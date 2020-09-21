По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на этой неделе ежедневное число заражений коронавирусом в Евросоюзе и Великобритании достигло рекордных значений и составило более 45 тысяч случаев

Власти начали вводить новые карантинные ограничения в тех местах, которые только недавно открылись. Лидеры многих стран уже выразили опасения по поводу нагрузки, с которой больницы могут столкнуться в ближайшие месяцы, а также по поводу перспектив повторного введения общенациональных строгих карантинов.

На этой неделе директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клуге предупредил о «тревожных темпах передачи» коронавируса и «очень серьезной ситуации» в Европе. Он добавил, что еженедельные показатели заражений превысили показатели, зарегистрированные во время мартовского пика.

Как сообщил Клуге, хотя в первую неделю сентября в старших возрастных группах жителей Европы (от 50 до 79 лет) наблюдался рост числа заражений, наибольшая доля новых случаев заболевания по-прежнему приходится на людей в возрасте от 25 до 49 лет.

Клуге подчеркнул, что в конце августа постепенный рост числа случаев заражения в Европе можно было частично объяснить «ослаблением мер в сфере общественного здравоохранения и социальной сфере, когда власти ослабили некоторые ограничения, а люди утратили бдительность».

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, уровень смертности в странах Европы оставался стабильным в течение 72 дней, хотя в Болгарии, Хорватии, на Мальте, в Румынии и Испании был зафиксирован рост этого показателя.

Текущий рост заболеваемости начался сразу после сезона летних отпусков, когда офисные сотрудники начали возвращаться в центры городов, а дети снова пошли в школу. Джонсон назвал противников вакцинации сумасшедшими © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

В минувшую пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил репортерам, что в Соединенном Королевстве «начинается вторая волна» и что это было «неизбежным».

«Разумеется, мы очень внимательно следим за распространением пандемии по мере ее развития последние несколько дней, — сказал Джонсон. — И нет никаких сомнений в том, что, как я уже говорил в течение нескольких недель, что мы могли ее ожидать и что теперь наблюдаем начало второй волны. Мы наблюдаем ее во Франции, в Испании, по всей Европе. То, что мы столкнемся с ней в нашей стране, было абсолютно неизбежным».

В воскресенье власти Соединенного Королевства объявили о том, что начиная с 28 сентября люди с положительным результатом теста на коронавирус и те, кто находился с ними в близком контакте, будут по закону обязаны оставаться на самоизоляции. В противном случае им грозят штрафы от 1000 до 10 000 фунтов стерлингов. Согласно заявлению правительства, люди с низким уровнем дохода получат от властей выплаты в размере 500 фунтов стерлингов.

В стране зафиксирован самый высокий уровень смертности среди европейских стран — более 40 тысяч, и на этой неделе в Англии были введены новые ограничения на собрания.

Британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что страна столкнулась с «переломным моментом» в связи с ростом числа случаев заболевания, зафиксированным в субботу, когда в Великобритании было выявлено 4422 новых случая заражения — это самый высокий показатель с начала мая. Англичанам вновь разрешили ходить в спортзалы, Борис Джонсон призывает сбрасывать вес © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Люди обязаны следовать правилам, и, если они не будут этого делать, нам придется принять гораздо более жесткие меры», — сказал Хэнкок в интервью BBC. Отвечая на вопрос о вероятности введения нового общенационального режима строгой изоляции, министр сказал: «Я этого не исключаю. Но я этого не хочу».

В субботу, 19 сентября, люди, вышедшие на Трафальгарскую площадь, чтобы выразить свой протест против строгих карантинных мер, вступили в столкновение с полицией. 32 человека были арестованы за нарушение общественного порядка с применением насилия, а также за нападение на сотрудника спасательных служб. Два офицера полиции получили незначительные травмы, о чем сообщили представители лондонских властей.

О введении новых ограничений объявлено в Мадриде, на долю которого приходится почти треть новых случаев заражения коронавирусом в Испании. 11 сентября там было зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания — 12 183. В этой стране было зарегистрировано самое большое число заболевших в Европе — более 600 тысяч заболевших и более 30 тысяч смертельных случаев.

