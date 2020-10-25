За десять месяцев 2020 года коронавирусом заразились более сорока миллионов человек, более миллиона скончались от болезни. Медики и ученые всего мира столкнулись с проблемой создания антивируса

Механизм действия вакцины прост — в организме привитого ею человека должны вырабатываться антитела к вирусу. Обычно весь процесс создания и принятия таких препаратов занимает около десяти лет. Вакцину от коронавируса создали примерно за год.

Сейчас на Земле идет лихорадочная гонка: по всему миру тестируются около 190 препаратов, и ни один пока не одобрен. Испытания примерно десяти вакцин уже достигли решающей третьей фазы.

Прогнозируется, что к 2027 году глобальный рынок антивирусных препаратов будет оцениваться приблизительно в 75 миллиардов долларов. Это станет значительным увеличением по сравнению с приблизительно 52 миллиардами долларов в 2019 году.

Вакцины — не панацея, у них есть свои ограничения, но пока они остаются наиболее эффективным инструментом контроля и окончательного избавления от болезней.

Впервые в истории человечество смогло искоренить заболевание, известное как натуральная оспа, за счет вакцинации. Эта событие усилило веру в вакцины и с ней связаны ожидания, что с COVID-19 этот успех удастся повторить, пишет индийский интернет-портал Synergia Foundation.

В сентябре текущего года Россия объявила о создании первой в мире вакцины против COVID-19. В основу лег предыдущий опыт российских ученых, связанный с разработкой вакцин от Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Эбола на основе аденовирусных векторов. Российская вакцина от коронавируса поможет укрепить и суверенитет Украины © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи министерства здравоохранения Российской Федерации, находящийся в Москве, разработал вакцину и провел ее клинические испытания.

Вакцина состоит их двух разных рекомбинантных аденовирусных векторов (rAd26 и rAd5), которые будут нести ген шипа SARS-CoV-2 или гликопротеина S. Вакцина будет вводиться в два этапа с использованием подхода «прайм-буст» (двухфазная система введения вакцины: первый вектор запускает иммунный ответ (prime), а второй его разгоняет и усиливает (boost) в 0-й и 21-й дни.

Препарат «Спутник V» является быстродействующей вакциной первого поколения против SARS CoV-2. Разработанная как средство сдерживания пандемии в условиях необходимости выработки иммунного ответа в короткий промежуток времени, «Спутник V» рассматривается как важный первый этап в преодолении глобального кризиса здравоохранения.

Одна из форм вакцины «Спутник V» представляет собой порошок, который разводится физраствором или разбавителем. Уникальный состав создает возможность использования широкого спектра условий транспортировки и хранения без чувствительности к колебаниям температуры.

Это является огромным преимуществом для стран с ограниченными ресурсами и для государств, расположенных близко к экватору. Будет проще транспортировать эту вакцину в отдаленные уголки мира.

Компания Dr. Reddy's вместе с другими индийскими фирмами занимается тестированием вакцины от нового коронавируса. Вместе с Российским фондом прямых инвестиций она получила разрешение на проведение клинических испытаний в Индии.

РФПИ поставит 100 миллионов доз препарата компании Dr. Reddy's после получения разрешения от регулятора в Индии. Новая вакцина будет производиться в этой стране, а часть ее может быть направлена в Россию, где были отмечены проблемы с поддержанием стабильности сыворотки при расширении производства. Вакцина от COVID-19: Украина сделала громкое заявление © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Правительство Аргентины подписало соглашение с лабораторией Astra Zeneca о производстве вакцины, разработанной Оксфордским университетом, сообщает аргентинская газета Clarín. Министр здравоохранения Хинес Гонсалес Гарсия заверил, что правительство ведет переговоры с пятью основными разработчиками вакцины.

Глава департамента здравоохранения заявил, что вакцина от коронавируса может стать широко доступна уже в марте 2021 года, и что «Аргентина ведет переговоры с пятью из семи или восьми стран, которые занимаются разработкой вакцины».

Министр пояснил, что «в Аргентине проводится третья фаза испытаний трех вакцин из пяти», и что «одна из них будет здесь производиться». Он ссылается на вакцины Pfizer, Janssen, Sinopharm и AstraZeneca. Пятой будет российская вакцина, известная как «Спутник V». По крайней мере две компании подписали контракты и ожидают прибытия вакцин: одна из них — в провинции Буэнос-Айрес.

Несколько дней назад Венесуэла получила первые 2000 доз «Спутника V», которые будут использованы для участия страны Карибского бассейна в 3-й фазе клинических испытаний.

В Бразилии Национальное агентство по контролю здравоохранения сообщило в минувший понедельник о смерти добровольца, привитого оксфордской вакциной AstraZeneca, сообщает бразильская газета Folha de S.Paulo. Факт подтвердили в Федеральном университете Сан-Паулу, который помогает координировать клинические испытания этого препарата. Бразилия играет в покер с COVID-19 © REUTERS, Ricardo Moraes

Волонтеры в Бразилии начали получать вакцину против коронавируса в рамках третьей фазы клинических испытаний против коронавируса covid-19 в июне. В Бразилии уже набрано в общей сложности 4 тысячи 600 добровольцев из Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Сальвадора.

