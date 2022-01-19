В среду, 19 января Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит на Украину, откуда отправится на встречу в Берлине с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок, которая была в Киеве как раз двумя днями ранее. Но перед отъездом из Вашингтона он позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову

Не успели в Киеве попрощаться с директором ЦРУ и делегацией американских сенаторов, как нужно готовиться к приёму нового высокопоставленного гостя из США, на этот раз самого госсекретаря, чей дедушка, к слову, был родом из украинской столицы. Суета вокруг Украины. Что так беспокоит истеблишмент США © REUTERS, Gleb Garanich

Как уточняется в заявлении Госдепартамента, 19 января глава ведомства Энтони Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы укрепить приверженность США суверенитету Украины и её территориальной целостности, а 20-го числа в Берлине обсудит с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок «совместные усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины, включая готовность союзников и партнёров нанести России серьёзные экономические потери и вызвать для неё масштабные последствия».

«Эта поездка последовала за активными дипломатическими контактами США с европейскими союзниками и партнёрами о едином подходе к противостоянию угрозе, которую Россия представляет для Украины, а также о совместных усилиях, нацеленных на то, чтобы подтолкнуть РФ к дипломатии и деэскалации в интересах безопасности и стабильности. Поездка и консультации секретаря являются частью дипломатических усилий по деэскалации напряжённой ситуации, вызванной концентрацией войск России и продолжающейся агрессией против Украины», — сообщает Госдепартамент.

Но это — официальная позиция Госдепа. На самом деле, спешный приезд Блинкена может быть вызван обеспокоенностью команды Байдена, что Зеленский начинает свою игру или, во всяком случае пытается это делать. Например, решил арестовать и посадить ставленника США пятого президента Украины Петра Порошенко, что по многим причинам для США нежелательно — и тактическим (так всех американских агентов начнут отправлять "на мороз") и стратегических — Зеленского всегда можно поменять на Порошенко, который как опытный конь борозды не испортит). И Блинкен будет в Киеве как раз в тот день, когда Порошенко должны определить меру пресечения — тюрьму, домашний арест или полную свободу.

Не может не волновать США и некоторая самостоятельность в игре другого американского сателлита — министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая вроде бы играет по американским правилам, но почему-то произвела хорошее впечатления и о чем-то там самостоятельно договорилась в Москве. При этом концепция, ради которой все и выстраивалось в Европе — об Украине как анти-России, стала сыпаться.

Как неоднократно писало издание Украина.ру, Запад совместно с Киевом пытаются представить ситуацию таким образом, что это Россия стягивает войска к границе с Украиной, тем самым нагнетая обстановку, и Вашингтону вместе с европейскими странами не остаётся ничего иного, кроме как оказывать Киеву военную помощь и проводить совместные учения чуть ли не круглый год. Однако в реальности всё совсем иначе. В интервью телеканалу CNN пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия вынуждена держать войска на своей территории вблизи границы с Украиной из-за напряжённой обстановки и действий НАТО, иными словами действия Москвы обусловлены исключительно потребностью в обеспечении национальной безопасности. «Приятно удивила многих»: чем запомнился первый визит главы МИД Германии в Россию © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Обвинения западных чиновников на совместной пресс-конференции с Анналеной Бербок по итогам переговоров в Москве 18 января прокомментировал и глава МИД РФ Сергей Лавров: «Мы никаких поводов, для того чтобы создавать какую-то новую конфликтную ситуацию, не давали и не даём. Мы объяснили также, что под эскалацией, которая сейчас звучит из уст многих западных политиков и имеется в виду при этом наличие наших собственных войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке, чем занимается любая страна, и объяснили, что мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооружённых сил и нашей собственной земли».

И вот, когда Нью-Йорк таймс сообщил, что российских дипломатов уже эвакуируют из Киева, именно МИД Украины это сообщение опровергает, утверждая обратное. Это, конечно, не "зрада", но какая-никакая, а заявка на самостоятельную игру.

А Вашингтону в этой партии нужно солировать да так, чтобы остальные участники его игры с Россией точно держали общий строй.

В преддверии визита в Киев Блинкен позвонил Лаврову, чтобы обсудить возможность дальнейших контактов. Речь также шла о состоявшихся 10 января в Женеве российско-американских консультациях по стратегической стабильности, заседании Совета Россия-НАТО 12 января и заседании Постоянного совета ОБСЕ 13 января, в ходе которых стороны обменялись мнениями о представленных Москвой предложениях о гарантиях безопасности. Теперь Россия ждёт ответа со стороны США и НАТО, чтобы продолжить переговоры, и, как сообщил ранее Лавров, в ближайшие дни возможны какие-то контакты на этом направлении.

Маршрут поездки госсекретаря США и события последних дней наводят на мысль, что в рамках своего турне Блинкен поднимет тему «Северного потока-2», тем более раскол по этому вопросу внутри немецкого правительства очевиден. Если левоцентристы и социал-демократы поддерживают запуск газопровода, поскольку новый источник энергоресурсов благоприятно скажется на промышленном секторе, то «Зелёные» призывают не вводить его в эксплуатацию в случае эскалации конфликта в Донбассе, на что министр обороны Кристина Ламбрехт призывает не связывать «Северный поток-2» и ситуацию на Украине. Юшков озвучил неожиданную причину задержки сертификации "Северного потока-2" © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

Как пишет британское издание Financial Times, газопровод уже вбил клин между Берлином и Вашингтоном и теперь на фоне украинской проблематики стал яблоком раздора внутри самой Германии. По словам эксперта по Восточной Европе Штефана Майстера, у Берлина нет консолидированной позиции и он всё ещё пытается найти подход по отношению к Москве. А это очень тревожный фактор для Госдепа и Блинкен в ъоде короткого визита в Квропу должен и Киев заверить в поддержке со стороны США (а то тут уже в этом стали явно сомневаться) и Берлин подрихтовать в отношении СП-2.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, с одной стороны, заверяет в приверженности совместному с США, предусматривающему введение санкций, если Россия будет использовать энергоресурсы для давления на другие страны, а с другой, отказался публично одобрить санкции против «Северного потока — 2».

Правда, против ограничительных мер в отношении участников проекта выступили и американские власти, Белый дом даже провёл с сенаторами разъяснительную беседу, почему им не стоит голосовать в поддержку соответствующего законопроекта, подготовленного республиканцем Тедом Крузом. Почему вводить санкции против «Северного потока — 2» сейчас не стоит, объяснила сенатор-демократ Джин Шахин, к слову ярый критик газопровода, которая была соавтором нескольких законопроектов, направленных на его остановку.

По её словам, США видят в «Северном потоке — 2» энергетическую угрозу для Европы, однако новые ограничительные меры против газопровода могут разъединить Америку с Германией и их союзниками, а сейчас в приоритете «отправить важное сообщение Путину и России, и, чтобы оно было согласованным, необходимо держаться ближе к нашим союзникам».

В общем, Блинкену придется играть сложную партитуру, чтобы и Киев убедить в своей покровительстве, и немцев приструнить и со своими не поссориться. А еще ведь надо все время помнить, что у России тоже своя игра идет…