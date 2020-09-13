Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,4 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 193,7 тыс. людей, больше 2,4 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован у 4,7 млн жителей. Более 78,5 тыс. человек скончались, больше 3,7 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: 4,3 млн случаев заражения, 131,2 тыс. смертей, 3,7 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу и Колумбии.

Ситуация на Украине

По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зарегистрировано 154 335 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3178 человек, 68 893 человека выздоровели.

За последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 2476 человек.

В Киеве за последние 24 часа коронавирус был выявлен у 310 человек, среди них 20 медиков и 26 детей. Трое пациентов скончались, всего от коронавируса в столице умерли 269 киевлян.

Киевские школы с понедельника, 14 сентября, будут работать по тому же сценарию, что и на прошлой неделе, несмотря на то, что столица оказалась в оранжевой зоне по заболеваемости коронавирусом.

«14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений — все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях чиновников разного уровня, а четко понимали график своего ребенка», — сообщил  и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13:00 12 сентября
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13:00 12 сентября
© бюллетень
н также отметил, что в Киеве уровень заболеваемости среди учителей и школьников низкий — на карантин было закрыто «всего 428 школ».

На местных выборах, которые состоятся на Украине 25 октября, могут появиться кабины для голосования людей с температурой тела выше 37,2 градусов — запретить голосовать человеку с признаками ОРВИ или по причине болезни нельзя. После голосования все контактные зоны должны проходить обработку.

Министерство здравоохранения Украины готовится к отметке 4 тысячи зараженных в сутки — ситуация в стране идет не по самому хорошему сценарию, считает глава ведомства Максим Степанов.

«У нас на сегодняшний день 45% уровень загруженности коек, которые введены уже для лечения больных COVID-19. Если мы берем, например, Черновицкую область, то это около 69%. Это и с подтвержденным COVID и люди, которые с подозрением, но в целом это 69%, это очень много», — рассказал он.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1 млн 62 811 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 18 578 человек, 876 225 пациентам удалось выздороветь.

За последние сутки в стране зафиксировали 5449 случаев заражения COVID-19.

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали россиян поскорее привиться от коронавируса. По словам главы отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона, возможные побочные эффекты новой вакцины уже известны: повышенная температура «на один вечер», слабость и сонливость. Иларион отметил, что это не идет в сравнение с тем, что чувствуют люди, заразившиеся коронавирусом.

США и Европа заинтересовались российской вакциной от коронавируса Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получает от них предложения о совместном производстве отечественного препарата «Спутник V».

«Сейчас к нам обращаются люди в Европе и США с предложением о создании партнерств для производства вакцины. Они наконец-то поняли, чем отличается наша вакцина», — рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
© REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк
По его словам, в вакцине проявляют интерес частные компании и инвестиционные фонды, при этом не уточнил их названия.

Дмитриев также назвал ошибки при испытании зарубежных вакцин от коронавируса — по его словам, западные коллеги пользуются ошибочным подходом. По его словам, ошибка заключается в том, что целые страны ориентируются исключительно на новые, непроверенные платформы при выборе препарата, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК.

Ситуация в мире

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, разрабатывавшая вакцину от коронавируса, возобновила ее испытания. Ранее они были приостановлены после болезни одного из добровольцев.

«Хасиды не обслуживаются». Юдофобия эпохи коронавируса
«Хасиды не обслуживаются». Юдофобия эпохи коронавируса
© РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне заразился коронавирусом. В настоящее время 50-летний Симеоне находится на самоизоляции, у него нет никаких симптомов заболевания. Тесты на коронавирус уже сдали игроки, тренерский штаб и персонал клуба.

В Армении ввели карантин до 11 января — он сменил действовавшее с 16 марта чрезвычайное положение. Въезд в страну для иностранцев по-прежнему запрещен. 