В июле было объявлено, что результаты первых этапов испытаний показали, что вакцина «безопасна и вызывает иммунную реакцию». Испытания показали, что инъекция позволила вырабатывать антитела и белые кровяные тельца, которые могут бороться с covid-19.

К настоящему моменту восемь тысяч добровольцев приняли участие в испытаниях и получили одну или уже даже две необходимых инъекции.

В сентябре AstraZeneca объявила о приостановлении испытаний из-за подозрения в развитии серьезного побочного эффекта у добровольца из Великобритании. Случай был внимательно проанализирован независимым комитетом по безопасности, и испытания продолжились.

Помимо Оксфордской вакцины, в Бразилии проводятся испытания ещё трех потенциальных вакцин против COVID-19. В стране при сотрудничестве с Институтом Бутантан проходит тестирование вакцины Coronavac китайской компании Sinovac. Также идут испытания вакцины компании Pfizer и препарата компании Janssen, фармацевтического подразделения корпорации Johnson & Johnson.

Шведская газета Svenska Dagbladet рассказывает историю одного добровольца, участвующего в испытаниях в Великобритании. Джо Уолтерс, 48-летний американец уже десять лет живет в Лондоне и владеет небольшим рестораном. Сам себя он называет «подопытный кролик для вакцины», разработанной шведско-британской фармакологической компанией Astra Zeneca и Оксфордским университетом. Без инъекций. Третья российская вакцина от COVID-19 создана в Крыму © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Сейчас эксперимент, в котором задействованы около 18 тысяч человек, идет полным ходом в Великобритании, Бразилии и ЮАР.

Одна группа получает новую вакцину, вторая, контрольная, — обычную вакцину от менингита. В основе вакцины от коронавируса лежит ослабленный вирус простуды, взятый у шимпанзе, чтобы люди не могли заразиться. К нему добавлены гены с белками коронавируса нового типа. При попадании в организм они должна запускать выработку антител.

Когда Джо Уолтерс услышал об этой вакцине, он решил узнать побольше о пандемии и клинических испытаниях. А потом записался в программу Astra Zeneca.

В договоре, который он подписал как участник испытаний, можно найти поводы для беспокойства. В документе написано: «данные о безопасности вакцины ограничены». А также «есть риск более серьезных побочных эффектов, чем перечисленные, либо таких, какие ранее не наблюдались». Далее испытуемых предупреждают о неожиданных аллергических реакциях, которые могут повлечь за собой летальный исход.

Не исключены и «крайне неожиданные реакции нервной системы, способные вызвать синдром Гийена — Барре, который в свою очередь может повлечь за собой сильный парез (неврологический синдром, снижение силы мышц, обусловленное поражением двигательного пути нервной системы или паралич — прим. редакции) и смерть». Однако отмечается, что это было бы крайне нетипично.

Среди самых распространенных побочных эффектов, если верить договору, боли в мышцах, температура, головная боль, тошнота и усталость, а также отек на руке, в которую производилась инъекция. У Джо Уолтерса все это было. Вакцина Johnson & Johnson вызвала неизвестную болезнь у добровольца © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

На следующий день после прививки он почувствовал сильную усталость, и температура поднялась до 39,5 градусов. Рука, куда был сделан укол, сильно болела. Через три дня лихорадка пошла на спад, а через неделю температура снова подскочила до 40. Затем все пришло в норму.

Дальше он спокойно жил целый месяц. Джо Уолтерс регулярно сдавал мазки на наличие COVID-19, а также анализы крови. Он заполнял анкеты о потенциальном проявлении у него коронавируса, ведь без этого ученые не смогут установить, что у испытуемых начали вырабатываться антитела. Требовалось также сообщать, как часто он ездит на общественном транспорте, ходит в рестораны и магазины.

После второй инъекции волонтер чувствовал себя хорошо, не считая боли в руке. Как и раньше, сдавал кровь и мазки. И ждал, когда Оксфорд и Astra Zeneca представят первую вакцину на Западе. С июля исследования дважды приостанавливались и возобновлялись из-за неврологических заболеваний у участников испытаний.

Несколько ученых подтвердили, что в приостановке клинических испытаний при возникновении медицинских затруднений нет ничего необычного.

Джо Уолтерс также подписал соглашение о взаимопонимании, в котором говорится, что ученые, конечно, могут пойти на «сотрудничество», если кто-то потребует денежную компенсацию. Но «если компенсация понадобится, следует обратиться к юридическому консультанту». Другими словами, Astra Zeneca и Оксфорд слагают с себя ответственность на случай, если что-то пойдет не так.

При подготовке материала использованы переводы сайта inosmi.ru