от 23 января такой критики нет, а проблемы Украины сводятся к тому, что действия Порошенко и Медведчука «нанесли невосполнимые потери для страны и раскололи народ Украины».

Евгений Мураев о своем «назначении» главой «оккупационного правительства»: это какая-то многоходовка © Facebook, Евгений Мураев

Все эти вопросы лежат на поверхности? Но их появление похоже показывает, что сигнал услышан. Правда уже в интервью «Украине.ру» на следующий день Мураев не упоминает ни Порошенко, ни Медведчука, зато говорит, что «война на Украине — это дело рук Великобритании и Соединенных Штатов, но все же Зеленского не критикует, а главное в пространном ответе на вопрос о мире в Донбассе никак не упоминает о том самом новом формате переговоров, о котором стал говорить в декабре.