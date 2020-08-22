Протест в Белоруссии может быстро перейти к антироссийским заявлениям и действиям, считают политические эксперты. В то же время у России нет мощных инструментов «мягкой силы», которыми она могла бы эффективно влиять на ситуацию в Белоруссии

В субботу, 22 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в «прямом вмешательстве» в ситуацию, которая сложилась в республике после президентских выборов.

«Речь идет о финансировании, вытаскивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают», — сказал Лукашенко.

Он также усмотрел признаки «военной поддержки» протестующих странами НАТО. В целом же, по словам Лукашенко, ситуация в республике развивается «по плану цветных революций».

Ранее Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности Белоруссии. Белоруссия. Хроника протестов, 21 августа

Протест: новая точка сборки — 23 августа

В течение недели казалось, что активность протестующих в Белоруссии идёт на спад. В проведении массовых акций ранее был объявлен перерыв до выходных, а стачечное движение так и не развернулось в полную силу, несмотря на все призывы и заявления.

Однако уже в ближайшее воскресенье, 23 августа, в Минск стянутся протестующие со всей Белоруссии, для того чтобы потребовать отставки Лукашенко. Эксперты опасаются, что результатом митингов может стать новый виток насилия.

Экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская 21 августа выпустила очередное видеобращение к рабочим белорусских предприятий.

«Продолжайте и расширяйте забастовки, не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь!» — призвала Тихановская, которая сейчас находится в Литве. Долларовый удар. К чему стремится белорусская оппозиция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Также стало известно, что юристы Тихановской в пятницу подали в Верховный суд Белоруссии жалобу о признании выборов 9 августа недействительными.

Протесты в Белоруссии оставляют много вопросов: как дальше будет развиваться ситуация? Сможет ли Лукашенко удержать власть, или оппозиция победит и в стране впервые за 26 лет сменится президент? А также как в этой ситуации стоит вести себя России, как поддержать белорусский народ? На эти вопросы изданию Украина.ру ответили политические эксперты.

«Россия разбаловала Лукашенко»

Большинство белорусов не протестуют под антироссийскими лозунгами, они являются пророссийскими и в какой-то степени даже критикуют Лукашенко за то, что он в своем самодурстве испортил отношения с Москвой на ровном месте. Об этом говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

Но в данном случае энергия толпы, подчёркивает он, — это бессознательное, и она может использоваться теми, кто является идеологической основой протеста.

«Мы видим, как так называемые лидеры протеста самоорганизовались в абсолютно русофобский Координационный совет, где условно поляк на националисте сидит и литовцем погоняет. И естественно, это все дает некий образ антироссийскости протеста», — сообщил Мирзаян.

Что касается России, то, по мнению политолога, Москва разбаловала Лукашенко: «он вёл себя в отношении России весьма фривольно, ему многое позволялось. Москва слишком прислушивалась к его хотелкам и шла у него на поводу, когда Лукашенко требовал, чтобы на территории Белоруссии не работали российские учреждения, занимающиеся мягкой силой». Геворг Мирзаян: Москва разбаловала Лукашенко, позволив ему использовать тактику «ребенка в супермаркете» © РИА Новости, Нина Зотина

«Регулярные ор и истерики Лукашенко ставили Москву в тупик, потому что Москва была занята Украиной, другими вопросами — у нее банально не было времени заниматься Лукашенко», — считает эксперт.

Теперь же, говорит Мирзаян, России нужно быть «на стороне самой себя».

«Мы понимаем, что в наших интересах сделать так, чтобы в Белоруссии не было майдана. Мы защищаем белорусский народ — тот самый народ, который является нам братским.

[] Что касается Лукашенко: если Лукашенко хочет быть частью будущей Белоруссии, он должен исправить свое поведение. Мы понимаем, что, поддерживая Белоруссию, поддерживаем и Лукашенко в этой ситуации. Но заметьте, как себя ведет [Владимир] Путин: российский президент не обозначает прямой поддержки белорусского президента и тем более не выступает на его стороне с какой-то критикой белорусского протеста. Вся наша критика ориентирована на внешнее вмешательство», — рассказал политолог.

