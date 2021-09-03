Комментируя визит президента Украины Зеленского в США, большинство СМИ США и Великобритании считают, что завершившийся накануне вывод американских войск из Афганистана является не слишком подходящим фоном для встречи глав государств

На сайте телекомпании «Си-Эн-Эн» опубликована статья «Встречей с Байденом президент Украины достиг результата своих многолетних настойчивых попыток попасть на встречу в Белом доме».

«Долгожданная встреча может иметь крайне важное значение для Зеленского, который боролся за американскую поддержку с тех пор, как он пришёл к власти в 2019 году». Погребинский рассказал о провалах, которые случились с Зеленским на встрече с Байденом © president.gov.ua

Телекомпания рассказывает о поздравительном звонке Зеленскому от тогдашнего президента США Дональда Трампа, в котором последний «подтолкнул» президента Украины к расследованию в отношении Байдена и его сына Хантера. Данный звонок позже стал основанием для первой попытки импичмента Трампу, указывается в статье.

«Ранее этим летом Зеленский умолял Байдена провести личную встречу перед встречей президента США с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, Швейцария. В конечном итоге Белый дом отклонил эту просьбу», — напоминают авторы статьи.

Ссылаясь на «источник в американской компании», авторы отмечают «некоторое недовольство в Киеве» по поводу неоднократного переноса даты визита Зеленского, а также «некоторую обеспокоенность» недостаточной поддержкой Украины со стороны США.

Телекомпания «Эн-Би-Си» отмечает: «Зеленский выразил разочарование в связи с нерешительностью западных союзников в вопросе одобрения заявки Украины на присоединение к НАТО… и не согласился с комментариями Байдена о том, что стране необходимо «покончить с коррупцией», прежде чем её можно будет рассматривать для членства» в этой организации.

Зеленский говорил корреспондентам, что собирается обсуждать шансы Украины стать членом НАТО и возможные сроки вступления в военный блок.

«В совместном заявлении, однако, не указаны сроки и не сказано о твёрдых обязательствах в отношении заявки Украины», — говорится в статье.

Британская газета «Индепендент», вспоминая вышеупомянутый разговор между Трампом и Зеленским, называет его «одним из самых одиозных телефонных звонков в американской политической истории». Автор статьи утверждает, что Трамп отказал украинскому правительству в военной помощи, поскольку был недоволен реакцией Зеленского на предложение «приступить к фальсифицированным расследованиям» (дать ход расследованию дела компании «Бурисма», которая даже не упоминается в данной статье. — Ред.). Отношения Зеленского с нынешней администрацией «относительно несложные», в отличие от отношений с Трампом, утверждает автор, который далее выражает глубокое удовлетворение договорённостями о поставках на Украину американских вооружений, включая противотанковые комплексы «Джавелин». «Посидите пока тихо». Политолог Жарихин предположил, что Байден сказал Зеленскому на встрече © president.gov.ua

Британская телерадиовещательная компания «Би-Би-Си» размещает у себя на сайте статью, озаглавленную «Г-н Зеленский (наконец-то) едет в Вашингтон». Напоминая об «услуге», которую Дональд Трамп просил у Владимира Зеленского «в обмен на поездку в Вашингтон и военную помощь», автор статьи отмечает, что такая поездка состоялась только сейчас, и Зеленский «позирует фотографам в Овальном кабинете с тем самым человеком, предвыборную кампанию которого у него просили разрушить. Если такая ситуация и была неловкой, то ни один из двоих ничем этого не выдал».

Автор статьи напоминает, что в обращении к стране в минувший вторник Байден заявил, что в Афганистане у США нет жизненно важных интересов.

«Г-н Зеленский, возможно, спрашивает себя, чувствует ли президент то же самое по поводу Украины», — полагает автор.

Похожее мнение высказывает и американский журнал «Форин Полиси»:

«После недавнего ухода США из Афганистана Украина находится в напряжении. Самая большая проблема в Киеве сейчас — это вывод войск из Афганистана… Похоже, что США бросили Афганистан, и это заставляет Украину опасаться, не будет ли она следующей».

Газета «Лос-Анджелес Таймс» замечает: «Данная встреча, отложенная на два дня, потому что Байден был занят окончательным выводом американских войск из Афганистана и последствиями мощного урагана, состоялась во время, когда невозможно игнорировать поворот Америки к внутренней политике и её уменьшающееся влияние в мире».

Администрация Байдена «расстраивает Киев», утверждается в статье, а «на защиту дела Зеленского» встали республиканцы: «Член Палаты представителей Майкл Маккол из Техаса, высокопоставленный республиканец из Комитета по делам вооруженных сил, призвал Байдена «изменить курс» в отношении, по его словам, «недавнего предательства в отношении Украины». Маккол сравнил нежелание президента занять более жёсткую позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину с решимостью придерживаться крайнего срока вывода войск из Афганистана 31 августа, которая, по словам Маккола, была призвана избежать конфронтации с талибами. «Президент Байден слишком много раз переходил на сторону наших противников», — сказал Маккол в заявлении».