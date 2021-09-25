В очерке «Киев-город» Михаил Булгаков описал историю города во время Гражданской войны: «по счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил». Можем, конечно, поверить писателю на слово, но можем и проверить – что он имел в виду?

Украина действительно оказалась одним из центров противостояния разных участников событий Гражданской войны. Красные. Белые. Зелёные. Несколько украинских государств. Германия. Антанта. Польша. Причём большинство из этих режимов устанавливалось несколько раз. Центрами ожесточённой борьбы становились крупные города — Харьков, Екатеринослав, Одесса, ну и, конечно, Киев — центр губернии и генерал-губернаторства, на протяжении Гражданской войны считавшийся (и иногда действительно бывший) столицей Украины.

В очерке «Киев-город» период, предшествующий ужасам Гражданской войны, подавался в идеализированных тонах: «о это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жёсткий, крупный ласковый снег…».

В «Белой гвардии» начало более реалистичное. Так или иначе, но герои романа — участники Мировой войны. Так что времена «легендарные» относятся не началу 1917, а к лету 1914 года.

Впрочем, перейдём к подсчёту переворотов.

1. Февральская революция

Для Киева она, по Булгакову, началась с телеграммы одного из фактических руководителей переворота, депутата Госдумы Александра Бубликова. Это, разумеется, преувеличение — революционное брожение в городе было задолго до этого, но и Булгаков свидетелем событий не был — о телеграмме он узнал, будучи не в Киеве, а в Саратове (вообще он в это время жил и работал в Сычёвском уезде Смоленской губернии). В город он приехал несколькими днями позже, 7 марта, чтобы забрать в канцелярии университета свой диплом.

В Киеве в марте 1917 года было троевластие — администрация Временного правительства, Советы и Центральная Рада. Главным событием этого времени стал снос памятника Столыпину (30 марта).

2. Приход к власти Центральной Рады

После Октябрьской революции в Петрограде между тремя властями началось вооружённое противостояние.

Сначала большевикам удалось подавить сопротивление штаба Киевского военного округа. Причём под раздачу попал брат Булгакова — Николай, юнкер Киевского Алексеевского инженерного училища, и его мать, Варвара Михайловна, пришедшая проведать сына. Эти события отражены в рассказе «Дань восхищения» (ряд исследователей полагают его первым опубликованным произведением писателя).

Потом сторонники ЦР выдавили из города большевиков. 22 января 1918 года ЦР провозгласила независимость Украины, а 29 января большевикам удалось поднять восстание рабочих города (главным образом — завода «Арсенал»), но вооружённые отряды ЦР, под командованием Симона Петлюры, подавили восстание к 4 февраля.

3. Большевики

В это время к Киеву уже приближались большевистские отряды под командованием левого эсера Михаила Муравьёва (позже командовал фронтами, но летом 1918 года поднял восстание против большевиков и был расстрелян).

8 февраля Киев был взят, но к этому времени уже был заключён Брестский мир, по которому Украина должна была быть оккупирована немецкими войсками. При этом, ЦР была стороной соглашений, а советское правительство в Харькове — нет, так же, как и правительство Донецко-Криворожской республики.

4. Возвращение УНР

1 марта 1918 года в город вернулись части УНР во главе с Петлюрой, а потом вошли немецкие войска. В это время Булгаков получил документы в Вязьме и направился в Москву, а оттуда — в Киев, успев на последний поезд перед прекращением железнодорожного сообщения.

Восстановление ЦР не было длительным — свою систему власти этот «клуб по интересам» сформировать не смог и, соответственно, не смог обеспечить выполнение своих обязательств перед Германией (а Германии нужно было продовольствие). Это было вполне легитимной причиной для того, чтобы отказаться от их услуг. Поводом же было похищение киевского банкира Абрама Доброго — управляющего киевским отделением Русского для внешней торговли банка, через который шли расчёты сахароторговцев (в конце XIX — начале XX века производство сахара было главной отраслью украинской промышленности). К похищению были причастны руководители УНР, включая главу правительства Всеволода Голубовича. Дело было быстро раскрыто и 29 апреля ЦР разогнали.

5. Гетманат Скоропадского

В то время пока немцы разгоняли ЦР, в цирке Крутикова (помещение было выбрано без всякой задней мысли — это был самый большой зал в городе, там Шаляпин выступал) проходил Съезд хлеборобов, на котором гетманом был выбран генерал Павел Скоропадский.

