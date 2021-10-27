Хватит ли Украине газа этой зимой или она замерзнет? Ситуация выглядит похожей на математическую задачу с минимум двумя неизвестными (зимними температурами и объемом импорта). В основаниях для оптимистического и пессимистического сценария разбиралась «Украина.ру»

В этом году Украина начала отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) 5 октября, имея там запасы в 18 млрд. 876 млн. кубометров газа. В 2020 году этот отбор начинался двумя неделями позже при запасах в 28,443 млрд. кубометров, но закончился непривычно поздно — 29 апреля 2021 года. Вышла страна из прошлого отопительного сезона с запасами газа в 15, 291 млрд. кубометров. Значит, он обошелся ей в 13, 152 млрд. кубометров. Школы и детсады Мукачево остались без отопления © РИА Новости, Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Точное повторение такого сценария означало бы, что выйдет Украина из нынешнего отопительного сезона с запасами в 5,724 млрд. кубометров Эта цифра будет заметно меньше, чем в было в любой из годов после победы майдана. В апреле 2014 газа в ПХГ было 7,2 млрд. кубометров, немногим больше оказывалась эта цифра в апреле 2015 и 2018, но во все остальные годы превышала 8 миллиардов, а в прошлом и нынешнем и 15 миллиардов.

Но хотя лучше иметь в хранилищах 15 миллиардов, чем 6 миллиардов, все равно такие расчеты показывают, что газа Украине на эту зиму хватит. Однако они не учитывают ряда составляющих украинского газового уравнения.

Так в ежедневно обновляемой статистике на сайте «Укртрансгаза» указывается что из всего газа, находящегося в ПХГ, 4,662 миллиарда составляет «активный газ долгосрочного хранения». Это газ необходимый для поддержания нормального давления в хранилищах и его количество должно быть постоянным. То есть, Украина во избежание технологической катастрофы не может за это сезон снизить запасы газа в ПХГ больше, чем на 14,214 млрд. кубометров. Последняя цифра лишь на 8,1% больше снижения запасов в прошлом сезоне, поэтому кажется, что при холодной зиме ее несложно превзойти. Мэр Черкасс отказался повышать тариф на отопление © Facebook, Анатолій Бондаренко

Однако есть еще три фактора, три составляющих украинского газового уравнения. При этом изолированный учет одного из них работает на пессимистический сценарий, еще одного — на оптимистический, а третий фактор теоретически может работать на оба сценария, но пока что является главным основанием для пессимизма.

Первые два фактора связаны с тем, что в украинских хранилищах с минувшего года находится не только украинский газ, но и газ европейских компаний. Как писало издание «Капитал», «по состоянию на 1 октября 2021 года иностранные заказчики услуг хранят в режиме «таможенный склад» 2,8 млрд куб. м газа. Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года». То есть собственно украинского газа там на момент начала отбора было 16,1 млрд. кубометров. Несложно рассчитать, что тогда максимальное допустимое снижение запасов составит 11,439 млрд кубометров — цифра на 1,7 млрд. или 13% меньшая, чем было в прошлом сезоне и катастрофический сценарий кажется очень вероятным.

Однако на самом деле эта цифра не дает оснований хвататься за голову. Ведь европейцы не только хранят газ на Украине, но и транспортируют его оттуда к себе, и именно благодаря этому фактору отбор газа в этом октябре начался так рано, в апреле закончился так поздно, а снижение запасов за осенне-зимний период оказалось, как будет видно ниже, рекордным на фоне прошлых лет.

На основе цифр, приведенных «Капиталом», несложно рассчитать что с 1 октября 2020 по сравнению 1 октября 2021 запасы газа в европейских компаний в украинских хранилищах снизились на 7 млрд. кубометров (с 9,8 млрд.. до 2,8 млрд.). При этом, по тем же данным, еще на конец июня там было 4,4 млрд. европейского газа. Если предполагать что с конца апреля по конец июня европейцы не забирали газ из этих ПХГ, то значит что в прошлый отопительный сезон запасы украинского газа снизились на 7,75 млрд. кубометров, а если считать, что европейцы и в мае-июне отбирали газ в том же темпе, что в июле-сентябре, то снижение составит уже 8,81 млрд.

