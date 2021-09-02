В пятницу, 3 сентября, в Одессе состоится торжественная церемония открытия строительства первой большой мечети с куполом и минаретом. Ради её строительства снесли старинное здание римско-католического приюта для мальчиков на улице Балковской, 128а

В торжественной церемонии и закладке «капсулы времени» примут участие глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, мэр Одессы Геннадий Труханов, представители государственной власти и дипкорпуса, а также Верховный муфтий Украины.

При этом украинские СМИ не уточняют, о дипломатах каких именно государств идёт речь. «Одесса - мама»: Зеленский поздравил одесситов с Днем города © president.gov.ua

Что касается Верховного муфтия Украины, то речь идёт о лидере Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ) Ахмеде Тамиме. Именно представитель этого управления в Одесской области — имам Одессы шейх Ильяс Умаров — и глава мусульманской общины города Керим Ильясов 26 августа встречались с Гриневецким и обсуждали строительство новой — соборной — мечети в городе.

Эта мечеть будет в классическом стиле. Высота её купола составит 28 метров, а минарета — 22 метра. Кроме того, у мечети будет и четыре башенки.

Ожидается, что соборная мечеть на Балковской войдёт в тройку самых больших мечетей Украины. При этом ни о подрядчике, ни о сроках строительства ничего неизвестно.

Выиграет от строительства новой мечети не только мусульманская община Одессы, но и такое государство, как Турция.

Проблемная мечеть

Строительство новой мечети в Одессе несколько месяцев тому назад вызвало громкий скандал. В декабре 2020 года на Балковской, 128 снесли здание построенного в 1904 году по проекту архитектора Льва Влодека римско-католического приюта. Влодек — автор таких архитектурных жемчужин Одессы, как дом с атлантами на улице Гоголя, гостиниц «Пассаж» и «Большая Московская», и многих других.

В 2008-м здание приюта, которое мусульмане с 1994 года использовали как молельный дом, попало в «список Штербуль» — по решению Натальи Штербуль, занимавшей тогда пост начальника управления охраны объектов культурного наследия ОГА, творение Влодека лишилось охранного статуса.

Спустя десять лет — в мае 2018 года — власти города дали «добро» на строительство соборной мечети на месте бывшего приюта.

В своё оправдание мусульмане Одессы утверждали и утверждают: им катастрофически не хватает места.

«Одесская мусульманская община — одна из самых многочисленных в Украине, своими делами и трудом помогает развитию и укреплению страны. Но сооружений религиозного назначения в Одессе не хватает. Чаще всего мусульманские общины Одессы используют приспособленные помещения, которые не выглядят как мечети, поэтому в культовом сооружении есть необходимость», — заявил 26 августа 2021 года на встрече с Гриневецким имам Одессы шейх Ильяс Умаров.

И это притом что в Одессе уже есть четыре молитвенных дома: на Большом Фонтане (самый новый, открыт в 2018 году), Арабский культурный центр на Ришельевской, мечеть «Аль-Фуркан» на Багрицкого и Исламский культурный центр «Аль Масар» на площади молодёжи.

Рост мусульманской общины в городе, который раньше был славен своей еврейской и в меньшей мере греческой и немецкой общинами, начался в годы независимости Украины.

Эхо войн

В 90-е годы благодаря возглавлявшему тогда Одессу мэру Эдуарду Гурвицу в городе начался рост численности чеченской диаспоры. При его содействии в 1996 году прошёл съезд чеченской диаспоры. Гурвиц же посетил Чечню и способствовал освобождению группы украинских заложников.

2 февраля 1997 года Гурвиц побывал на «инаугурации» Аслана Масхадова в качестве официального гостя. В мае того же года он на наивысшем уровне принял делегацию от правительства Масхадова во главе с вице-президентом «Чеченской Республики Ичкерия» Вахой Арсановым. Последний поблагодарил Гурвица за «материальную, моральную и духовную поддержку Чечни». «Одесса – русский город». Британскому режиссеру пришлось извиниться за благодарственную речь © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк

Неудивительно, что Одесса стала одним из мест, куда бежали боевики после окончания Второй чеченской войны. Так, в Жемчужине у моря очутились такие люди, как участник двух чеченских войн Тимур Махаури, Иса Мустафинов (позже был ликвидирован в РФ. — Ред.), Ислам Тухашев, Адам Осмаев, Иса Мунаев и другие участники бандформирований.

