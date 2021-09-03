На сайте телекомпании «Си-Эн-Эн» опубликована статья «Встречей с Байденом президент Украины достиг результата своих многолетних настойчивых попыток попасть на встречу в Белом доме».

«Долгожданная встреча может иметь крайне важное значение для Зеленского, который боролся за американскую поддержку с тех пор, как он пришёл к власти в 2019 году».

Погребинский рассказал о провалах, которые случились с Зеленским на встрече с Байденом
Погребинский рассказал о провалах, которые случились с Зеленским на встрече с Байденом
© president.gov.ua

Телекомпания рассказывает о поздравительном звонке Зеленскому от тогдашнего президента США Дональда Трампа, в котором последний «подтолкнул» президента Украины к расследованию в отношении Байдена и его сына Хантера. Данный звонок позже стал основанием для первой попытки импичмента Трампу, указывается в статье.

«Ранее этим летом Зеленский умолял Байдена провести личную встречу перед встречей президента США с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, Швейцария. В конечном итоге Белый дом отклонил эту просьбу», — напоминают авторы статьи.

Ссылаясь на «источник в американской компании», авторы отмечают «некоторое недовольство в Киеве» по поводу неоднократного переноса даты визита Зеленского, а также «некоторую обеспокоенность» недостаточной поддержкой Украины со стороны США.

Телекомпания «Эн-Би-Си» отмечает: «Зеленский выразил разочарование в связи с нерешительностью западных союзников в вопросе одобрения заявки Украины на присоединение к НАТО… и не согласился с комментариями Байдена о том, что стране необходимо «покончить с коррупцией», прежде чем её можно будет рассматривать для членства» в этой организации.

Зеленский говорил корреспондентам, что собирается обсуждать шансы Украины стать членом НАТО и возможные сроки вступления в военный блок.

«В совместном заявлении, однако, не указаны сроки и не сказано о твёрдых обязательствах в отношении заявки Украины», — говорится в статье.

Британская газета «Индепендент», вспоминая вышеупомянутый разговор между Трампом и Зеленским, называет его «одним из самых одиозных телефонных звонков в американской политической истории». Автор статьи утверждает, что Трамп отказал украинскому правительству в военной помощи, поскольку был недоволен реакцией Зеленского на предложение «приступить к фальсифицированным расследованиям» (дать ход расследованию дела компании «Бурисма», которая даже не упоминается в данной статье. — Ред.). Отношения Зеленского с нынешней администрацией «относительно несложные», в отличие от отношений с Трампом, утверждает автор, который далее выражает глубокое удовлетворение договорённостями о поставках на Украину американских вооружений, включая противотанковые комплексы «Джавелин».

«Посидите пока тихо». Политолог Жарихин предположил, что Байден сказал Зеленскому на встрече
«Посидите пока тихо». Политолог Жарихин предположил, что Байден сказал Зеленскому на встрече
© president.gov.ua

Британская телерадиовещательная компания «Би-Би-Си» размещает у себя на сайте статью, озаглавленную «Г-н Зеленский (наконец-то) едет в Вашингтон». Напоминая об «услуге», которую Дональд Трамп просил у Владимира Зеленского «в обмен на поездку в Вашингтон и военную помощь», автор статьи отмечает, что такая поездка состоялась только сейчас, и Зеленский «позирует фотографам в Овальном кабинете с тем самым человеком, предвыборную кампанию которого у него просили разрушить. Если такая ситуация и была неловкой, то ни один из двоих ничем этого не выдал».

Автор статьи напоминает, что в обращении к стране в минувший вторник Байден заявил, что в Афганистане у США нет жизненно важных интересов.

«Г-н Зеленский, возможно, спрашивает себя, чувствует ли президент то же самое по поводу Украины», — полагает автор.

Похожее мнение высказывает и американский журнал «Форин Полиси»:

«После недавнего ухода США из Афганистана Украина находится в напряжении. Самая большая проблема в Киеве сейчас — это вывод войск из Афганистана… Похоже, что США бросили Афганистан, и это заставляет Украину опасаться, не будет ли она следующей».

Газета «Лос-Анджелес Таймс» замечает: «Данная встреча, отложенная на два дня, потому что Байден был занят окончательным выводом американских войск из Афганистана и последствиями мощного урагана, состоялась во время, когда невозможно игнорировать поворот Америки к внутренней политике и её уменьшающееся влияние в мире».

Администрация Байдена «расстраивает Киев», утверждается в статье, а «на защиту дела Зеленского» встали республиканцы: «Член Палаты представителей Майкл Маккол из Техаса, высокопоставленный республиканец из Комитета по делам вооруженных сил, призвал Байдена «изменить курс» в отношении, по его словам, «недавнего предательства в отношении Украины». Маккол сравнил нежелание президента занять более жёсткую позицию по отношению к президенту России Владимиру Путину с решимостью придерживаться крайнего срока вывода войск из Афганистана 31 августа, которая, по словам Маккола, была призвана избежать конфронтации с талибами. «Президент Байден слишком много раз переходил на сторону наших противников», — сказал Маккол в заявлении».