Как и в Испании, в Австрии самый серьезный всплеск числа заболевших был зафиксирован в столице. Канцлер страны Себастьян Курц сообщил национальному информационному агентству APA, что «особенно напряженной» остается ситуация в Вене, на долю которой пришлось более половины выявленных случаев заражения.

«Мы находимся в начале второй волны. Осенью и зимой нас ждут тяжелые месяцы. Число заражений растет день ото дня», — написал Курц в Twitter, попросив австрийцев ограничить социальные контакты и носить маски в общественных местах. В Австрии началась вторая волна пандемии коронавируса – канцлер Курц © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В пятницу, 18 сентября, во Франции за сутки было зарегистрировано 13 215 новых случаев заболевания COVID-19, что является для этой страны самым высоким показателем начиная с апреля. Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению количества госпитализированных пациентов (3626 новых пациентов за 7 дней). В больницах ряда крупных городов Франции в отделениях интенсивной терапии почти не осталось свободных коек.

В Чешской Республике были зарегистрированы рекордные 3130 новых случаев заражения коронавирусом, а ношение масок в школах вновь стало обязательным.

В Нидерландах было зафиксировано 1977 новых случаев заражения. Во время пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что всего за неделю число случаев заболевания в стране удвоилось. «Учитывая, что индекс репродукции коронавируса равен 1,4, за три недели показатель суточного количества заражений превысит отметку в 10 тысяч», — сказал он.

«Не нужно быть математиком или вирусологом, чтобы понять, что такие цифры неизбежным образом скажутся на больницах», — предупредил премьер-министр. Начиная с воскресенья рестораны, кафе и бары в шести регионах Нидерландов столкнутся с новыми ограничениями. Куда податься бедному мигранту? Западная Европа ждет заробитчан с Украины © AP, Matthias Rietschel

В Польше в субботу, 19 сентября, были зарегистрированы рекордные 1002 случая заражения. Число новых заражений растет особенно быстро в густонаселенных городах, жители которых возвращаются в офисы, школы и общественные места на фоне ослабления карантинных мер.

На этой неделе в Турции зарегистрировали 63 случая смерти от covid-19 за сутки, что стало самым высоким показателем за время эпидемии в стране. В ходе еженедельного брифинга по поводу коронавируса 2 сентября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна проходит «второй пик первой волны». Страна перешагнула этот порог из-за поездок людей в праздничные дни и из-за проведения свадеб, которые являются неотъемлемой составляющей турецких традиций.

В Италии зафиксировали самый высокий показатель заражений covid-19, начиная с мая: 1907 случаев за сутки. Ранее власти заявили, что примерно 50% новых случаев были зарегистрированы во время летних каникул, которые люди проводили внутри страны и за рубежом. В основном новые случаи фиксировались среди молодых людей, которые не соблюдали правила социального дистанцирования и не носили защитные маски. Коронавирус. Байден «похоронил» две трети американцев © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Такие страны, как Греция и Хорватия, которые не слишком сильно пострадали в ходе первой волны, столкнулись со стремительным ростом заболеваемости в августе, потому что после открытия границ внутри Европы в июне туда хлынул поток туристов.

Хотя число случаев заражения коронавирусом растет, это может также объясняться ростом числа проводимых тестов. Между тем, по данным Университета Джона Хопкинса, ежедневные показатели смертности в Европе снизились с 3788 случаев, зафиксированных 18 апреля, до 504 случаев 18 сентября.

Несмотря на рост заболеваемости в Европе, ситуация на этом континенте все же остается более благоприятной в сравнении с ситуацией в США. Согласно официальным данным, в Европе было зафиксировано 4,4 миллиона случаев заражения и 212 278 смертельных случаев на 750 миллионов населения, тогда как в Соединенных Штатах на 330 миллионов населения было зарегистрировано 6,7 миллиона заражений и 198 тысяч смертельных случаев.

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