На митингах протеста против карантинных ограничений в Германии было больше людей, чем на матчах первого дивизиона футбольного чемпионата страны, ведь впервые в истории они прошли при пустых трибунах

В пятницу, 15 мая, правительство Словении официально объявило о завершении эпидемии коронавируса на территории страны — первой из европейских. Это было сделано после того, как власти подтвердили менее семи новых случаев коронавируса ежедневно в течение последних двух недель. «Словения укротила эпидемию за последние два месяца… Сегодня у Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе», — заявил премьер-министр страны Янез Янша в парламенте. С начала эпидемии в Словении подтвердили 1466 заражения коронавирусом и 104 летальных случая от COVID-19. Страна объявила эпидемию 12 марта.

Однако с формальной точки зрения «завершение эпидемии» в Словении означает в первую очередь то, что финансовая помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, завершится в конце мая. Карантин продолжительностью не менее 14 дней останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС, за некоторыми исключениями, включая дипломатов и людей, перевозящих грузы. Жители и гости Словении по-прежнему должны носить маски в закрытых общественных помещениях, стоять на расстоянии не менее 1,5 метра и дезинфицировать руки при входе в общественные места. Словения претендует на роль посредника между Россией и США © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

А в воскресенье, 17 мая, правительство Эстонии на электронном заседании одобрило решение о завершении чрезвычайного положения в стране с понедельника, 18 мая, хотя уже с пятницы граждане и постоянные жители Эстонии, Латвии и Литвы могут свободно перемещаться между тремя странами. «Благодаря разумному и ответственному поведению наших людей в Эстонии стало возможным завершить чрезвычайное положение. Наши совместные усилия позволяют нам вернуться к обычному укладу жизни», — сказал премьер-министр страны Юри Ратас. Необходимость продолжать чрезвычайное положение отпала ещё и потому, что путем изменения соответствующих законов исполнительной власти в Эстонии были обеспечены возможности при необходимости снова оперативно ввести ограничительные меры без одобрения парламента.

Хотя ограничения, введённые в Эстонии во время чрезвычайного положения, будут постепенно смягчаться, их переведут на новые юридические основания. Продолжит действовать и самое главное ограничение на передвижение — так называемое правило «2+2» (не больше двух человек рядом, расстояние между «двойками» — не менее двух метров). Более того, это правило распространят и на заведения общественного питания, исключения будут сделаны лишь для семей. По завершении чрезвычайного положения в Эстонии продолжит действовать чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. С начала эпидемии тут зафиксировано 1774 зараженных коронавирусом, умерло от его последствий 63 человека. Эстония частично открыла границу с Финляндией © Shane MacClure / flickr.com

В Испании, которая занимает первое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом (почти 278 тысяч человек), пляжи открылись не во всех регионах — к примеру, в Барселоне это произойдёт только 20 мая. При этом количество смертей от коронавируса за последние 24 часа в Испании выросло всего на 87, что является самым низким показателем с момента объявления чрезвычайного положения. С начала эпидемии от COVID-19 в Испании умерли 27 650 человек. Директор испанского центра координации мер по борьбе с пандемией, доктор Фернандо Симон, который сам перенес коронавирус, заявил, что стране почти удалось положить конец распространению заболевания. «Взаимовыручка НАТО». Испания получила крохи от альянса и отозвала запрос о помощи © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Уже открытые испанские места отдыха готовятся к работе в новых условиях. Так, на одном из пляжей города Фуэнхирола на побережье Коста-дель-Соль установили специальные датчики для обеспечения социального дистанцирования. Сканеры, закреплённые на фонарных столбах, будут следить за количеством отдыхающих, а затем через приложения на смартфонах информировать людей о наиболее загруженных участках пляжа. Интерактивная карта разработана по системе светофора: зелёный означает комфортную зону, оранжевый говорит о том, что территория заполнена на 75 процентов, красный — что мест для отдыха нет. Для более точного подсчёта людей программа разделит пляж на виртуальные квадраты между датчиками. Таким образом, устройства смогут постоянно контролировать количество входящих и выходящих с территории туристов.

Дают надежды местной туристической отрасли и учёные из Высшего совета научных исследований Министерства науки и инноваций Испании, которые подготовили доклад о том, как передается коронавирус на пляжах, в бассейнах и саунах. Подхватить вирус в воде, купаясь в море, реке, озере или бассейне, практически невозможно, пишут авторы доклада. Песок на пляже тоже не заразен, даже если на него чихнул больной: ультрафиолет, высокая температура и морская соль вряд ли дадут вирусу выжить. Обычных способов и средств, которыми дезинфицируют воду и поверхности в СПА-центрах, бассейнах и саунах, вполне достаточно и для профилактики коронавируса, считают испанские эксперты. Но важно соблюдать социальную дистанцию — например, в раздевалке, подчёркивают учёные.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об открытии пляжей в стране с 18 мая, однако местные власти уже в минувшую пятницу стали открывать пляжи для посещения. Это сигнал того, что индустрия туризма, возможно, возвращается к жизни. С понедельника в Италии должно состояться дальнейшее ослабление ограничительных мер, и парикмахерские, кофейни и рестораны будут вновь открыты, но только в том случае, если гарантированно будут соблюдены меры социальной дистанции.

