В четверг, 6 августа, в Белоруссии продолжается досрочное голосование на выборах президента страны. Александр Лукашенко отметился несколькими неоднозначными заявлениями, органы правопорядка производили задержания оппозиционеров, а российские политики сделали ряд недвусмысленных предупреждений в адрес Минска

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии будет продолжаться до 8 августа. Избирательные участки будут открыты с 10 до 14 и с 16 до 19. Затем, 9 августа, пройдет основной день голосования.

Ход выборов

Явка избирателей за первые два дня досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 12,75%. Такие данные были опубликованы на сайте Центризбиркома республики 6 августа.

Больше всего избирателей проголосовало в Гомельской области — 16,44%, следом за ней идет Могилевская(14,61%), Минская (12,61%), Витебская (12,16%), город Минск (11,73), Брестская (11,26%) и Гродненская (10,01%) области.

Гордон у Лукашенко. Чем закончится торг людьми? © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что необходимо дать правовую оценку альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии.

«Еще одна тема, которая всплыла, это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — сказал политик.

По мнению президента, все белорусы, пришедшие на избирательные участки должны иметь возможность сделать это в спокойной и праздничной обстановке, не боясь, что кто-то вмешается в свободное волеизъявление.

Основными инструментами контроля на выборах-2020 остаются наблюдатели. Избиркомами аккредитовано более 48 тысяч национальных наблюдателей, которые представляют различные платформы и направления: от «Белой Руси» до инициативы «Честные люди».

Также направлены в Белоруссию и зарубежные наблюдатели: от исполнительного комитета СНГ и межпарламентской ассамблеи СНГ.

Альтернативный метод контроля за выборами появился впервые на этих выборах. Платформу «Голос» создали на специальном сервере: при помощи мессенджеров разработчики предлагают избирателям отправить фотографии своих бюллетеней, чтобы осуществить независимый подсчет голосов.

Как заявляла глава ЦИК Лидия Ермошина, вопрос фотографирования бюллетеней законодательством не регулируется, однако публикация таких снимков до закрытия участков может быть расценена как агитация.

Акции

Масштабные праздничные концерты с участием звезд российской, украинской и белорусской эстрады пройдут в регионах Белоруссии 8 августа, перед основным днем голосования на президентских выборах.

В четверг, 6 августа, стало официально известно, что бесплатный концерт пройдет на Гребном канале Бреста. В программе — выступления Олега Винника, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, а также группы «Краски».

Большая концертная программа «Моя Беларусь» пройдет в тот же день в Бобруйске. Музыка на площадке у Ледового дворца будет звучать с 18.00 до 23.00. С 16.00 будут работать торговые ряды и детские аттракционы, организованы дополнительные рейсы автобусов. Завершится все фейерверком. В концерте примут участие Тина Кароль, Павло Зибров, группы «Песняры», «Чараўніцы», «Лисапетный батальон», «Топлесс», «Солнечная сторона», «SKYNET» и другие.

В Витебске 8 августа пройдет праздничный концерт на площади Победы. Там выступят Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы «Фабрика» и «Лас Вегас».

В Гомеле у Ледового дворца 8 августа выступят Boney M, Morandi, «Сябры», Jazz City Band и «Дискотека Авария». Начало концерта в 18.00. Вход свободный.

В Гродно на площади Ленина в тот же день пройдет концерт с участием Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Руслана Алехно и российской исполнительницы, участницы музыкального шоу «Голос» Элины Чага.

Между тем не только праздниками встречают голосование белорусы, но и массовыми задержаниями.

С начала избирательной кампании в стране было задержаны свыше 1,3 тыс. человек, более 200 из них в общей сложности получили 3,1 тыс. суток ареста, сообщил правозащитный центр «Весна».

«Правозащитникам известно как минимум о 1362 случаях произвольных задержаний, произошедших в период с 6 мая по 5 августа», — говорится в сообщении центра.

