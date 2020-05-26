Поездка Арсения Яценюка в Черновицкую область 21 мая вызвала значительный общественный резонанс. Собственно, её бы никто не заметил, но Яценюк летал на малую родину вместе с главой МВД – Арсеном Аваковым и главой Минздрава – Максимом Степановым, а также министром Кабмина Олегом Немчиновым. Пошёл слушок: Яценюк возвращается во власть

Арсения Петровича Яценюка уже порядком подзабыли, потому, пожалуй, стоит напомнить основные этапы пути этого политического деятеля.

Мы только недавно вспоминали о нём в связи с днём рождения — родился он в Черновцах 22 мая 1974 года.

Первый раз Яценюк заставил к себе присматриваться в 2004 году. Он к этому времени уже имел определённый управленческий опыт, побыл министром экономики Крыма, а в 2003 году председатель правления НБУ Сергей Тигипко назначил его своим первым заместителем.

Когда Тигипко ушёл в избирательный штаб Виктора Януковича, Яценюк возглавил Нацбанк. По мнению большинства украинских экономистов, именно Яценюк и Стельмах сумели предотвратить обрушение курса гривны во время политического кризиса, вызванного первым Майданом. И, по слухам, его отставка после победы Ющенко была связана с профессиональной ревностью — Ющенко, провозглашённый одним из лучших банкиров в мире, предотвратить обвал гривны во время кризиса 1998 года не смог…

Впрочем, без дела Яценюк не остался. Он побыл некоторое время заместителем у одесского губернатора Василия Цушко, а затем получил пост министра экономики в правительстве Юрия Еханурова. На этом посту он пробыл десять месяцев, занимаясь главным образом переговорами о вступлении Украины в ВТО. Кажется, именно в это время за ним закрепилось прозвище «киндер-сюрприз».

Ющенко Яценюка не только «простил», но и возвысил (чего это стоило Яценюку, история умалчивает). После отставки из Кабмина в августе 2006 года Яценюк в нём… остался. Только уже в новом статусе — представителя президента (в должности первого замглавы Секретариата президента).

В марте 2007 года Яценюк стал министром иностранных дел. В это время в разгаре был политический кризис, связанный с противостоянием президента и второго правительства Януковича. Утверждение Яценюка Радой было элементом компромисса — большинство рассчитывало на какие-то уступки со стороны президента, а в самом Яценюке по-прежнему видели «человека Тигипко». Кончилось всё это, как известно, государственным переворотом — Ющенко распустил Раду.

На внеочередные выборы Яценюк пошёл третьим номером списка пропрезидентского блока «Наша Украина — Народная самооборона». Несмотря на то, что результат блока был так себе (третье место, всего 72 мандата), Яценюк был избран председателем Верховной Рады.

Как спикер, он был не очень эффективен. К тому же между ним и Ющенко пробежала кошка — президент подозревал Яценюка в том, что тот его подсиживает. Возможно он был прав, во всяком случае, стремительная политическая карьера явно повысила амбиции Арсения Петровича. Пробыв председателем Рады немного больше года, Яценюк был отправлен в отставку и занялся самостоятельным проектом.

Как утверждал сменивший Яценюка Владимир Литвин, в отставку Яценюк был отправлен за фальсификации решений Рады, которые текстуально доказал Литвин. Другой причиной отставки Яценюка было "Письмо трех" о вступлении Украины в НАТО, подписанное в адрес этой организации президентом Ющенко, премьером Тимошенко и спикером парламента Яценюком. И если первые двое имели право подписывать такое письмо ни с кем его не согласовывая, то Яценюка его коллеги по парламенту обвинили в превышении власти, поскольку такое письмо (вернее подпись под ним) спикер парламента должен было согласовать в Раде, чего сделано им не было.

Кстати, последнее= действие Яценюка привело к параличу парламента, имевшая там численноеь превосходство фракция "Партии регионов" попросту на несколько месяцев заблокировала трибуну парламента.

С другой стороны оба факта — подпись под "Письмом трех" и фальсификация решений Рады (на подпись президенту подавались совсем рне те решения, которые принимались парламентом) ярко и точно характеризуют характер Яценюка-политика — авантюриста, политикана, человека без принципов, воспринимающего политику и парламентскую деятельность как личную карьеру, а не служение обществу.

В 2008 году он приступил к формированию партии «Фронт перемен» и в следующем году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины. Считалось (и, видимо, небезосновательно), что Яценюка тогда поддерживал Ахметов и/или Пинчук, в пику поддержанной Коломойским Юлии Тимошенко.

Кампания Яценюка была неудачной — он занял четвёртое место, получив менее 7% голосов, которые во втором туре, естественно, отошли Тимошенко. Кстати, именно в рекламе Яценюка тогда впервые появилась «боеспособная армия». И эксперты, и избиратели недоумевали — с кем это собирается воевать Арсений Петрович, так похожий на Умного Кролика из популярного мультфильма?

При этом особенностью того момента стала агрессивная политическая реклама Яценюка в городах и весях Украины, как утверждали знающие люди, полностью слизанная с рекламных баннеров Барака Обамы в США.

