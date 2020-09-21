Ни депутаты, ни чиновники всех ветвей власти не смогли доказать обществу свою способность эффективно вести диалог во имя мира. Неудивительно, что, когда "верхи не могут", то за дело берется церковь

Примерно такими соображениями, наверное, руководствовались все те, кто собрался 21 сентября в Свято-Успенской лавре в Святогорье на миротворческий форум "Люди мира", организованный Украинской Православной церковью.

Встреча сторонников мира приурочена к одному из величайших православных праздников — Рождеству Пресвятой Богородицы.

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"Думали, вот уйдет Порошенко, тогда все и поменяется, а он (Зеленский. — Авт.) оказался ничем не лучше, — говорит прихожанка недавно сгоревшего в Красном Лимане старейшего городского Свято-Петропавловского храма Валентина Беляй, — за наивность нашу, и кара нам. Нельзя верить жуликам".

Об этом на Украине сегодня говорят во всех слоях общества. В стране слово "политик" стало символом бесчестья и надувательства, цинизма и преступления клятв. Православная церковь как общественный институт, наиболее близкий, пожалуй, к "маленькому человеку", конечно, знает настроения своих верных. Поэтому в преддверии форума "Люди мира" предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий сделал ряд заявлений, из которых наиболее красноречивым, подчеркивающим дух, сердцевину миротворческого движения снизу является следующее:

"Политики все время перетягивают одеяло на свою сторону, а она не всегда бывает объективной. Для партии, для политика, может, это и полезно, но для всех остальных и общего блага — нет. Общественная дискуссия без политиков даст людям более правильно, не политизированно понять свои цели — а это мир и благодать».

Важно, что мероприятие сделали не только аполитичным (хотя, конечно, не до конца), но и международным, то есть соответствующим знаменитому христианскому "для Церкви Христовой несть ни эллина, ни иудея". Кто-то в социальных сетях подметил — церковная инициатива кроме стремления принести долгожданный мир в окровавленный регион еще и метит прямо в лоб украинскому национализму. Потому-то майданная публика забеспокоилась, забегала, начала писать доносы в интернете. А сколько их на бумаге легло в спецдела, заведенные СБУ?

Дошло и до откровенных угроз в адрес и всей церкви, и митрополита Онуфрия, и всех организаторов и участников форума "Люди мира".

Украинская православная церковь — новейшая история Алексей Данилов, пригрозивший миротворцам банальным уголовным преследованием. Вдумайтесь, стремление к миру, робкие призывы к диалогу во имя мира, "крестные ходы", в ходе которых сотни тысяч православных молятся соборно за мир в измученной войной, враждой и нищетой стране, объявлены высокопоставленным чиновником "инструментом российской гибридной войны против Украины". К таковым же он отнес и конференции, и международные форумы, и "круглые столы", посвященные теме мира.

То есть г-н Данилов попросту проговаривается, что государство, которое он представляет, есть государство войны и бесконечного насилия над собственными гражданами, что власть, которой он служит, не намерена прекращать войну, которая ему выгодна как инструмент (уж воспользуемся его же метафорой) постоянного террора общества, уничтожения не просто и не только инакомыслящих, но любого человека, исповедующего древнюю заповедь "не убий".

Что касается конкретного форума "Люди мира", то Данилов прямо угрожает: "Организаторам различных "мирных форумов" хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и отметить, что аппарат СНБОУ внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов".

Последние слова свидетельствуют еще и о том, что правящая ныне партия "Слуга народа" боится конкуренции во всем и затягивает гайки в стране даже в большей степени, чем столь же сомнительная партия предшественника Зеленского Петра Порошенко. Стоит ли после этого удивляться, что президент, которого большая часть поверивших ему украинских граждан выбрала в качестве "голубя мира" в противовес "ястребу" Порошенко, довел ситуацию на фронте в Донбассе до того, что украинские солдаты стали стрелять и убивать больше, чем при позднем Порошенко. Хорош голубь! Если бы не Запад, озабоченный полной индиферентностью своей марионетки на "минском процессе", неизвестно, куда бы он и его присные завели страну в борьбе с восставшим Донбассом. Вот уж воистину, началась бы такая борьба за мир, что от Украины не осталось бы камня на камне.