Другая война — сирийская — тоже пополнила мусульманскую общину города. В город устремились сирийцы — состоятельные и не очень. Последних принимали в том числе и в специальном пункте для искателей убежища.

«Таких пунктов (по приёму беженцев. — Ред.) у нас на сегодня два, один в Одессе, другой — в Закарпатском регионе. Как показала практика, эти пункты абсолютно легко и просто вливаются в инфраструктуру регионов, где они создаются и где начинают функционировать, абсолютно толерантно общество воспринимает таких людей, которые проживают в таких пунктах, потому что пункты являются открытыми», — рассказала в 2016 году в комментарии Hromadske.ua директор Департамента по вопросам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко. Преподавателя одесского вуза уволили из-за Крыма по жалобе Пипы © timer-odessa.net

Неспокойный 2021 год тоже сыграл свою роль в увеличении мусульманской общины — уммы — Одессы. Так, 30 августа украинские СМИ сообщили о прибытии в Одессу 133 беженцев из Афганистана.

Как заявила тогда начальник главного управления Государственной миграционной службы Украины в Одесской области Елена Погребняк, Одессу для размещения беженцев выбрали из-за того, что здесь довольно дружная афганская община, которая сама вызвалась пристроить соотечественников.

«Это люди, которые находятся в Украине еще со времен вывода из Афганистана советских войск. Они все граждане Украины, их дети говорят по-украински, носят вышиванки на праздники, знакомы с нашей культурой. Вообще, как показывает опыт, афганцы очень хорошо и быстро адаптируются, поэтому мы уверены, что и с прибывшими сейчас не будет проблем», — указывала она.

А 2 сентября в СМИ утекло письмо министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского премьер-министру Денису Шмыгалю. В нём говорилось о готовности принять в стране уже 5 тыс. беженцев из Афганистана.

Но не только войны увеличивали умму Одессы.

Средоточие экономических связей

Одесса — крупный экономический центр Украины. Рядом расположен крупнейший по грузообороту (по итогам 2020 года) порт Южный и ещё один из крупнейших морских портов Черноморск (бывший Ильичевск). Да и сам Одесский морской порт не пасёт задних.

Ближайший ко всем трём портам аэропорт находится в Одессе. Поэтому неудивительно, что Одесса как «морские ворота Украины» привлекла к себе внимание бизнесменов со всего мира. В том числе и из мусульманских стран.

А ещё Одесса — крупнейший образовательный центр не только Украины, но и бывшего СССР. В одесских институтах и университетах учились и учатся студенты из арабских стран, что нашло отражение даже в популярной культуре. Так, в снятой в 1992 году комедии Леонида Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода» шейх пояснял агенту ЦРУ, отчего он так мастерски ругается на русском языке:

«После Оксфорда я учился в Одесском кораблестроительном!»

И в этой шутке лишь доля шутки. Мы её теряем. Почему наши дети могут не увидеть Одессу © viknaodessa.od.ua

Так, в Одессе учился такой сирийский бизнесмен как Аднан Киван. Он окончил Одесский институт пищевых технологий. Попытав счастья в Москве, Киван вернулся в Одессу, где и продолжил увеличивать свой капитал. Торговал Киван украинской сталью. Но в 2006 году он резко сменил сферу деятельности на строительство.

И причиной этого стала вера. Киван — мусульманин. Он финансировал строительство одной из мечети в Одессе. В декабре 2006 года подрядчик строительства Борис Роднин предложил Кивану купить один из его недостроев, чтобы завершить другой проект. Киван заинтересовался. Сегодня его KADORR — один из крупнейших застройщиков Одессы.

Впрочем, сирийцы не самая могущественная в экономическом плане мусульманская община Одессы. Несмотря на такого человека, как Киван, они всё же уступают другим мусульманам — туркам.

Последние активно присутствуют во многих сферах жизни Одессы. Так, в 2019 году турецкая компания «Одесса Гидравлик» заявила о намерении инвестировать $5 млн в открытие в области нового завода по производству гидравлического и пневматического оборудования, труб и обработки металла. Как заявил директор компании Ахмет Догу, «Одесса гидравлик» вот уже более пяти лет работает с 20 крупными украинскими партнёрами.

Впрочем, когда речь идёт о турках Одессы, то одной экономикой и религией дело не исчерпывается.

