Лукашенко вновь показал, что может удержать власть в стране. Однако из-за этого в Белоруссии возросло количество сторонников силовой смены режима, считают политические эксперты

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии прошли президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия предварительно объявила о победе на выборах президента действующего главы государства Александра Лукашенко. Оппозиция этого не признаёт.

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская, главный соперник Лукашенко, 10 августа подала жалобу в ЦИК. Ранее представители Тихановской сообщали о ее планах обжаловать итоги выборов, которые состоялись 9 августа. Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Согласно данным белорусской ЦИК, действующий президент на прошедших выборах набирает 80,08% голосов избирателей, Тихановская — 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили РИА Новости, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.

Власть жестко подавила протесты

Вечером и ночью 9 августа в Минске и других городах Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Недовольные организацией и результатами голосования белорусы вышли на улицы, для разгона толпы силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Всего в результате столкновений пострадало около сотни людей, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно три тысячи человек, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правоохранительных органов. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Лукашенко, в свою очередь, назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы. «Надо что-нибудь выторговать». Как Украина намерена нажиться на ситуации в Белоруссии © пресс-служба президента Украины

Лидеры белорусской оппозиции заявляют, что готовы к долгосрочным протестам.

О том, как прошли выборы, а также о будущем Белоруссии и лично Лукашенко изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Лукашенко проиграл»

Мы увидели поражение президента Александра Лукашенко, считает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

То, что Лукашенко набрал больше 80% голосов, абсолютно не говорит о его победе. Выборы — это не просто какую цифру тебе нарисовали в ЦИК, поясняет Мирзаян: выборы — это насколько ты укрепился внутри страны после этих выборов, насколько тебя считают легитимным после этих выборов, насколько ты укрепил свои позиции в диалоге с внешними партнёрами после этих выборов.

«Ни по одному из этих выборов позиции Лукашенко после этих выборов не стали сильнее, чем до них. Скорее наоборот: они очень серьёзно ослабли. Поэтому, в общем-то, Лукашенко проиграл», — заявил политолог. Геворг Мирзаян: Лукашенко набрал больше 80% голосов, но выборы проиграл © РИА Новости, Нина Зотина

При этом Лукашенко сам виноват, отмечает Мирзаян. Президент Белоруссии сам увеличил протестный электорат — «ему никто не мешал провести эти выборы аккуратно, сохранить оппозиционных кандидатов, которые пошли против него, растаскивая голоса друг у друга, борясь друг с другом на пятачке оппозиционных настроений».

«К майдану готовились долго, планомерно, целенаправленно»

Еще до выборов было понятно, что Лукашенко официально победит с большим отрывом. Но это не помешает вывести «заранее подготовленных протестующих, протестутов и протестуток на белорусский майдан», обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

По его словам, к этому майдану готовились долго, планомерно, целенаправленно.

«В общем все шло по накатанному сценарию. В очередной раз белорусская оппозиция подвела западных спонсоров. В очередной раз придется отвечать за это, будут серьезные разборки на уровне грантоедских и грантодательских организаций. Но думаю, что на этом не успокоятся. Попытки дестабилизировать ситуацию в Белоруссии будут продолжены», — считает Корнилов. Владимир Корнилов: Лукашенко должен извлечь урок из того, чем заканчиваются заигрывания с Западом © РИА Новости, Владимир Трефилов

В целом, заявляет политолог, Лукашенко должен извлечь урок из того, чем заканчиваются заигрывания с Западом. Урок, который, к сожалению, он не усвоил по опыту Януковича и зачем-то решил сам на эти грабли наступать.

«Предвыборная риторика может быть оставлена позади, и как можно скорее нужно вернуть граждан России, включая 33 богатыря и (военного корреспондента) Семена Пегова, который был задержан во время беспорядков», — сообщил политолог.

Говоря об отношениях Белоруссии с Россией, Корнилов отметил: Москва заинтересована в том, чтобы не довести ситуацию с Белоруссией до разбалансировки, до украинских событий, до майданов и так далее.

Минск-Москва: три главные задачи

Особых надежд на то, что Запад признает выборы, нет. Об этом говорит белорусский политолог, главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант.

Он прогнозирует, что Запад будет с оговорками де-юре критиковать избирательный процесс, но де-факто продолжит отношения и переговоры по различным взаимоинтересным вопросам с реальными белорусскими властями, которые контролируют ситуацию в стране. Алексей Дзермант: После победы Лукашенко ему будет проще договариваться с Путиным о будущем Союзного государства © Facebook, Алексей Дзермант

Что же касается отношений Минск-Москва, прежде всего должна решиться проблема с возвращением россиян на Родину, отмечает Дзермант.

«Вторая проблема, которую срочно нужно решать — ситуация с границей, до сих пор закрытой по сути.

Третья проблема — возвращение к диалогу о будущем Союзного государства в рамках тех же дорожных карт или иного формата, который может быть предложен в том числе белорусской стороной», — рассказал политолог.

Он полагает, что «обнуление президентских сроков Путина, которое произошло по итогам референдума о поправках в Конституцию, и выборы президента в Беларуси будут способствовать более спокойному обсуждению перспектив союза России и Беларуси».

«Сторонников силовой смены режима в Белоруссии стало больше»

Акции протеста в Белоруссии продолжатся, естественно, они будут подавлены властью, прогнозирует Геворг Мирзаян. При этом протестная активность даже усилится — «не в форме открытых побоищ, а просто как протестные настроения и бурление народа, чем, конечно же, воспользуются западные «друзья» Батьки, которые поймут, что сейчас идеальный момент, чтобы усилить финансирование и организационные мероприятия в поддержку будущего белорусского майдана». Аркадий Гольдин: Лукашенко не пророссийский политик, а «себе на уме» © vk.com, Аркадий Гольдин

«Самое страшное, что может произойти, — это массовое пролитие крови сейчас. То есть как такового майдана не будет, для него не созрели необходимые условия в виде предательства элит, отказа правоохранительных органов подчиняться приказа Батьки, но может быть большая кровь, и этого, конечно, очень хотелось бы избежать. А если она прольётся, то вина за неё будет исключительно на Батьке», — заявил эксперт.

В целом, отмечает Мирзаян, Лукашенко продемонстрировал всем, что сменить его через электоральные институты невозможно, «потому что электоральные институты будут рисовать те результаты выборов, которые ему нужны, а значит, он убедил людей в том, что единственный способ его убрать — через улицу, через майдан».

«Значит, сторонников силовой смены режима в Белоруссии стало больше, и Запад, конечно, будет этим пользоваться, вести подрывную работу. Дальше посмотрим, как Минск будет на это реагировать», — сказал политолог.