По состоянию на 13:00 13 сентября в мире зарегистрировали свыше 28,7 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 920,4 тыс. человек, более 19,4 млн выздоровели

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 6,4 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 193,7 тыс. людей, больше 2,4 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован у 4,7 млн жителей. Более 78,5 тыс. человек скончались, больше 3,7 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: 4,3 млн случаев заражения, 131,2 тыс. смертей, 3,7 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в России, Перу и Колумбии.

Ситуация на Украине

По данным СНБО, на Украине с начала пандемии зарегистрировано 154 335 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 3178 человек, 68 893 человека выздоровели.

За последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 2476 человек.

В Киеве за последние 24 часа коронавирус был выявлен у 310 человек, среди них 20 медиков и 26 детей. Трое пациентов скончались, всего от коронавируса в столице умерли 269 киевлян.

Киевские школы с понедельника, 14 сентября, будут работать по тому же сценарию, что и на прошлой неделе, несмотря на то, что столица оказалась в оранжевой зоне по заболеваемости коронавирусом.

«14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений — все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях чиновников разного уровня, а четко понимали график своего ребенка», — сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 13:00 12 сентября © бюллетень

На местных выборах, которые состоятся на Украине 25 октября, могут появиться кабины для голосования людей с температурой тела выше 37,2 градусов — запретить голосовать человеку с признаками ОРВИ или по причине болезни нельзя. После голосования все контактные зоны должны проходить обработку.

Министерство здравоохранения Украины готовится к отметке 4 тысячи зараженных в сутки — ситуация в стране идет не по самому хорошему сценарию, считает глава ведомства Максим Степанов.

«У нас на сегодняшний день 45% уровень загруженности коек, которые введены уже для лечения больных COVID-19. Если мы берем, например, Черновицкую область, то это около 69%. Это и с подтвержденным COVID и люди, которые с подозрением, но в целом это 69%, это очень много», — рассказал он.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 1 млн 62 811 случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 18 578 человек, 876 225 пациентам удалось выздороветь.

За последние сутки в стране зафиксировали 5449 случаев заражения COVID-19.

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали россиян поскорее привиться от коронавируса. По словам главы отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Илариона, возможные побочные эффекты новой вакцины уже известны: повышенная температура «на один вечер», слабость и сонливость. Иларион отметил, что это не идет в сравнение с тем, что чувствуют люди, заразившиеся коронавирусом.

США и Европа заинтересовались российской вакциной от коронавируса Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получает от них предложения о совместном производстве отечественного препарата «Спутник V».

«Сейчас к нам обращаются люди в Европе и США с предложением о создании партнерств для производства вакцины. Они наконец-то поняли, чем отличается наша вакцина», — рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Дмитриев также назвал ошибки при испытании зарубежных вакцин от коронавируса — по его словам, западные коллеги пользуются ошибочным подходом. По его словам, ошибка заключается в том, что целые страны ориентируются исключительно на новые, непроверенные платформы при выборе препарата, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК.

Ситуация в мире

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, разрабатывавшая вакцину от коронавируса, возобновила ее испытания. Ранее они были приостановлены после болезни одного из добровольцев.

«Хасиды не обслуживаются». Юдофобия эпохи коронавируса © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк Диего Симеоне заразился коронавирусом. В настоящее время 50-летний Симеоне находится на самоизоляции, у него нет никаких симптомов заболевания. Тесты на коронавирус уже сдали игроки, тренерский штаб и персонал клуба.

В Армении ввели карантин до 11 января — он сменил действовавшее с 16 марта чрезвычайное положение. Въезд в страну для иностранцев по-прежнему запрещен.