После победы Янукович предложил Яценюку возглавить правительство. Это была очередная попытка Виктора Фёдоровича соорудить «национальное единство» за счёт своих избирателей, но Яценюк в эту игру играть не стал — заявил, что ему не нравится идея формировать большинство с мажоритарщиками (а тут как раз была возвращена смешанная система), и перешёл в оппозицию. Оппозиция, кстати говоря, была не просто так, а объединённая — в выборах 2012 года «фронтовики» участвовали по списку «Батькищины». Хотя Тимошенко, находившаяся в заключении, согласилась на объединение, было очевидно, что произошло ограбление века — Яценюк и Туричинов, пользуясь физическим отсутствием Тимошенко, просто украли у неё партию.

Кстати, по итогам выборов 2010 года Яценюк утратил шансы претендовать на пост президента. На выборы 2015 года от Объединённой оппозиции должен был идти (с высокими шансами на победу) Виталий Кличко.

Ну а потом был Майдан. Начинался он как принуждение олигархами Януковича к выполнению договорённостей, а закончился государственным переворотом под контролем США.

В качестве лидера народного протеста Яценюк выглядел, мягко говоря, неубедительно. Впрочем, даже физически сильный Кличко и радикальный на словах Тягнибок выглядели не лучше. Однако у них был статус, и они могли вести переговоры, с тем чтобы происходящее не вышло за рамки обычного политического процесса. Яценюк, кстати, был не против компромиссов — он, например, согласился на предложение Януковича стать премьер-министром (тот самый случай, когда он согласился на «пулю в лоб»). Но Майдан и посольство США были уже против компромиссов…

В результате Яценюк вошёл в состав «хунты», управлявшей страной вплоть до избрания Порошенко, в качестве премьер-министра и удерживался в кресле до апреля 2016 года.

Разумеется, у Порошенко изначально были свои кандидаты на пост премьера, но сначала положение Яценюка определялось пожеланиями Вашингтона, а в октябре 2014 года партия Яценюка и Турчинова, которые таки оформили свой «развод» с Тимошенко (она им, кстати, этого не простила, что для неё вообще нетипично), получила первое место в пропорциональной части.

На время премьерства Яценюка пришлась невиданная с 90-х годов социально-экономическая катастрофа, что предопределило крах «Народного фронта». Справедливости ради, надо отметить, что вина самого Яценюка была не столь уж велика. Сыграл роль ряд факторов:

— общая дезорганизация государственного управления в результате переворота;

— разрыв хозяйственных связей в результате начала гражданской войны;

— разрыв торговых связей в результате конфликта с Россией;

— подписание крайне невыгодного для Украины соглашения об ассоциации с ЕС;

— выполнение рекомендаций МВФ, предполагающих спасение экономики за счёт ограбления граждан.

Все эти факторы были объективными, субъективно же Яценюк был представителем «партии войны» и даже не пытался изобразить сочувствие к людям. Кстати, он якобы относится к секте сайентологов, а для них в принципе характерно неадекватное поведение — они убеждены в том, что их слушают, понимают и им сочувствуют, даже если вокруг вообще никого нет.

Результат — в конце 2018 года рейтинг доверия к Яценюку составлял около 0,5%. Позже его просто не мерили — за ненадобностью. От «Народного фронта» остался только Арсен Аваков, сохраняющий положение неэлекторальными методами. Кстати, поездка в Черновицкую область — скорее знак сохранения отношений с его стороны, чем что-то ещё.

Тем не менее, разговоры о вероятности возвращения Яценюка во власть идут. Его, например, называли одним из кандидатов на пост председателя правления НБУ в случае отставки Якова Смолия. Мешает, однако, огромное недоверие к Яценюку.

Тем не менее, он по-прежнему остаётся в «кадровом резерве» посольства США и Пинчука. А потому вероятность попыток его назначения хоть куда-нибудь — остаётся. Хотя, кажется, единственное место, куда его можно деть без катастрофического имиджевого ущерба — в наблюдательный совет какой-то из госкорпораций, в качестве "смотрящего" от «Вашингтонского обкома». Впрочем, самоубийственные шаги со стороны президента Зеленского исключать тоже нельзя.

Резюме

Интересно, что Яценюк по своей сути (и политической биографии) является, с одной стороны, уникальным, а с другой вполне типичным представителем украинской политики. Уникальность Яценюка в том, что он на протяжение всей своей карьеры, не входя в качестве члена партии ни в дин из политических проектов (кроме собственного "Фронта змин"), умудрился тем не менее поработать во всех ведущих политических силах страны — в Крыму стал министром благодаря коммунисту Грачу, в Одессе был замом у губернатора-социалиста Цушко, потом, как уже было сказано, стал депутатом от Ющенковской "Нашей Украины", а перед Майданом-2014 был фактическим руководителем объединенной оппозиции, в которую входила "Батькивщина" Тимошенко.

А типичность Яценюка как украинского политика нового времени в его подконтрольности и связям в США (родная сестра Яценюка вышла замуж за бизнесмена из этой страны и проживает в Беверли-Хилз), абсолютная политическая всеядность и восприятие политики как высокодоходного бизнеса.