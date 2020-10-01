После первого раунда теледебатов кандидат в президенты от демократов Джо Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа. При этом предвыборный штаб республиканцев начали преследовать проблемы

Второй день Америка обсуждает теледебаты кандидатов в президенты страны. Первый раунд словесной дуэли всегда приковывает большое внимание зрителей, последующие два такого интереса уже не вызывают. Однако аудитория теледебатов действующего главы государства Дональда Трампа и бывшего вице-президента Джо Байдена была более чем в 1,5 раза меньше по сравнению с теледебатами Трампа и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в 2016 году: 28,82 млн против 45,3 млн.

Такую статистику приводит исследовательская служба Nielsen по телеканалам ABC, CBS, NBC и Fox News, а по 16 американским телеканалам зрителей было 73,1 млн. «Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Дискуссия политиков, один из которых в ближайшие 4 года будет управлять страной, была настолько несодержательной и скатившейся до оскорблений (такими словами, какие выбрал Байден, действующего президента ещё никто никогда не называл), что CNN пришлось принести извинения за такие «ужасные дебаты». Все поняли, что допустить такого провала ещё два раза, просто недопустимо.

Комиссия по президентским теледебатам (некоммерческая организация, состоящая из представителей двух партий), которая занимается организацией теледебатов, уже сообщила, что правила следующего раунда точно изменятся, как — предстоит решить. Байден предлагает, чтобы каждый кандидат мог говорить только в то время, которое отведено ему для ответа на вопрос, а у оппонента в тот момент микрофон будет отключен.

Глава государства перебивал его в ходе дискуссии даже тогда, когда наступала его очередь выступать. Предвыборный штаб республиканцев выступил против каких-либо изменений.

«Демократы делают это только потому, что вчера вечером их человек был побит. Президент Трамп был доминирующей силой, и теперь Джозеф Байден пытается работать с судьями. Они не должны перемещать ворота и менять правила посреди игры. Президент Трамп контролировал всю беседу во время первых дебатов, прижимал Байдена, который выглядел слабым и неспособным обороняться, когда речь заходила о его 47 годах провалов в Вашингтоне», — заявил пресс-секретарь избирательной кампании американского лидера Тим Мертау.

За последние сутки произошло несколько не очень радостных для штаба Трампа событий. Во-первых, Facebook удалила предвыборный ролик республиканцев, в котором говорится, что при президенте Байдене количество беженцев, прибывающих в США из Сирии, Сомали и Йемена, увеличится на 700%, а вместе с тем возрастёт риск ещё большего распространения коронавируса.

«Мы отклонили эту рекламу, потому что не допускаем утверждения о том, что физической безопасности, здоровью и поддержанию жизнедеятельности людей угрожают другие люди, исходя из их национальной принадлежности и миграционного статуса», — заявил представитель соцсети Энди Стоун.

Штаб Трампа подчеркнул, что, несмотря на это, по-прежнему будет придерживаться этой точки зрения.

Во-вторых, ведущий телеканала CNN Джейк Таппер не дал Тиму Мертау объяснить позицию республиканцев по поводу формата теледебатов. Журналист посчитал, что пресс-секретарь избирательной кампании слишком подробно отвечает на вопросы и просто-напросто во время интервью отключил его от эфира.

В-третьих, что самое неприятное, отрыв Байдена от Трампа увеличился: с 6,1% за день до дебатов до 6,6% спустя сутки после них.

Кроме того, Брэд Парскейл объявил, что покидает пост менеджера предвыборной кампании республиканцев. 27 сентября мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Услышав звук, якобы похожий на выстрел, его супруга вызвала полицию. Как писала газета Sun Sentinel, Трамп был недоволен качеством организации некоторых предвыборных мероприятий и в июле понизил Парскейла в должности, кроме того, его уличили в обогащении собственных фирм за счёт средств, предназначенных на избирательную кампанию. В США начался «Октябрьский сюрприз»: Байдену готовят судьбу Хиллари Клинтон © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

За месяц до выборов в Штатах обсуждают, признает ли проигравший кандидат результаты голосования или дело дойдёт до разбирательства в Верховном суде. Тем временем губернаторы 11 штатов, в том числе колеблющихся Мичигана, Висконсина, Миннесоты и Невады, где количество сторонников республиканцев и демократов примерно равно, пообещали обеспечить точный подсчёт голосов и мирную передачу власти после выборов.

В свою очередь, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ объявило, что не будет направлять на выборы в США дополнительную группу краткосрочных наблюдателей из-за коронавирусных ограничений, на участках будет работать ограниченная миссия.

Американских избирателей прежде всего волнуют внутренние проблемы страны и как кандидаты в президенты намерены их решать, однако у президентской гонки есть и внешнеполитический фон. 30 сентября на слушаниях в юридическом комитете Сената бывший глава ФБР Джеймс Коми дал показания по информации, рассекреченной главой Министерства юстиции США Уильямом Барром по запросу председателя комитета Линдси Грэма, о том, что источник досье о якобы имевшем место сговоре Трампа и Кремля имел контакты с разведкой РФ.

Бывший глава спецслужбы не подтвердил эти сведения, отметив, что не знал ничего дополнительного об источниках автора досье бывшего британского шпиона Кристофера Стила, при этом не стал отрицать, что был знаком с содержанием документа, поскольку о досье ему иногда докладывали.