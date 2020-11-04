Америка, которую всегда считали образцом демократии, в этот раз готова выбирать президента не на избирательных участках и даже не в Верховном суде, а в ходе уличных столкновений

Президентские выборы в США 2020 года уникальны вне зависимости от того, кто победит, по многим причинам.

В частности, потому что нет другого кандидата, кроме действующего главы государства Дональда Трампа: одни за него, другие против, даже истеблишмент Демократической партии говорит: да, бывший вице-президент Джо Байден, может быть, не так хорош, но он лучше Трампа.

Кроме того, зафиксирована рекордно высокая явка избирателей на выборы: только досрочно проголосовали более 99 млн человек, из них почти 64 млн по почте (для сравнения: по итогам прошлых выборов этим способом воспользовались в общей сложности около 37,8 млн), 35,7 млн пришли на участки. Такой интерес обусловлен вовсе не резко проснувшимся в американцах чувством гражданского долга, а небывалым расколом в обществе, что мобилизовало электорат обеих партий.

Гражданская война шагает по стране

На пресс-конференции в пресс-центре МИА «Росия сегодня» декан факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров сказал, что 3-го ноября на избирательные участки придут преимущественно республиканцы, поэтому на первом этапе подведения результатов голосования будет лидировать Трамп. К тому же в колеблющихся штатах среди зарегистрировавшихся избирателей больше республиканцев, и возникает несколько вопросов: объявит ли хозяин Белого дома себя победителем, и как на это отреагируют демократы, будет ли он использовать административный ресурс, чтобы взять под контроль ситуацию на улицах, во время летних беспорядков настаивал, чтобы это делали губернаторы штатов.

4 ноября имя президента известно не будет, поэтому разборки между представителями двух партий продолжатся, люди готовы к столкновениям. В 2000 году разбирательство на выборах происходило в Верховном суде и длилось до 12 декабря, но демократам сейчас невыгодно доводить дело до такой стадии, потому что большинство в суде принадлежит республиканцам, поэтому будут выводить людей на улицы. Битва за Белый дом: всё, что нужно знать о президентских выборах в США 2020 года

«Победителей будут судить — если не на площадках, для этого специально отведённых, то обязательно судить будут в обществе. Причина сложившейся ситуации — тотальная дискредитация института президентства, случившаяся при подготовке и проведении выборов 2016 года. Нравственный надлом, пренебрежение консенсуса в гражданском обществе, чем всегда славилась американская политическая культура, привели к тому, что мы сейчас решаем, где будет решаться судьба президентских выборов: на улице или в судах», — заявил на том же мероприятии директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По словам политолога, нынешняя избирательная кампания в США — это не война предвыборных технологий, выступлений, сравнения кандидатов, а это война стереотипов. Одни стереотипы пошли войной на другие стереотипы в американском обществе, и даже непонятно, какие из них выиграют: либо люди, которые вывели на улицы движение Black lives matter и создали искусственную политическую турбулентность, либо консерваторы, которые от этой турбулентности устали и аппелируют к обществу, что есть Иран, Китай, Россия, надо сосредоточиться на решении своих национальных проблем не на территории страны.

«Выборы из права протеста превратились в повод побунтовать и не признать результаты выборов. Нынешним выборам грозит обоюдное непризнание результатов, что достаточно симптоматично, потому что именно так известные нам филиалы Госдепартамента — американские посольства — действовали в разных странах: на Украине, в Молдавии и других. Так они и оформляли президентские выборы почти всегда, и теперь то, что происходило в этих странах, вернулось, что называется, к истокам, на территорию самих Соединённых Штатов. Меня это не удивляет», — сказал Мухин.

В середине сентября портал Revolver News сообщил, что функционеры Демократической партии применяют в стране ту же тактику, которой пользовалась американская разведка США для начала «цветных революций» в других странах, например на Украине.

Как это происходит, в эфире телеканала Fox News рассказал сотрудник этого портала, а в прошлом спичрайтер нынешнего президента США Даррен Битти. По его словам, одной из ключевых фигур в этой операции выступает функционер Демократической партии, работавший в предыдущей администрации, Норм Айзен — автор «методички по цветной революции», в которой для свержения неугодных режимов предложен сценарий с подтасовками результатов выборов для создания массовых протестов, ставящих под сомнение легитимность конкретного лидера.

