16 января на Украине в силу вступил закон, обязывающий сферу услуг перейти на государственный украинский язык. Эти перемены вызвали неоднозначную реакцию не только в украинском обществе, но и у жителей других стран, столкнувшихся с похожей ситуацией, например, в Болгарии, где долгое время идут споры о статусе македонского языка

Языковой патруль вышел на охоту. Как на Украине началась тотальная украинизация сферы услуг © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Один из комментаторов, Стоян Георгиев, задаётся вопросом, какой язык должна развивать Украина на Украине, Болгария в Болгарии, а Россия — в России?

В свою очередь, другой, Щерю, напоминает, что в Болгарии надписи на этикетках товаров должны быть обязательно на болгарском языке.

А третий еще более категоричен. «Не имею ничего против русских или украинцев, пусть лучше они к нам приезжают отдыхать или работать, а не дикари из Афганистана, английская рухлядь или швабские пенсионеры, но я болгарин и хочу, чтобы они говорили со мной на болгарском. Ненормально, что русские, у которых здесь недвижимость уже лет 10, и многие из них живут здесь постоянно, говорят со мной на русском. Пусть учат болгарский, ленивые гордецы. Когда они начинают меня бесить своим русским, я им говорю «не понимаю», — пишет Ай ша им са.

Впрочем, не все болгары разделяют такую точку зрения. Другая часть аудитории издания «Факти» не видит смысла навязывать украинцам чуждый для них язык. Моряка, например, не понимает, как официальный Киев обяжет использовать украинский, когда большинство украинцев не знают украинского языка? Стукачи обыкновенные. В украинском царстве, в доносительном государстве... © cont.ws

«Этот украинский — смесь польского и русского, и говорят на нём только в Галиции, теперь они будут всех заставлять учить этот искусственный язык…» — недоумевает Анонив.

ДжафДжаф обратил внимание на исторический контекст современного языкового конфликта: «В конце XIV века Киприан, брат последнего болгарского патриарха Евтимия, был назначен митрополитом Киевским, а затем стал митрополитом Киевским и всея Руси. С его рукоположения началось духовное объединение русских княжеств, потом его продолжил в своей политике Иван III, отец Ивана IV Грозного. То есть в конце XIV века в Великой Римской империи и Болгарии все понимали, что в Киеве и Москве жили одни и те же люди. Другое дело — 200-300 лет польского владычества на территории сегодняшней Западной Украины, хоп, вот вам новый народ — украинцы! Прямо как наши македонцы. А главный абсурд в том, что для более 70% населения Украины русский — родной язык! Всё это согласно исследованию Gallup 2015 года! Поэтому русские на Украине — не этническое меньшинство, а доминирующий этнос. Отступников, назвавших себя украинцами, не ждёт ничего хорошего. Русские терпеливы, но бьют больно. Правда в том, что через несколько лет это искусственное образование — Украина — просто исчезнет».

Параллели с Македонией проводит и пользователь под ником Факт, называя её выдуманной страной с выдуманным языком.

В Болгарии распространена точка зрения, что македонцы — это болгары, а македонский язык — диалект болгарского языка. А концепция македонизма утверждает, что македонский — это первый славянский государственный язык, имея в виду государство болгарского царя Самуила. Одесса не сдается украинизаторам: внедрение «языкового» закона натолкнулось на саботаж © Виктор Кузнецов

«При этом Болгарии по факту отказывают в роли «колыбели славянской культуры», благо изобретатель кириллицы, ученик Кирилла и Мефодия Климент Охридский жил в городе Охрид — туристической жемчужине на юго-западе современной Македонии. Разумеется, его тоже относят к македонцам, несмотря на принадлежность к Первому Болгарскому царству. Нечто очень похожее мы наблюдаем у соседей, где древние укры вырыли Чёрное море, Киевскую Русь приравняли к Украине, а русских исторических деятелей от королевы Франции Анны Русской до авиаконструктора Игоря Сикорского записали в украинцев. Болгарско-македонский вопрос многим похож на русско-украинский», — говорится в статье российского издания «Взгляд».

Некоторые болгарские читатели не могут относиться к насильственной украинизации серьёзно и просто сочиняют анекдоты на эту тему: «Заходит в киевский бар русский и заказывает пиво. Официант говорит по-украински: «С вас 7 евро». Русский даёт ему 6 евро. Официант снова ему по-украински: «С вас 7 евро». Русский не реагирует. Официант ему на русском: «С вас 7 евро». А русский: «Я знал, что даже за 1 евро ты заговоришь по-русски».