В украинском медиапространстве разворачивается новый виток конфликта между изданием «Страна.ua» и блогером-миллионником Анатолием Шарием. Наблюдают за ситуацией по меньше мере 500 тысяч зрителей — таковы средние просмотры у видеороликов, посвященных обвинениям и разоблачениям

В этот раз в атаку пошел главный редактор интернет-ресурса Игорь Гужва.

История началась с того, что «Страна.ua» опубликовала разоблачительное интервью бывшего члена политической партии, которую возглавляет Шарий, — Никиты Роженко. Ранее харьковский активист был исключен из партии.

Роженко стал известен после того, как в прошлом году его жестоко избили в Харькове. История получила большой общественный резонанс и мощно подогревалась информационно. Теперь же Роженко в интервью заявил о своих расхождениях во взглядах с Шарием и даже предположил, что за организацией покушения на него мог стоять именно политик-блогер.

Шарий рассказал о колбе, куда Зеленского засунуло его собственное окружение © пресс-служба президента Украины

Следом с критикой в адрес Шария по очереди выступили в соцсетях журналисты «Страны.ua» — Светлана Крюкова, Юлия Корзун, Олеся Медведева, а также главный редактор издания Игорь Гужва. Он написал:

«У нас часто спрашивают — а что у вас с Шарием? Почему он постоянно клеймит «Страну», оскорбляет наших журналистов? Мы, за очень редким исключением, на эти выпады не отвечали. Но последней каплей стал блог Шария, где он назвал мразью Юлию Корзун за то, что она посмела задать Никите Роженко вопрос о версии по поводу причастности самого Шария к заказу нападения на него. После этого Олеся Медведева решила расставить акценты. Почему Шарий так бросается на «Страну»? Как устроен его политический бизнес? И как он связан с постоянными наездами на нас?

Очень ясно и понятно получилось.

Олеся, кстати, задается важным вопросом — а зачем и кому вообще в украинской политике нужен Шарий? На что он влияет?

Шарий влияет только на одну часть людей — на тех, кто против националистов, за дружбу с Россией, за мир на Донбассе. Точнее не на всех из них, но на многих. И вот тут он действительно может оказывать некий эффект. Но какой? Консолидирует избирателей всего этого политического фланга? Нет. Совсем наоборот — он постоянно устраивает разборки с кем-то из этого же лагеря. Вызывая тем самым эффект апатии и деморализации у людей. И желание проголосовать вообще за кого-то другого. За какого-то нового Зеленского, которого нам определят в американском посольстве.

Собственно, этим успешно он занимался на выборах президента (на которых мочил ОПЗЖ) и парламента (мочил ОПЗЖ и «Оппоблок») в 2019 году. И, судя по всему, планирует это повторить на бис. Делает он это просто сам по себе по своей программе? Либо это согласованная линия с властями и посольствами? Вопрос открытый».

В ответ Шарий опубликовал ролик на своем ютуб-канале, в котором по всем пунктам опроверг обвинения в непоследовательной информационной политике и построении «секты» вокруг себя.

Стоит также напомнить, что месяц назад Шарий обвинил «Страну» в смене информационного вектора в пользу действующей власти, раскритиковал скандальный пост замглавреда Светланы Крюковой. Она написала тогда свой ответ на статью Владимира Путина: «Мы не строим проект «анти-Россия». Мы строим проект «Украина». И мы понимаем, насколько высоки ставки писарей от Путина, чтобы нам помешать. Им страшно потому, что проект «Успешная Украина» похоронит проект «нынешняя Россия».

Игорь Гужва тогда встал на защиту Крюковой, попросив лишь убрать из её поста предложение, где журналистка называла празднование Дня Победы «победобесием».

В целом за скандалом между Шарием и «Страной.ua» сторонние наблюдатели и эксперты видят передел электорального и медиарынка.

Политический обозреватель Елена Саркосян акцентирует внимание на смене риторики оппозиционного СМИ:

«Сегодня отписалась от «Страны». Последний скандал, который они разогнали вокруг Шария, — это уже скучно. Я надеялась, что после "победобесия" Крюковой они сделают выводы, но увы… Посмотрела репортаж Олеси Медведевой из Крыма и увидела, насколько это непрофессионально. Промолчала, но поняла, где она, а где редакция. Пока она осталась у меня в списке телеграм-каналов, но только потому, что непрофессионалы всегда проговариваются. Значит, достаточно смотреть одного, чтобы иметь представление о сути редакционной политики».

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Журналист Александр Зубченко тоже заметил, что украинский информационный рынок начал трансформироваться перед новым политическим сезоном:

«Кучно девочки пошли! Вслед за Крюковой свой скромный вклад в дело "разоблачения Шария" внесла Леся Медведева из "Страны". В полночь она выложила на ю-тубчике чудесное видео, из которого следует, что Шарий создал "секту", занимающуюся «конвертацией доверия в бабло". Аплодирую стоя! ТП вообще не палятся. Жду, когда Диана Панченко тоже начнет "сшивать страну" и набросит свои жиденькие мысли про "мендельштама" и Толика на вентилятор. Тревожно. Шарий теперь нагонит им вьетнамских ботов и страшно отомстит. У меня только одно замечание — почему не на мове звучат эти прекрасные обвинения? Доколе сайт Гужвы будет игнорировать требования мовного закона?!!»

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Журналист и блогер Глеб Ляшенко призвал стороны не делить аудиторию и не разделять электорат:

«Страна.ua» продолжает писать гадости про Шария.

Зачем? Чтобы отомстить Толику за изобличённый лайк Медведевой? Или в надежде снизить популярность конкурента? Так или иначе, выглядит это омерзительно.

И дело не в том, что Шарий — лапочка и безгрешный ангел. А в том, что НЕЛЬЗЯ лить дерьмо на единомышленника. Даже если ты обижен на него, или хочешь переманить кусок лояльной аудитории. Нельзя воевать с теми, с кем ты по одну сторону баррикад.

Почему нельзя? Да потому, что взаимные пикировки среди своих (единомышленников) деморализуют электорат сильнее, чем подлости, творимые властью.

Хватит ругаться! Хватит выяснять отношения! Давайте лучше свой гнев и ненависть обратим в сторону майданного отребья, которое оккупировало Украину и вот уже 8-й год унижает всех нас».