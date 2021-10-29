Украинская железная дорога уже давно работает на износ на советском ресурсе. В Кабмине Украины и «Укрзализныце» недавно решили заняться обновлением вагонов, изношенность которых, по словам чиновников Мининфраструктуры, составляет 90 процентов. Таковых более 50 тысяч

Дикие проблемы «Укрзализныци»: у Зеленского и властей остался последний шанс спасти госкомпанию © Wikipedia/Andrey Kurmelyov / Facebook/Укрзалізниця

Сроки допустимой эксплуатации вагонов на Украине постоянно повышались, поэтому латанные-перелатанные вагоны то и дело сходят с рельсов. В 2020 году 30% аварий на «Укрзализныце» произошли по вине плохого состояния подвижного состава. Еще примерно столько же произошло по причине изношенности локомотивов и железнодорожного полотна. Мининфраструктуры Украины предлагает не использовать вагоны свыше 50% от их нормативного срока службы. То есть если нормативный срок службы вагона 20 лет, то его предлагают эксплуатировать не более 30 лет, а в далекой перспективе — даже списывать технику по истечении нормативного срока. В украинских реалиях это уже прогресс. Ранее уже предпринимались попытки списать отслужившие свой век вагоны, но затем эти постановления отзывали после анализа влияния такого решения на экономику Украины.

В «Укрзализныце» заявляют, что вместо списанных вагонов наладят выпуск новых. Под проект планируется взять 50 миллиардов гривен в кредит и еще на 57 миллиардов рассчитывают на инвестиции частного бизнеса. Общий бюджет — 4 миллиарда долларов. В первую очередь речь идет о зерновозах. Украина стремительно превращается в аграрный придаток западных стран. Чем-то нужно вывозить урожай на экспорт, но каждый год доставка зерна в черноморские порты становится проблемой из-за нехватки вагонов, а это уже вызывает недовольство западных партнеров.

«Программа включает в себя обновление всего двух родов подвижного состава: полувагонов и зерновозов. Это два наиболее массовых вида вагонов. И целью этой программы является обновление парка именно полувагонов и зерновозов. Планируется постепенное ограничение срока эксплуатации вагонов и построение новых вагонов вместо списанных. Всего планируется в течение семи лет списать почти 38,7 тыс. изношенных полувагонов и взамен построить 30,2 тыс. новых полувагонов; списать почти 18,8 тысяч зерновозов и построить 14,6 тысяч», — заявил заместитель директора департамента по коммерческой работе «Укрзализныци» Валерий Ткачев.

Разбитые частные тепловозы: как ускорить коллапс украинской железнодорожной инфраструктуры © biz.censor.net

Депутат от «Батькивщины» Константин Бондарев считает, что списание старых вагонов приведет к банкротству «Укрзализныци». «Это физически невозможно. Да и денег ни у кого на такое замещение сразу не будет. Я согласен с тем, что устаревшие вагоны необходимо постепенно замещать. Но это должна быть программа, которая стратегически не коснется объемов рынка перевозки. Если уйдет такое количество вагонов с рынка перевозки, то у нас просто нечем будет возить. И мы столкнемся с кризисом перевозки. А Укрзализныця уже точно протянет ноги и будет банкротом», — говорит депутат.

Его опасения разделяет и генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.

«Укрзализныця хронически не выполняет свою инвестиционную программу. Даже в лучшие годы выполнение инвестиционного плана Укрзализныци никогда не превышало 70%. А, скажем, в 2019 году Укрзализныця выполнила лишь половину заявленных капитальных инвестиций. То есть есть большие сомнения, что Укрзализныця сможет построить заявленные вагоны. Что касается частных игроков на рынке, то для постройки 30 тысяч вагонов нужно 50-60 миллиардов гривен. Это огромные средства, которых на рынке сейчас нет», — пояснил Гусак.

По его оценкам, «Укрзализныця» потеряет минимум 20 процентов своих грузов, или 15 миллиардов гривен. Помимо этого, украинские производители будут вынуждены сокращать производство. Напомним, что за первый квартал 2021 года «Укрзализныця» понесла чистые убытки на сумму 1,7 миллиарда гривен. Украинское вагоностроение практически умерло еще в 2015-2015 годах. Основным заказчиком была РФ, а в западных странах совершенно иные требования к вагонам, которые украинские предприятия не могут соблюсти. Власти сейчас обещают возрождение вагоностроения для внутреннего рынка, но особой веры их обещаниям уже нет.