По данным правозащитников, с начала избирательной кампании 223 человека получили в общей сложности 3 138 суток ареста по административным статьям, еще 379 человек получили штрафы общим размером более Br287 тыс. (более $117 тыс.)

Из последних случаев можно отметить задержание в четверг, 6 августа, главы штаба Светланы Тихановской Марии Мороз в тот момент, когда она выходила из посольства Литвы.

Ее коллеги заявляли, что не знают ничего ни о причинах задержания, ни о том, где сейчас находится Мороз. Позднее стало известно, что ее отпустили после разъяснительной беседы.

Заявления политиков

В Вильнюсе и Варшаве с беспокойством наблюдают за ситуацией в Белоруссии. Об этом 6 августа заявили министры иностранных дел Литвы и Польши, передает агентство BNS.

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс обсудил ситуацию в Белоруссии с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, они договорились «и в дальнейшем пристально наблюдать за ситуацией в соседнем государстве, координировать действия», а также подчеркнули важность координации на уровне Евросоюза.

«В ходе беседы еще раз было отмечено, что очень важно, чтобы властные структуры Беларуси не применяли избыточную силу против оппозиции и СМИ», — отметили в Министерстве иностранных дел Литвы. Руслан Бортник: Лукашенко учел опыт Майдана и будет действовать значительно жестче Януковича © Facebook, Ruslan Bortnik

По словам Линкявичюса, если говорить о будущем Белоруссии и прогнозировать его, то день после выборов может стать определяющим.

Линкявичюс и Чапутович отметили, что Литва и Польша «заинтересованы в сохранении независимости и суверенитета Белоруссии», и готовы содействовать этому и в двустороннем, и в международном форматах.

«Министры также отметили потенциальную возможность для Беларуси подключиться и к деятельности созданного недавно "Люблинского треугольника", в который входят Литва, Польша и Украина», — указали в министерстве.

Между тем Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с захваченными белорусским КГБ россиянами, которых глава государства называет исключительно «наемниками ЧВК Вагнера».

Впрочем, пока официального приглашения от Лукашенко не поступало, сообщили в в Офисе генпрокурора Украины.

Между тем уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что рассматривать вопрос о выдаче в третью страну российских граждан без представителей МИД РФ и других органов недопустимо.

Она выразила надежду, что в конечном итоге братское России государство будет действовать как стратегический партнер и дружественная страна.

МИД РФ в свою очередь подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Кость Бондаренко: Белорусы должны еще раз посмотреть на новейшую историю Украины, чтобы не повторять наши ошибки © РИА Новости, Нина Зотина

«Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно… Нам не нужны спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло», — заявил в ответ Лукашенко.

Впрочем, по его словам, в Белоруссии также задержано немало людей «с американскими паспортами», которые работали на дестабилизацию обстановки в государстве.

«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе», — заявил он.

Лукашенко предположил, что за этим может стоять кто угодно.

«Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" — мы даже не знаем», — заявил президент.

Подобные высказывания Лукашенко вызвали весьма негативную реакцию у представителей российской политической элиты.

По мнению сенатора Олега Морозова, Минск вычеркивает себя из союзнических отношений с Россией и теряет статус переговорной площадки по Донбассу.

«Все идет к тому, что Минск не только потеряет статус переговорной площадки, но и возможность влиять на переговорной процесс по Донбассу… Минск теряет лицо и политическое будущее. Похоже, страну ждут тяжелые времена, если, конечно, президент [Белоруссии] не одумается и не вернется к нормальной риторике в отношении России и не перестанет разыгрывать украинскую карту против России», — заявил Морозов.

По его словам, Минск вычеркивает себя из союзнических отношений с Россией, «но как партнер по урегулированию на Донбассе он вне этого союза никому не нужен».

Мнения экспертов

Член Российской академии наук Руслан Гринберг в интервью изданию Украина.ру сказал, что России выгодны тесные отношения с Белоруссией в силу геополитического, экономического и военного факторов.

