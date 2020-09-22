Американские власти решили, что в одиночку помешать запуску газопровода не смогут, и вступают в сговор с другими странами. Германия же продолжает защищать проект, который уже реализован на 97%. Так удастся ли повернуть «Северный поток - 2» вспять?

«Северный поток – 2»: политика бьёт по экономике, «Газпром» засекретил информацию о проекте © REUTERS, Axel Schmidt/File Photo Майкл Помпео сказал: «Соединённые Штаты надеются, что газопровод «Северный поток — 2» не будет завершён, мы работает над созданием коалиции, чтобы этого не произошло».

Американцы никогда не скрывали своего желания «похоронить» российско-европейский энергетический проект, но сейчас они прямым текстом объявили войну газопроводу.

«США своей политикой подрывает систему современных международных экономических отношений, тем самым открывая прямую дорогу к скатыванию во времена холодной войны, подвергая угрозе мирное существование человечества», — заявил в комментарии РИА Новости член комитета Государственной Думы по энергетике Михаил Шеремет.

«Северный поток-2» пытаются загнать в угол

До холодной войны ситуация не дошла, но раскол внутри Европейского союза — на лицо. Группа политиков — по всей видимости, входящих в ту самую коалицию, о которой говорил Помпео — требует свернуть строительство «Северного потока-2» в качестве наказания России за «отравление» оппозиционного блогера Алексея Навального. Другие же призывают не смешивать эти две истории в кучу. Точку в общеевропейском споре поставил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель — у институтов ЕС нет полномочий, чтобы остановить «Северный поток — 2», его судьба находится в руках тех стран, которые реализуют этот проект. То есть последнее слово остаётся за Германией. Западные СМИ: У Германии есть очень веские причины не отказываться от «Северного потока-2» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Мы надеемся, что правительство ФРГ взглянет на ситуацию с этой стороны, будь то из-за случившегося с господином Навальным или из-за реальных последствий для безопасности, которые несёт за собой зависимость от российского газа», — сказал Помпео.

Сейчас Германия не то, что взглянуть на ситуацию с другой стороны не может, она вообще не может определиться со своей позицией по вопросу «Северного потока-2». Сначала канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что инцидент с Навальным и строительство газопровода — это две большие разницы, но затем вслед за министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом не исключила остановку реализации энергетического проекта. Оба политика вскоре столкнулись с непониманием внутри своих партий: глава правительства — в ХДС, а глава МИД — в Социал-демократической партии.

Видимо, для того, чтобы помочь немцам скорее определиться, представителей компаний, занятых в реализации «Северного потока-2», пригласили в американское посольство в Берлине, где на встрече в онлайн-режиме сотрудники Госдепартамента и Министерства финансов США объяснили, какие санкции им грозят за дальнейшее участие в проекте. Помимо этого, в начале августа, то есть ещё до истории с Навальным, как рассказала депутат ландтага Гамбурга от «Альтернативы для Германии» Ольга Петерзен, трое американских сенаторов, среди которых республиканец Тед Круз, прислали официальное письмо с угрозами в адрес руководства немецкого порта Мукран, который используется для строительства газопровода.

Так потечёт ли второй «поток»?

В интервью РИА Новости доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский пояснил, что коалиция против «Северного потока-2» де-факто уже существует, но ещё не оформлена, войдут в неё, кроме самих США, Польша и страны Балтии. Но Вашингтон, по его словам, на этом не остановится и попытается перетянуть на свою сторону даже те страны, которые раньше выступали в защиту газопровода.

«Сейчас наступила такая точка бифуркации: в ближайшие недели, максимум месяц, будет решаться судьба «Северного потока — 2». Коалиция, которая выступала за «Северный поток — 2» — страны Западной Европы и бизнес-сообщества, которые поддерживали его, сейчас для них будет определяющий момент. Сложно сказать, какие шансы, но «Северный поток- 2» поставлен под угрозу», — уверен Каневский. У Германии есть 6 вариантов, как остановить «Северный поток-2». Что будет, если Берлин пойдёт на этот шаг? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» немецкий политолог Александр Рар сказал, что очень сильно навредить будущему газопроводу сейчас могут американские санкции, но, по его наблюдениям, Германия продолжает стоять на позиции, что не даст американцам решать свои энергетические вопросы. По мнению эксперта, немецкие власти могут ввести персональные санкции против российских олигархов, но не экономические санкции.

«Здесь говорят, что всё было бы гораздо хуже, и санкции были бы введены, возможно, и судебные разбирательства последовали, если бы Навальный серьёзно заболел или умер, а поскольку он выздоравливает, эта история, вскоре может вообще сойти с политической арены. Вице-канцлер Германии, возможный будущий канцлер от социал-демократов (Олаф Шольц — ред.) сказал, что «Северный поток-2» будет построен, оставьте его в покое, это коммерческий проект, а не политический. 5 министров всех земель Восточной Германии выступили за строительство «Северного потока-2», бизнес выступает за это. Единственный, кто громко выступает против в Германии, — это партия «Зелёных», но они не в правительстве, правда, на выборах в Бундестаг в следующем году у них хороший шанс пройти вместе с христианскими демократами в коалиционное правительство. Вот к тому времени «Северный поток-2» может оказаться в опасности, а сейчас — нет», — заявил Рар.

В запуске «Северного потока-2» заинтересованы и европейские концерны, вложившие в проект миллиарды евро. Им, конечно, не хотелось бы терять свои деньги. К тому же газопровод, как сообщила 18 сентября на слушаниях в Бундестаге премьер-министр Мекленбурга — Передней Померании Мануэла Шлезвиг, уже построен на 97%. Немаловажное, возможно, даже ключевое, значение финансовый аспект играет и для властей ФРГ, ведь если проект будет свёрнут по политическим мотивам — а с технической точки зрения препятствий нет, — то всю компенсацию придётся платить именно Берлину.

Впрочем, завершение строительства ещё рано будет называть победой, поскольку трудности могут возникнуть на этапе лицензирования и ввода в эксплуатацию «Северного потока-2».