Одесса турецкая

Транспортная близость Стамбула и Одессы (между городами полтора часа лёту, а билеты можно найти по цене от 6 тыс. руб.; кроме того, между Черноморском и Карасу курсируют паромы) сыграла не последнюю роль в том, что Одесса стала для турок практически родным городом.

Так, после 2014 года турецкие туристы переняли у россиян пальму первенства и облюбовали одесские пляжи и кафе. Крепли и связи между городами. В 2017 году при участии президента Украины Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова, а также мэра Стамбула Кадира Топбаша был открыт Стамбульский парк — сквер на склонах Приморского бульвара, на реконструкцию которого выделила деньги и Турция.

Подчас одесские и украинские СМИ писали и о негативных последствиях такой популярности: так, Одесса стала одним из основных направлений турецкого секс-туризма. Зеленский поручил СБУ найти сторонников Гюлена на Украине © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Но помимо туристов увеличивалось и количество турок, решивших осесть в Одессе. И не всегда по экономическим причинам. Были и те, кто перебрался в Одессу по причинам политическим.

Впрочем, с укреплением украино-турецкой дружбы эти люди стали чувствовать себя на Украине неуверенно.

В июле 2018 года на всю Украину прогремел случай с гражданином Турции Салихом Зиги Огитом. Его выманили из ресторана «Али-Баба», что в центре Одессы, скрутили, доставили на машине в турецкое консульство, а оттуда переправили в Стамбул.

Спустя два года — в сентябре 2020 года — из лифта своего дома в Одессе пропал турецкий гражданин Иса Озер. На следующий день он обнаружился в Стамбуле. Доставили его туда тоже силой.

Огит и Озер, по данным турецких правоохранителей, были связаны со структурами Фетхуллаха Гюлена, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в подготовке попытки переворота в 2016 году. Знамя протеста: почему Гюлен остается главной угрозой для Эрдогана © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Примечательно, что структуры Гюлена в своё время приложили свою руку к «туркизации Одессы»: так, в городе появились школа «Меридиан», лицей «Черноморский», культурный центр «Сяйво» («Сияние». — Ред.). Эти учреждения украинские силовики проверили в 2020 году после встречи президентов Турции и Украины, на которой Эрдоган передал Владимиру Зеленскому информацию о ячейках общества Гюлена на Украине.

После проверки и школа, и лицей, и центр продолжили свою деятельность, а их руководство в очередной раз подчеркнуло свою аполитичность.

Ну а турки продолжили активное участие в жизни города.

При этом им на руку играет и культурно-историческая политика украинской власти. Последняя в отрицании исторической связи с Россией пытается пересмотреть историю Одессы, утверждая, что полноценный город на этих местах существовал уже 600 лет тому назад под именем Кочубеевка.

Населённый пункт на месте Одессы действительно существовал. Правда, это был не город, а поселение и называлось оно Хаджибей. Контролировала его Османская империя. Поэтому турки охотно тратят деньги на любые проекты, популяризирующие историю Хаджибея. Одним из таких проектов стал украино-турецко-грузинский фильм «Крепость Хаджибей».

Турецкая критика уже обласкала фильм: этим летом он получил премии кинофестивалей в Стамбуле и в Бодруме.

Для Турции Одесса — если не русский, то турецкий город. И появление новых мечетей в Одессе турки охотно поддержат. Не стоит удивляться, если подрядчиком строительства мечети окажется компания, связанная с Турцией.

Примечательно, что у турок появилось и своё лобби в областном совете Одессы. 19 августа Одесская областная территориальная избирательная комиссия утвердила решение, согласно которому место умершего 8 августа художника и депутата облсовета Александра Ройтбурда займёт его однопартиец из «Европейской солидарности» Февзи Мамутов.

Мамутов — глава организации «Крымские татары Одессы», военнослужащий ВСУ и борец, а также активный участник мероприятий, проводимых запрещённым в РФ «Меджлисом».

Турки же известны и поддержкой этой организации, и тех крымско-татарских активистов, которые выступают за вхождение Крыма в состав Украины.

В общем, Турция укрепляет своё влияние в Одессе. И итог этого в будущем может быть весьма неожиданным для украинской власти, которая активно борется с русской Одессой. Вместо последней Киев рискует получить не украинскую Кочубеевку, но турецкий Хаджибей.