Но я не случайно употребил слова «как будто». Ведь потребление газа на Украине в течение отопительного сезона происходит не только из ПХГ, но и еще из двух источников, которые действуют в течение всего года, и весной и летом позволяют осуществлять закачку газа в хранилища. Это собственная добыча газа и импорт. Глава «Нафтогаза» не смог объяснить, как отапливаться замерзающим бюджетникам этой зимой © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Собственная добыча стабильно составляет порядка 55 млн. кубометров с сутки. А вот импорт и есть неизвестная, на сегодня составляющая украинского газового уравнения, которая может сыграть на любой сценарий. Всё зависит от его объема, а в конечном счете — от цены.

В 2016 Украина импортировала 11,1 млрд. кубометров газа, в 2017 — 14,1 млрд. в 2018 — 10,6 млрд., в 2019 — 14,2 млрд, в 2020 — 15,9 млрд. При этом в последние годы она старалась больше закупать его не в самый холодный период, когда спрос на него больше (и цена, как правило больше). Так в январе- феврале 2016 было импортировано 2,17 млрд. кубометров, в те же месяцы 2017 — 2,82 млрд. То есть доля этих двух месяцев составляла в импорте порядка 20%. Но в следующие три года она была меньше 10%. В январе-феврале 2018 Украина закупила 1,15 млрд. кубометров газа, в те же месяцы 2019 — 0,91 млрд., а 2020 — 1, 44 млрд.

Но в нынешнем году с его особенно высокими ценами Украина импортировала за 9 месяцев — 2,38 млрд. кубометров. Экстраполяция этих данных дает рекордно низкую цифру — 3,17 млрд. за год, что в 3,5 раза меньше минимального импорта в предшествующее пятилетие, который был зафиксирован в 2016. Однако есть основания считать, что эта цифра будет еще меньше — ведь данные «Укртрансгаза» показывают, что в октябре в страну — номинально через словацкую газоизмерительную станцию в деревне Будинце, а фактически в режиме виртуального реверса — каждый день поступает 3,73 миллиона кубометров импорта. Уволенный за прогулы директор «Нафтогаза» успел выписать себе 100 млн грн премии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При сохранении этих темпов за месяц должно набираться 112 млн кубометров или в 2,3 раза меньше, чем было в среднем в январе-сентябре. Главное, что, если сравнивать эту цифру со средним показателем импорта в январе-феврале 2018 — 2020, то окажется что газа из ПХГ Украине ежемесячно потребуется на 483 млн. кубометров больше. А за полгода (а именно столько обычно длится отопительный сезон) наберется уже 2,9 млрд. кубометров. Следовательно, что газа может не хватить и при обычной для последних лет зиме. И это очень умеренно-пессимистический сценарий. Ведь если сравнивать со средним показателем импорта в предыдущем пятилетии, то окажется что за сезон дополнительно потребуется уже 4,5 млрд. кубометров, и запасы не исчерпаются лишь при очень теплой зиме. И даже если брать самую выгодную для Украины базу сравнения — импорт сезона 2018/2019 года — то все равно окажется что дополнительный расход газа из хранилищ превысит 2 млрд кубометров. А это значит, что газа не хватит, если зима будет такой, как в 2017/2018, а она была хотя и затяжной, но не аномально холодной.

Таким образом, с нынешними темпами импорта критический сценарий выглядит почти гарантированным. Правда, при отсутствии аномальных холодов очевидно можно будет обойтись без отключения отопления для населения, ограничившись сокращением подачи газа для предприятий и растягиванием каникул для учебных заведений, прежде всего вузов, с прекращением их отопления на этот период. Но это все равно станет сильнейшим ударом по экономике Украины. Глава «Нафтогаза» придумал альтернативу «Северному потоку - 2» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Есть правда еще один вариант — увеличить импорт, но это упирается в цену, да и в технические возможности виртуального реверса. Последние ухудшились после того, как Венгрия с сентября стала получать газ по «Турецкому потоку», а не через украинскую ГТС. Но все-таки цена важнее, так, если покопаться в ежедневных сводках «Укртрансграза», то окажется, что например в январе 2020 весь украинский виртуальный реверс (и заметно больший, чем сейчас) оформлялся через ту же словацкую деревню Будинце.

Цена же может стать приемлемой для «Нафтогаза» при снижении ажиотажного спроса на «голубое топливо». Но спад ажиотажа, если и произойдет, то лишь к концу зимы, но при одном условии — если станет ясно, что для европейцев она оказалась не слишком холодной и собственных запасов у них хватит при любом сценарии.