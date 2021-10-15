Важность любого события определяется в первую очередь, наверное, тем, как оно скажется на будущем. Страны и людей. И какие корни оно имело в прошлом. В этом плане вчерашний, 14 октября 2021 года, марш националистов в Киеве, которые вышли на улицу в честь Дня защитника и защитниц Украины, - не исключение

Договорной марш. По следам украинских неонацистов © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Например, главным в том марше была не то, что его участники символично сожгли чучело президента страны Владимира Зеленского, а он сам в этот день отбыл витийствовать сначала перед курсантами на острове Хортица, а потом и в зоне АТО/ООС в охваченном гражданской войной Донбассе. Типа перед «защитниками Родины от московской агрессии».

И даже не в том, что марш был не такой массовый, как его анонсировали организаторы. Пришло и было свезено из регионов автобусами несколько тысяч упоротых. И это было хорошо. Потому что главное в том, что они вообще пришли. И что праздник становится традицией, неким привычным ритуалом. Как ежегодные шествия под названием «хода» 1 января в честь дня рождения Степана Бандеры, лидера запрещенных в России Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов (ОУН-УПА).

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Во-вторых, идеология, в верности которой Зеленский уже присягнул, став «Порошенко №2» украинской истории, на улицах столицы присутствовала в полной мере. Лозунги «Украина для украинцев» и «Украина прежде всего» вели эти «массы в бой»;

В-третьих, — и это самое главное! — на государственном уровне выполнялись все требования этой политической тусовки национал-патриотической неонацистской ориентации. Все описывающие акцию отметили, что три требования прошлогодне массовки выполнены:

а) закрыты три телеканала, принадлежащие оппозиции («ЗиК», «112 Украина» и «НьюсВан»);

б) начато преследование Виктора Медведчука, «кума Путина» и лидера «Оппоплатформы — За жизнь» («ОПЗЖ»);

в) разработан и передан в Верховную Раду закон о коллаборационистах, который призван загнать под плинтус и шконку всех оппонентов режима.

Красно-черный день календаря. Миф о главном бандеровском празднике © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Михо Саакашвили, прибывшего туда «мутить революцию». Не говоря уже о том, что поставлены под сомнения и оказались на грани отказа от них в Киеве «Минские соглашения-2» («Минск-2») о мире. И сделал это режим Зеленского. И не важно, сам или под давлением кураторов с Запада. Важно то, что при желании марши неонацистов будут подаваться западным кураторам Украины, как причина, по которой невозможно исполнить «Минск-2» и провести выборы на Донбассе: типа «народ же против».

Вчера марш в Киеве тоже был посвящен очередной годовщине создания УПА. И этим был соблюден упомянутый выше ритуал.

Посудите сами: в прошлом году марш неонацистов прошел в год 75-летия Великой Победы, нарезал задачи и власть их выполнила, презрев заветы этой победы. И когда выполнила? Правильно, в год 80-летия страшной трагедии Бабьего Яра, с которой Холокост был поставлен, что называется, на промышленные рельсы, а создающаяся 80 лет назад УПА очень даже охотно принимала участие в нацистском «окончательном решении еврейского вопроса», потому что была насквозь антисемитской.

И им плевать на то, что президент Зеленский, этнический еврей, в день защитника и защитниц призывал всех жить по духу казаков. Нынешние неонацисты хорошо помнят, что казаки были зоологическими антисемитами, а казаки-запорожцы даже не пускали евреев в свою Сечь. И резали их при малейшем удобном погроме. По науськиванию властей или самостоятельно.

Следующий же год неонацисты уже провозгласили во Львове «годом УПА» и потребовали признать сие на государственном уровне по всей стране. И не исключено, что режим Зеленского так и сделает. В Верховной Раде, где, благо уже и спикер свой, и так называемое монобольшинство унавожено деньгами и страхом расправы (смерть «слуги-отступника» Антона Полякова — это серьезный намек). Кроме того, монобольшинство «слуг» надежно подперто и подстраховано депутатами из олигархических групп. С олигархами сегодня у Зеленского, все, как говорится, вась-вась.

«Украина — для украинцев». Признает ли Зеленский себя бандеровцем © president.gov.ua

К тому что с программной речью, признающей необходимость войны между Украиной и Россией, выступил признанный украинский «ястреб» — экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Чего стоит одна его фраза: «Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб (Вооруженных сил Украины — ВСУ. — Авт.) не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса». При этом экс-министр предложил закрепить именно на государственном уровне стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, а также Донецкой и Луганской областей.

Но и это не стало неожиданностью для президента Зеленского. Он тоже высказался об «оккупации Донбасса и Крыма», назвав такое положение «временным», а всю ситуацию — «вызовом, который Украине необходимо преодолеть ради мира в будущем, чтобы, наконец, сказать: мир наступил, Донбасс и Крым снова с нами».

И у кого есть сомнения, что неонацисты и режим Зеленского — это скрытые близнецы-братья? Или пока скрытые?