К тому же в конце 2019-го — начале 2020-го он консультировал демократов по процедуре импичмента в отношении Дональда Трампа. Дмитрий Дробницкий: Украинский сценарий в США уже повторяется и будет реализован после выборов © РИА Новости, Нина Зотина

«По сути в США на прошлых выборах дезавуировали известную истину о том, что единственная страна в мире, где невозможна «цветная революция», — это США, потому что там нет американского посольства. Такое ощущение, что в 2016-м это пресловутое американское посольство в США всё-таки возникло, и те механизмы или технологии передёргивания выборов за границей в интересах США, а в США в интересах Демократической партии, представители которой и прославились по всему миру как специалисты по «цветным переворотам», удивительным образом стали реализовываться в самих Соединённых Штатах.

Элементы гражданской войны уже имеют место быть, другое дело, что их запаковывают в какие-то красивые обёртки и говорят: нет-нет, это не то, что вы подумали, это следствия пандемии, психоз в обществе, надо понять и простить. Однако если эти обёртки убрать, то элементы гражданской войны налицо.

С невероятной скоростью происходит деградация американского политического класса. Почему это происходит? Хороший вопрос. Возможно, напившись крови «цветных революций» по всему миру, они слегка сошли с ума. Я не знаю, почему они сами разрушают то, что у них было, но это факт — идёт процесс саморазрушения», — заявил на пресс-конференции директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Разгадка нынешней ситуации кроется в прошлом веке

Переломным для американского общества моментом многие эксперты называют 2016 год, когда неожиданно на президентских выборах победил одиозный миллиардер Дональд Трамп, не имеющий политического опыта, который не подбирает выражения даже на публичных выступлениях, а противостояла ему бывший госсекретарь, бывшая первая леди США Хиллари Клинтон.

Однако доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко отмечает, что ключевые события произошли гораздо раньше, на рубеже 1980-х и 1990-х годов, когда началась та трансформация Америки, которая продолжается до сих пор. Речь идёт о долгосрочных процессах, в которых происходит то событие, которое во время президентской кампании 1992 года получило название «Красно-синий водораздел», его финал или промежуточный финал мы видим в настоящее время.

«Во-первых, на рубеже 1980-х и 1990-х годов начал формироваться ценностный раскол между республиканцами и демократами. Была на протяжении XX века в Америке и условная партия центра, то есть умеренные республиканцы и демократы часто перенимали лозунги друг у друга, и было понятно, что ничего радикального не произойдёт, если победят те или другие.

С конца прошлого века между республиканцами и демократами пошло идейное и ценностное размежевание по ключевым проблемам (аборты, нелегальная миграция, отношение к небелому населению и проблемам политкорректности), из-за чего возникли опасные межличностные разногласия, представители двух партий даже перестали общаться между собой», — уточнил политолог. Почему бы это не использовать. Стариков о том, почему протесты в США похожи на Майдан © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Отсюда вытекала вторая тенденция — раскол американского общества примерно поровну, а это очень опасно для страны.

Третий аспект — идейно-территориальное размежевание Америки, то есть возникли штаты, которые стали пользоваться устойчивыми симпатиями тех или иных кандидатов. На стороне республиканцев традиционно симпатии внутренней Америки южных штатов, демократов — восточного и западного побережий.

Наконец, изменение полярности в Америке: условный юг, который до 1960-х годов всегда был опорой демократов, после реформ президентов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона отщепнулся, а либеральный север, наоборот, перешёл на позиции демократов. Две партии поменялись местами в своих программах и политических симпатиях.

Все в Америке надеются на лучшее, что выборы пройдут мирно, и имя президента определится благодаря бюллетеням, но давно начали готовиться к худшему: самым востребованным товаром на протяжении последних недель была фанера, люди заколачивают окна своих домов, а бизнесмены — окна магазинов, опасаясь мародёров и хулиганов, некоторые магазины перестали продавать оружие и биты накануне голосования, здание Белого дома обнесли двойным забором.

Вот так выбирают президента в стране, которая сама себя называла самой демократической и которая насаждала эту самую демократию по всему миру.