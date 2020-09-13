Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,4 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 193,7 тыс. людей, больше 2,4 млн выздоровели.
Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован у 4,7 млн жителей. Более 78,5 тыс. человек скончались, больше 3,7 млн выздоровели.
Тройку лидеров замыкает Бразилия: 4,3 млн случаев заражения, 131,2 тыс. смертей, 3,7 млн выздоровлений.
Напряженной ситуация остается в России, Перу и Колумбии.
Ситуация на Украине
По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зарегистрировано 154 335 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3178 человек, 68 893 человека выздоровели.
За последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 2476 человек.
В Киеве за последние 24 часа коронавирус был выявлен у 310 человек, среди них 20 медиков и 26 детей. Трое пациентов скончались, всего от коронавируса в столице умерли 269 киевлян.
Киевские школы с понедельника, 14 сентября, будут работать по тому же сценарию, что и на прошлой неделе, несмотря на то, что столица оказалась в оранжевой зоне по заболеваемости коронавирусом.
«14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений — все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях чиновников разного уровня, а четко понимали график своего ребенка», — сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.
н также отметил, что в Киеве уровень заболеваемости среди учителей и школьников низкий — на карантин было закрыто «всего 428 школ».
На местных выборах, которые состоятся на Украине 25 октября, могут появиться кабины для голосования людей с температурой тела выше 37,2 градусов — запретить голосовать человеку с признаками ОРВИ или по причине болезни нельзя. После голосования все контактные зоны должны проходить обработку.
Министерство здравоохранения Украины готовится к отметке 4 тысячи зараженных в сутки — ситуация в стране идет не по самому хорошему сценарию, считает глава ведомства Максим Степанов.
«У нас на сегодняшний день 45% уровень загруженности коек, которые введены уже для лечения больных COVID-19. Если мы берем, например, Черновицкую область, то это около 69%. Это и с подтвержденным COVID и люди, которые с подозрением, но в целом это 69%, это очень много», — рассказал он.
Ситуация в России
Согласно последним данным, в России зафиксировано 1 млн 62 811 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 18 578 человек, 876 225 пациентам удалось выздороветь.
За последние сутки в стране зафиксировали 5449 случаев заражения COVID-19.
В Русской православной церкви (РПЦ) призвали россиян поскорее привиться от коронавируса. По словам главы отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона, возможные побочные эффекты новой вакцины уже известны: повышенная температура «на один вечер», слабость и сонливость. Иларион отметил, что это не идет в сравнение с тем, что чувствуют люди, заразившиеся коронавирусом.
США и Европа заинтересовались российской вакциной от коронавируса Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получает от них предложения о совместном производстве отечественного препарата «Спутник V».
«Сейчас к нам обращаются люди в Европе и США с предложением о создании партнерств для производства вакцины. Они наконец-то поняли, чем отличается наша вакцина», — рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
По его словам, в вакцине проявляют интерес частные компании и инвестиционные фонды, при этом не уточнил их названия.
Дмитриев также назвал ошибки при испытании зарубежных вакцин от коронавируса — по его словам, западные коллеги пользуются ошибочным подходом. По его словам, ошибка заключается в том, что целые страны ориентируются исключительно на новые, непроверенные платформы при выборе препарата, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК.
Ситуация в мире
Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, разрабатывавшая вакцину от коронавируса, возобновила ее испытания. Ранее они были приостановлены после болезни одного из добровольцев.
Главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» Диего Симеоне заразился коронавирусом. В настоящее время 50-летний Симеоне находится на самоизоляции, у него нет никаких симптомов заболевания. Тесты на коронавирус уже сдали игроки, тренерский штаб и персонал клуба.
В Армении ввели карантин до 11 января — он сменил действовавшее с 16 марта чрезвычайное положение. Въезд в страну для иностранцев по-прежнему запрещен.