Потомок гетмана петровских времён Ивана Скоропадского был человеком образованным, проводил интересные реформы, покровительствовал наукам и искусствам (например, при его власти был учреждён университет в Екатеринославе). Однако, реальной власти он не имел и к моменту, когда Германия капитулировала в войне, гетман остался один на один с крестьянством, мягко говоря недовольным хлебными реквизициями. Выразителем этих настроений стала Директория во главе с Петлюрой.

События конца Украинского государства (так бесхитростно был назван гетманский режим) описаны в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных».

6. Директория

14 декабря 1918 года войска Директории, разгромив немногочисленные офицерские дружины при благожелательном нейтралитете немцев, вступили в Киев. Булгаков в боях участия принять не успел, его брат Николай попал в плен, содержался в здание Педагогического музея, но сумел бежать.

Власть Директории запомнилась заменой вывесок, разгулом преступности и формальным объединением с Западно-Украинской народной республикой 22 января 1919 года («акт злуки»).

Однако, военных сил для того, чтобы остановить наступление большевиков, у Петлюры не оказалось.

7. Большевики

Большевики вновь вошли в Киев 5 февраля 1919 года. Этот момент отражён во многих произведениях Булгакова.

При власти большевиков Булгакову удавалось продолжать практику врача-венеролога. Правда, когда фронт приблизился к Киеву, возник риск его мобилизации в Красную армию. По свидетельству Татьяны Лаппа и Леонида Карума, Булгаков прятался в дачном посёлке Буча. Некоторые исследователи полагают, что он всё же был мобилизован, но дезертировал, так же как из петлюровской армии, но никаких доказательств этого нет — только косвенные и очень натянутые.

8. Директория

Большевики оставили Киев под угрозой окружения частями Добровольческой армии. 30 августа 1919 года в город вошли петлюровцы, бывшие в это время союзниками белых.

9. Добровольцы

Вслед за этим в город вошли части Добровольческой армии. Они сняли петлюровский флаг с городской думы и выгнали части Директории за реку Ирпень (в конце XVII века — пограничная река с Польшей).

В сентябре Булгаков был таки мобилизован и отправлен в качестве военного врача на Кавказ. Почему его отправили именно туда в разгар боёв на московском направлении — тайна велика есть.

Это был последний переворот в Киеве, свидетелем которого был писатель — всё остальное происходило уже без него.

10-11. Большевики и добровольцы

14 октября большевики, наступая из района Житомира, захватили большую часть города, но уже 17 октября были из него выбиты. Вернулись добровольцы.

12. Большевики

16 декабря Киев опять был взят Красной армией — практически без боя. Белая армия терпела поражение за поражением и откатывалась на юг — на Кавказ и в Крым.

13. Поляки

7 мая 1920 года на рейсовом трамвае из Пущи-Водицы приехал польский патруль — занимать город, оставленный накануне большевиками. Кроме шуток — пуща-водицкий трамвай систематически использовался всеми враждующими сторонами. Например, в бытность свою солдатом одной из армий, ездил на нём на фронт Константин Паустовский.

Планы Пилсудского восстановить великую «Rzeczpospolita od morza do morza» провалились. Хорошо хоть само польское государство удалось сохранить… Напоследок поляки взорвали все мосты через Днепр.

14. Большевики

12 июня в Киев вернулись большевики и оставались там до самого сентября 1941 года, что выходит за рамки нашего повествования.

Резюме

Во-первых, мы действительно насчитали 14 переворотов, которые происходили в Киеве в 1917-20 годах.

Во-вторых, мы смогли найти только пять переворотов, свидетелем которых был Булгаков — установление гетманата, взятие власти Петлюрой, приход большевиков, возвращение Петлюры и приход добровольцев.

При большом желании в список переворотов можно добавить:

— февральскую революцию (процесс был растянут во времени, так что где-то Булгаков свидетелем был);

— возвращение петлюровцев в Киев в марте 1918 года (но Булгаков приехал, когда в городе уже хозяйничали немцы).

Получается семь.

Считать Булгаков умел, но считал он, судя по всему, как-то иначе, чем мы. Или как-то иначе представлял свои «переживания»: ведь октябрьские бои 1917 года он тоже видел — глазами брата и матери.