«У России есть огромная проблема с «мягкой силой»

Стержневая идеология у белорусской оппозиции построена на антироссийскости, говорит политолог Олег Бондаренко. В то же время в Белоруссии нет такой исторической русофобии, которая есть, например, на Украине: «поэтому никто не будет, конечно, в открытую говорить, что мы хотим на антимосковской позиции построить всю свою политику, потому что это отпугнет большое количество избирателей, а это не нужно». Олег Бондаренко: Оппозиция в Белоруссии камуфлирует свою антимосковскую позицию, чтобы не отпугнуть избирателей © РИА Новости, Нина Зотина

Говоря о России, Бондаренко отметил: у Москвы, к сожалению, есть огромная проблема с тем, что называется «мягкой силой».

«Поэтому следствием того, что Россия не занималась развитием отношений в гуманитарной сфере ни на постсоветском пространстве, ни в славянском гуманитарном пространстве, стало то, что многие страны, которые, казалось бы, были раньше всегда в орбите добрых отношений с Москвой, оказались врагами Москвы. Это касается и Восточной Европы, и Украины», — отметил эксперт.

По его словам, Россия не посчитала нужным выстраивать отношения в гуманитарном пространстве с обществом. Вместо этого РФ всегда пыталась выстроить отношения с элитой, «а элиты, бывают, меняются, бывает, уходят, в том числе вследствие революций». Из-за этого Москва очень ограничена в инструментах влияния на ситуацию в Белоруссии.

«России стоит быть на стороне белорусского народа»

Если проводить аналогию между протестами в Белоруссии и украинским Майданом 2014 года, то он тоже не носил антироссийского характера, напоминает замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов. Майдан был направлен против экс-президента Украины Виктора Януковича и за интеграцию с Евросоюзом. Такая же ситуация сейчас и в Белоруссии.

«Но если послушать лидеров белорусского майдана, тогда становится понятно, что идеологически они действительно дрейфуют в сторону русофобии. Поэтому, даже если сейчас они это не выпячивают как какие-то ключевые лозунги на митингах, в случае их прихода к власти естественно будет разворот в сторону западного мира», — сообщил эксперт. Кирилл Молчанов: Лидеры оппозиции в Белоруссии дрейфуют в сторону русофобии, но молчат, чтобы не отпугнуть попутчиков © Facebook, Денис Жарких

Молчанов также считает, что Россия в течение минувших лет пыталась удержать приверженность государств СНГ тем, что работала с политическими элитами, «а по итогу они постоянно от России разворачивались, как тот же Янукович».

А Запад работал медленно, но уверенно с молодежью через грантовые структуры и фонды: «там просто взрастили поколение, настроенное на прозападный мир, может, антироссийский».

«Просто российский подход по итогу всех этих цветных революций оказался неэффективным, а западный оказался эффективным», — сказал политолог.

Сейчас же России, считает эксперт, стоит быть на стороне белорусского народа.

«Можно подумать и о кандидатах вместо Лукашенко, потому что очевидно, что даже если Лукашенко удержится у власти, то это будет последний его срок. И то далеко не факт, что он будет до конца, потому что, скорее всего, будут какие-то изменения, которые приведут к досрочным выборам», — сообщил Молчанов.

«Интеграцию с Белоруссией следует сохранить на нынешнем уровне»

Сейчас Российская Федерация должна занять позицию поддержки тесного экономического взаимодействия с Белоруссией, считает политический аналитик и публицист Анатолий Вассерман.

В частности, «пригрозить изрядными штрафными санкциями тем из руководителей предприятий, кто подталкивает к забастовкам и тем самым к нарушению контрактных обязательств перед партнерами в Российской Федерации». Анатолий Вассерман об отсутствии антироссийских лозунгов в Белоруссии: Волк может закрыть пасть, но не станет пуделем © РИА Новости, Александр Натрускин

В то же время, по мнению аналитика, сейчас вряд ли возможен приход к власти более пророссийского политика в Белоруссии.

«Дело в том, что в рамках той экономической теории, на которую я ориентируюсь, достигнутая сейчас степень экономической интеграции Белоруссии с Российской Федерации оптимальна.

И повышение степени интеграции, и ее понижение, способны привести к множеству неприятных побочных эффектов. Эти побочные эффекты будут конечно разными, но в равной степени нежелательны.

Поэтому в рамках этой теории я могу только рекомендовать сохранить интеграцию на нынешнем уровне, а с этим справляется Лукашенко, и нет надобности его кем-то заменять», — заявил Вассерман.

По его расчетам на основе этой теории, качественные изменения возможны только лет через десять: тогда станет можно и даже нужно укреплять интеграцию.