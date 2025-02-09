«Вокруг Булгакова»: Киев и его 14 переворотов

Впрочем, перейдём к подсчёту переворотов.

1. Февральская революция

Для Киева она, по Булгакову, началась с телеграммы одного из фактических руководителей переворота, депутата Госдумы Александра Бубликова. Это, разумеется, преувеличение — революционное брожение в городе было задолго до этого, но и Булгаков свидетелем событий не был — о телеграмме он узнал, будучи не в Киеве, а в Саратове (вообще он в это время жил и работал в Сычёвском уезде Смоленской губернии). В город он приехал несколькими днями позже, 7 марта, чтобы забрать в канцелярии университета свой диплом.

В Киеве в марте 1917 года было троевластие — администрация Временного правительства, Советы и Центральная Рада. Главным событием этого времени стал снос памятника Столыпину (30 марта).

2. Приход к власти Центральной Рады

После Октябрьской революции в Петрограде между тремя властями началось вооружённое противостояние.

Сначала большевикам удалось подавить сопротивление штаба Киевского военного округа. Причём под раздачу попал брат Булгакова — Николай, юнкер Киевского Алексеевского инженерного училища, и его мать, Варвара Михайловна, пришедшая проведать сына. Эти события отражены в рассказе «Дань восхищения» (ряд исследователей полагают его первым опубликованным произведением писателя).

Потом сторонники ЦР выдавили из города большевиков. 22 января 1918 года ЦР провозгласила независимость Украины, а 29 января большевикам удалось поднять восстание рабочих города (главным образом — завода «Арсенал»), но вооружённые отряды ЦР, под командованием Симона Петлюры, подавили восстание к 4 февраля.

3. Большевики

В это время к Киеву уже приближались большевистские отряды под командованием левого эсера Михаила Муравьёва (позже командовал фронтами, но летом 1918 года поднял восстание против большевиков и был расстрелян).

8 февраля Киев был взят, но к этому времени уже был заключён Брестский мир, по которому Украина должна была быть оккупирована немецкими войсками. При этом, ЦР была стороной соглашений, а советское правительство в Харькове — нет, так же, как и правительство Донецко-Криворожской республики.

4. Возвращение УНР

1 марта 1918 года в город вернулись части УНР во главе с Петлюрой, а потом вошли немецкие войска. В это время Булгаков получил документы в Вязьме и направился в Москву, а оттуда — в Киев, успев на последний поезд перед прекращением железнодорожного сообщения.

Восстановление ЦР не было длительным — свою систему власти этот «клуб по интересам» сформировать не смог и, соответственно, не смог обеспечить выполнение своих обязательств перед Германией (а Германии нужно было продовольствие). Это было вполне легитимной причиной для того, чтобы отказаться от их услуг. Поводом же было похищение киевского банкира Абрама Доброго — управляющего киевским отделением Русского для внешней торговли банка, через который шли расчёты сахароторговцев (в конце XIX — начале XX века производство сахара было главной отраслью украинской промышленности). К похищению были причастны руководители УНР, включая главу правительства Всеволода Голубовича. Дело было быстро раскрыто и 29 апреля ЦР разогнали.