Но именно поэтому, тревожась неисполнением многими из тех, кто называет себя христианами, библейских и евангельских истин, Украинская православная церковь взялась сказать слово правды, сделала мужественный шаг, ведущий к примирению враждующих, к умягчению сердец и нравов. У нее в этом деле огромный многовековой опыт. И, честно говоря, трудно вспомнить какой-либо другой пример, чтобы христианским пастырям в христианской же стране мешали заниматься миротворчеством, да еще и грозили за это уголовным преследованием, вместо того чтобы поблагодарить церковных иерархов за непростые труды.

Но кроме церковных деятелей форум готовили и тысячи мирян. Один из них, известный рок-музыкант и руководитель Международной общественной организации "День Крещения Руси" Олег Карамазов заявил:

"Мы хотим, чтобы люди высказывались сами. Возможно, мы услышим не совсем приятное для себя здесь, в Киеве. Но мы хотим услышать людей Донбасса. Мы хотим знать все точки зрения, мы хотим знать все мнения".

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Вот пример. Кроме большого православного праздника сегодня еще отмечается и Международный день мира. В Киеве нашлись люди, которые провели небольшой митинг, где говорили о том, что стране нужен мир, необходимо окончание войны. И что? Участники митинга подверглись нападению нацистов из С-14. Выходит, мир им не нужен, нужна война.

Или взять Свято-Успенский монастырь, в котором сегодня и начал работу Международный миротворческий форум. Сегодня мало уже кто помнит, но в 2014-м, когда из городов и сел Донбасса сюда пошел поток беженцев, украинские военные неоднократно проводили унизительные, оскорбительные обыски в монастыре и среди паломников, беженцев. Но дальше больше. Известно, что пятая русская лавра стоит в живописном курортном месте — на меловых кручах над Северским Донцом. Место понравилось и киевским противникам мира. Донецкий журналист Алексей Акутин сообщал в своем блоге: «В 500 метрах от Свято-Успенской Святогорской обители оккупанты хотят построить спортивный комплекс со стадионом вместимостью 5 тыс. зрителей. Под новый проект были переданы 17 га земли, в том числе заливные луга с внесёнными в Красную книгу травами и роща реликтовых 500-600-летних дубов. Кроме того, строительство комплекса предполагает забивание в почву свай напротив Святой скалы, которая долгое время была в аварийном состоянии. На ней стоит старинный Никольский храм (XVII век), являющийся памятником архитектуры».

Святыня, гордость Православия? Не, не знаем.

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Глава УПЦ, митрополит Онуфрий в обращении к форуму "Люди мира" среди прочего сказал: «Финалом миротворческого процесса должно быть взаимное прощение… Не с мести и обид, а с прощения открывается путь к примирению. С принятия обеими сторонами конфликта общего будущего, того будущего, которое они сами построят вместе в мире, начнется новая страница в истории нашей общей многострадальной страны».

Склоняя голову перед мудростью предстоятеля УПЦ, задумаемся только еще и над тем, что с каждым днем, неделей, месяцем, не говоря уже о годах всей этой нелепой и ужасной войны, с каждым убитым донецким, горловским, луганским ребенком, простым донецким труженником или солдатом все меньше у Донбасса желания жить в одной стране с теми, кто даже миротворцев готов сажать в тюрьму, унижать и уничтожать. А вот мириться мы готовы. Война для Донбасса всегда была только формой защиты. Мы, собственно, с самого начала к этому были готовы, идя ради мира и спасения жизней сограждан даже на непопулярные в крае шаги и меры.