Telegram-канал «Шептун» пишет, что против этого проекта ополчились все перевозчики.

Они знают, что ни одна украинская государственная программа никогда не была выполнена в полном объеме.

«Желание Мининфраструктуры списать вагоны по беспределу открыло ворота в ад. Против стройной стеной стали все — и аграрии, и металлурги, и перевозчики угля с цементом. Все потому, что схема прописана слишком уж нагло и топорно, а желание "впарить" ее под видом президентского проекта только повысило градус напряжения. Все-таки мало кто рискует вписать Владимира Зеленского под проект, который принесет Игорю Коломойскому и Сергею Тигипко сотни миллиардов гривен, а украинской железной дороге — кризис и убытки. При этом всем и бизнесу в том числе хочется, чтобы по украинским рельсам ездили новые вагоны. Но обновлять их надо с умом, а не пропагандируя тактику "выжженной земли". Так может, стоит, наконец, послушать грузоотправителей?», — спрашивает «Шептун».

Промышленники Украины бьют тревогу: уменьшение срока службы вагонов приведет к экономическому кризису © РИА Новости, Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Telegram-канал «Резидент» видит в этом проекте часть схемы по масштабному распилу средств из бюджета. «Функционеры Офиса Президента хотят отмыть 100 миллиардов гривен на 5 основных треках в министерстве инфраструктуры за 3 года. Ремонт/строительство дорог на 270 миллиардов гривен; замена грузовых вагонов на 112 миллиардов гривен; покупка тепловозов/электричек/пассажирских вагонов на 105 миллиардов гривен; создание национального авиаперевозчика 87 миллиардов гривен; замена жд-полотна на 83 миллиарда гривен», — пишет «Резидент».

Грузовой вагон на 99 процентов состоит из металла. На данном проекте в первую очередь заработают компании, производящие вагонное литье и прокат, а это «Метинвест» Рината Ахметова и «Интерпайп» Виктора Пинчука. В деле оказывается и Игорь Коломойский, как собственник вагоностроительного завода, сообщает Telegram-канал «Легитимный».

«Цена вопроса — свыше 100 млрд грн. Понятно, что сейчас весь транспортный бизнес станет на дыбы. Поэтому замыслителям приходится впихивать невпихуемое — представить замену грузовых вагонов частью "Большой стройки". Но именно это, скорее всего, и не даст данному прожекту свершиться. Ключевыми выгодополучателями схемы являются собственники вагоностроительных заводов — Владимир Приходько, Сергей Тигипко и, барабанная дробь, — Игорь Коломойский. Мотивация у политических оппонентов гаранта разоблачить вагонную "зраду" просто зашкаливает, а обнародование связи с Коломойским для президента крайне нежелательно. Тем более что дерзости вагонная схема сопоставима с изнасилованием "Центрэнерго", по финансовому масштабу — многократно его превосходит», — пишет «Легитимный».

Telegram-канал «ПриСлуга» утверждает, что интерес украинских олигархов к сотрудничеству с Офисом президента и обновлению парка грузовых вагонов обусловлен высокими ценами на металл. «Антикризисный штаб "Укрзализныци" решил, что именно под строительство грузовых вагонов "Укрзализныця" должна привлечь инвестиции в объеме 50 млрд грн. То есть вдвое увеличить свой кредитный портфель. При этом неизвестно, приведет ли это к пропорциональному увеличению доходов компании и чем придется покрывать эти финансовые затраты. Заработают на строительстве новых вагонов всего несколько компаний, которые делают металл — а он, как известно, значительно подорожал на мировых рынках. И именно подорожание металла стало основной причиной того, что на украинских заводах перестали делать вагоны. Соединив "Большое строительство вагонов" и продление сроков службы вагонов, можно понять, что в последующие несколько лет "Укрзализныця" станет главным инвестором строительства грузовых вагонов. А вагоны эти пойдут по долгосрочным договорам аренды в руки крупных частных операторов. Одним словом: деолигархизация…», — пишет «Прислуга».

В целом же получается, что любой, даже самый благой и нужный проект, на Украине мгновенно превращается в прожект с прицелом на далекое светлое будущее, но распилом миллиардов в данный момент.