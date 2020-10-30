США заявили о возможности санкций в отношении Турции. Причиной, по которой американцы ополчились на турок, является покупка Анкарой российских комплексов С-400

В среду, 28 октября, помощник госсекретаря США по политическим вопросам Кларк Купер заявил, что риск Турции попасть под санкции США в связи с покупкой российских зенитных комплексов С-400 возрастает. США пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400 © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

«Постоянный разговор, который мы вели с турецкими коллегами, был о том, что С-400… несовместимы с платформами США. Они несовместимы с НАТО. Внедрение таких средств или систем влечет за собой дополнительный риск санкций и дополнительные риски ограничений (вооружения. — Ред.)», — процитировало Купера издание National Defense.

Купер заявил, что американская администрация «ясно дала понять Анкаре, что испытания С-400 абсолютно неприемлемы».

Таким образом, Турции отправили «чёрную метку». Однако причина этого может быть не только в закупке российских зенитно-ракетных комплексов.

Комплексы раздора

За четыре дня до заявления Купера, в субботу, 24 октября, турецкое Минобороны заявило, что ожидает от НАТО вместо критики в связи с покупкой С-400.

«Мы ждем от наших союзников и друзей, что, вместо того чтобы делать заявления, которые разрушают наши отношения, они сфокусируются на переговорах по поиску дополнительных разумных технических мер, альтернативных С-400», — указывалось в заявлении турецкого военного ведомства.

При этом турки заявили, что они не действуют вопреки интересам Альянса.

«Турция выполняет все свои обязательства в рамках альянса. Как ЗРК С-300, которые есть у союзников по НАТО, С-400 будут использоваться отдельно, без интеграции в систему (ПВО) НАТО», — отмечалось в заявлении. Турцию возмутила карикатура на Эрдогана во французском журнале © Public Domain

Так Минобороны Турции ответило на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга от 21 октября.

«Я озабочен решением Турции о покупке С-400 и неоднократно поднимал этот вопрос в ходе встреч в Анкаре. Эта система не может быть интегрирована в единую систему ПВО НАТО», — заявил Столтенберг после того, как стало известно о тестировании турками С-400 в районе Синопа с 13 по 17 октября.

Но ещё раньше обеспокоенность выразили США. Как заявила представитель американского Госдепа Морган Ортагус, США «самым решительном образом осудят» действия Турции, если информация об испытаниях подтвердится. В случае активации ЗРК Анкаре пригрозили «серьёзными последствиями».

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил факт испытаний.

«Да, в Синопе проводились испытания, проводятся. И мы не собираемся спрашивать разрешения у США, можем мы их проводить или нет. Значит, эти господа обеспокоены тем, что здесь есть оружие, принадлежащее России», — заявил он.

Россия начала поставлять С-400 Турции в июле 2019 года. США потребовали у Турции отменить сделку, пригрозив отменить продажу туркам истребителей F-35 и даже ввести санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Турция не поддалась угрозам и продолжила переговоры о закупке дополнительной партии С-400.

С учётом того, что Турция — член НАТО, продажа С-400 туркам была в штыки встречена и некоторыми российскими экспертами, заподозрившими турок в том, что они могут передать техническую документацию новейших российских ЗРК американцам. В то же время другие эксперты уверяли, что это маловероятно.

«Дело в том, что существует несколько условий при покупке у нас оружия, в том числе условие непередачи его третьей стороне, непредоставления кому-то документации. Турция получила от нас не просто оружие, а еще и набор соответствующих услуг: были подготовлены турецкие специалисты, проходит переподготовка, а также поставка запасных частей. Этот процесс может поддерживаться только в том случае, если обе стороны соблюдают договоренности. Турки прекрасно понимают, что случится, если они отдадут американцам параметры наших систем оружия. Оружие станет бесполезным для самих турок, и нарушится соглашение с РФ, а значит, и дальнейшее сотрудничество. Поэтому я абсолютно убежден, что это противоречие с американцами сохранится навсегда, и договоренность с Россией не будет нарушена. Эрдоган ведет себя спокойно, игнорируя не только просьбы американцев, но и угрозы. И здесь он поведет себя точно так же», — заявил 23 октября в комментарии радио «Спутник» директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Песков ответил, стоит ли привлекать Турцию к переговорам по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В общем, закупка С-400 Турцией вызвала дискуссии во всём мире.

В то же время не случайно обещание санкций для Турции со стороны США прозвучало именно сейчас. Настоящей причиной этих санкций могут быть совсем не российские ЗРК.

Расплата за унижение?

Вот уже месяц с лишним продолжается война в Нагорном Карабахе. В понедельник 26 октября в 7.00 по Москве должно было начаться очередное, третье по счёту перемирие между воюющими сторонами — Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой.

Однако огонь не прекратился. Стороны обвинили друг друга в срыве перемирия.

«Армения грубо нарушила новый режим прекращения огня. Несмотря на объявление c 26 октября 8.00 (07.00 по Москве — Ред.) часов нового режима гуманитарного прекращения огня, вооруженные силы Армении вновь грубо нарушили достигнутую договоренность», — сообщила в 7.20 по Москве пресс-служба Азербайджана.

Армения назвала эти обвинения «дезинформацией», а позже сама обвинила Азербайджан в нарушении перемирия.

«Азербайджанская сторона в 8.45 (7.45 по Москве — Ред.) открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха», — говорилось в заявлении пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

Примечательно, что это — нарушенное — перемирие было установлено при посредничестве США. Совместное заявление Азербайджана, Армении и США по этому поводу было опубликовано на сайте Госдепа.

«США способствовали интенсивным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы, чтобы приблизить Армению и Азербайджан к мирному разрешению нагорнокарабахского конфликта», — указывалось в нем.

Именно с представителями Госдепа — заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом и с самим Госсекретарём Майком Помпео и встречались глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и МИД Армении Зограб Мнацаканян. Как заявил Помпео, Байрамов и Мнацаканян заверили, что их страны готовы соблюдать перемирие.

Более того, 23 октября сам президент США Дональд Трамп заявил, что принимает участие в урегулировании конфликта. Спустя два дня — 25 октября — он и вовсе назвал этот конфликт «лёгким случаем», заверив, что США поспособствуют его разрешению.

И вот миф об успехе США оказался развенчан в первый же день так и не случившегося перемирия.

Но при чём здесь Турция? Именно Турцию западные государства называют одной из активных участниц в Нагорном Карабахе.

«Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану. Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе», — ещё 14 октября заявлял Помпео. Карабах обвинил Баку в обстрелах Степанакерта, Шуши и Мартакерта из РСЗО «Смерч» © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

После сорванного перемирия, которое должно было стать очередным триумфом американской администрации и «щелчком по носу» России (ранее Армения и Азербайджан не смогли соблюсти перемирие, о котором договаривались при посредничестве России), в Вашингтоне могли задуматься о том, чтобы наказать Турцию или хотя бы пригрозить Анкаре.

И С-400 в этом случае могут быть лишь одним из предлогов. Тем более, Турция уже закупила и испытала эти зенитно-ракетные комплексы.