Несмотря на имеющиеся противоречия, Москва и Минск продолжают тесно сотрудничать в разных сферах, отметил он.

«Это страна, которая действительно относится к России хорошо при любом президенте. Есть и экономический фактор, и военное сотрудничество. Если все это учесть, геополитические, экономические реалии, то нам выгодны тесные дружеские отношения», — сказал он.

Эксперт также добавил, что у двух стран есть много общего. По его словам, в Белоруссии авторитарный, патерналистский строй, любой другой, кроме нынешнего президента Александра Лукашенко, был бы более европейским.

«Хотя такого резкого перехода к Европе, как на Украине, не будет», — подчеркнул Гринберг.

Антироссийская карта Лукашенко не сыграла. Эксперты о выборах в Белоруссии © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему соперники президента Белоруссии Александра Лукашенко обращаются за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало написал открытое письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил поддержать свободные выборы в стране.

«У соперников Лукашенко есть надежда на то, что Путин их поддержит, потому что Лукашенко предал Российскую Федерацию. Он стал не просто нахлебником, каким был раньше, я цитирую Затулина, он стал предателем. Потому что он сдал наших ЧВКашников, которые через территорию Белоруссии ехали работать в третью страну», — сказал Мирзаян.

По его словам, с Лукашенко «была договоренность, что эти ребята улетят спокойно, такие вещи всегда обговариваются с белорусским КГБ».

«Батька эти гарантии дал, а потом демонстративно нарушил и демонстративно задержал, чтобы использовать это во внутриполитической кампании и в качестве заложников, требуя от РФ каких-то уступок», — констатировал эксперт.

Он напомнил, что Лукашенко угрожает сдать этих ребят Украине, «которая уже потирает лапки от такого грандиозного внешнеполитического подарка». «Это предательство», — подчеркнул Мирзаян.

За передачей Киеву задержанных в Минске россиян могут последовать внутренний и внешний кризисы для РФ. Об этом директор украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 6 августа.

Поводом для суждений эксперта стал телефонный разговор, который состоялся накануне в среду, 5 августа, между президентами Белоруссии Александром Лукашенко и Украины Владимиром Зеленским, относительно дальнейшей судьбы задержанных.

«Если это произойдет, то для России это может вызвать целых два кризиса. Первый кризис — внешний, потому что свидетельские показания этих людей могут усилить позицию Украины в международных судах, усилить информационную позицию Украины в рамках той же "нормандской четверки"», — сказал Бортник.

Второй кризис, по его словам, внутренний. Российскому руководству будет трудно объяснить своей патриотически настроенной части общества, почему россияне на территории союзного государства были выданы Украине, что вызовет кризис между властью и патриотически настроенной средой, пояснил политолог.

Заявление же российского сенатора Морозова о том, что Минск может потерять статус переговорной площадки по Донбассу Бортник считает первым предупреждением Москвы в адрес Лукашенко

По словам эксперта, в таком случае Минск потеряет возможность получать выгоду от своей посреднической роли и такой шанс получат другие страны, занимающие более нейтральную позицию.

Между тем, другие эксперты уверены, что Минск останется переговорной площадкой и в этом плане после выборов президента Белоруссии ничего не изменится.

"Не думаю, что в данной ситуации он утратит свою актуальность, поскольку есть минские договоренности. Несмотря ни на что, в Минске проходит обсуждение не отношений между Москвой и Киевом, а отношений межу Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. Поэтому в данной ситуации Минск скорее всего останется переговорной площадкой", — заявил изданию Украина.Ру украинский политолог Кость Бондаренко.

С ним солидарен и азербайджанский эксперт Ильгар Велизаде, который в беседе с корреспондентом издания Украина.ру подчеркнул, что "сегодня по Донбассу серьезных движений не происходит, и поэтому создавать дополнительный ажиотаж вокруг этой темы в виде смены переговорной площадки никто не будет. Москва точно не пойдет на этот шаг. Это все из разряда предположений".