По данным Департамента гражданской обороны Италии, в воскресенье в стране зафиксирована самая низкая смертность с момента начала эпидемии. За минувшие сутки от коронавируса погибли 145 человек, 69 из которых скончались в Ломбардии, которая по сей день считается эпицентром распространения COVID-19. Всего в Италии зафиксировано 225 435 инфицированных коронавирусом (третье место в Европе), умерло от его последствий почти 32 тысячи человек. Почему Германия оказалась сильнее вируса, а Италия, США и Украина нет © REUTERS, Karina Hessland

Во Франции в минувшие выходные открылись сотни пляжей, однако желающих попасть на море оказалось так много, что люди вынуждены были часами ждать в очередях, чтобы выполнить требования социальной дистанции. Французские власти призывают население к сдержанности и предупреждают, что полиция будет разгонять отдыхающих, если те станут толпиться на пляжах. При этом во Франции за первую неделю после ослабления карантинных мер выявили 25 новых очагов распространения коронавируса. Согласно официальным данным, самые крупные «кластеры» обнаружили в больнице в Бретани и на скотобойне в регионе Центр — Долина Луары.

Общее число жертв коронавирусной инфекции во Франции с 1 марта достигло 28 108 человек. Об этом говорится в официальной статистике Главного управления здравоохранения страны в воскресенье, 17 мая. Теперь по числу людей, скончавшихся от последствий коронавируса, Франция опередила Испанию. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 179 569 случаев заражения коронавирусом — это четвёртый показатель в Европе.

Как написала газета Le Figaro со ссылкой на источники в Елисейском дворце, в окружении президента Франции опасаются второй волны коронавируса. В случае, если эпидемиологическая обстановка ухудшится, в стране могут вновь ввести строгие карантинные меры. Для этого во Франции число новых случаев COVID-19, выявляемых за сутки, должно вырасти как минимум вдвое. Сам президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу во время визита в парижскую больницу признал «ошибку» в стратегии реформы здравоохранения, начатой два года назад, и подтвердил подготовку плана масштабных инвестиций в систему французских больниц. Франция «самоизолируется» в своих границах как минимум до середины июня © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

В Греции в субботу открыли более 500 организованных пляжей, которые должны работать с соблюдением строгих рекомендаций по охране здоровья и безопасности из-за пандемии коронавируса. Среди обязательных мер — ограничения в 40 человек на 1000 квадратных метров площади и расстояние не менее 4 метров между зонтиками от солнца, а между лежаками расстояние должно быть не менее метра.

Большое количество автомобилей время от времени вызывало большие заторы на побережье, в результате чего люди несколько часов не могли доехать до места назначения. На популярном пляже Алимос к югу от Афин люди стояли в очереди с раннего утра, чтобы занять место под солнцем. На соседнем пляже сотрудники ходили с громкоговорителями между шезлонгами и призывали людей сохранять безопасное расстояние друг от друга. При этом температура воздуха в греческой столице достигала +39 градусов.

Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора. Однако пока что временный запрет на въезд в Грецию граждан стран, не входящих в ЕС, продлен до 31 мая. С начала эпидемии коронавируса в этой стране было зафиксировано 2834 инфицированных, умерло от COVID-19 163 человека.

В Великобритании, несмотря на некоторое ослабление ограничений, людей призывают подумать дважды, прежде чем отправляться на пляжи и в парки, ведь страна занимает первое место в Европе по числу летальных случаев от COVID-19 (34 636) и второе — по числу инфицированных коронавирусом (243 303 человека). Минувший уикенд стал первым с начала эпидемии коронавируса, когда люди в Англии могли проводить на воздухе неограниченное время и даже загорать в общественных местах. Разрешено также встречаться со знакомыми, но только вне дома и по отдельности с каждым. Сняты ограничения на передвижение, однако в Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию по-прежнему рекомендуют не ездить, если только в этом нет острой необходимости. Местные советы курортных городков, особенно тех, которые эпидемия пока обходила стороной, опасаются, что к ним могут хлынуть толпы отдыхающих, и призывают к осторожности. Беда и еда. Великобритания рискует остаться голодной из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Между тем, 16 мая сотни людей собрались на демонстрацию в лондонском Гайд-парке, протестуя против жестких правил, введённых для борьбы с коронавирусом. Участники акции утверждали, что эти правила ограничивают свободу слова и передвижения, и несли плакаты с лозунгом «Свобода превыше страха». После попыток убедить демонстрантов разойтись и соблюдать социальную дистанцию, полиция произвела несколько арестов, среди задержанных оказался и брат бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина — Пирс. Но если лондонская полиция при арестах соблюдала британскую вежливость, да и самих арестованных было немного, то в тот же день в Варшаве при силовом разгоне протеста местных предпринимателей полиция действовала демонстративно жёстко и «паковала» всех подряд.

16 мая на Замковой площади в центре Варшавы собрались около тысячи человек. В руках они держали плакаты с надписями «Работа и хлеб» и «Всё будет нормально». Участники акции, в основном представители малого и среднего бизнеса, требовали от властей отменить ограничения, введенные из-за коронавируса. Многие протестующие жаловались, что остались без средств к существованию. Акция не была и не могла быть согласована городскими властями, ведь в Польше с 20 марта введён режим эпидемии и запрещены все массовые мероприятия, о чём организаторов демонстрации проинформировали. Предприниматели пытались оспорить это решение в Варшавском окружном суде, но тот встал на сторону мэрии.

Участники акции планировали пройти маршем к зданию парламента, однако полиция пресекла шествие в самом начале, окружив толпу протестующих плотным кольцом и объявив им о том, что демонстрация незаконна. Начались столкновения участников с полицейскими, после чего, как сообщили в своем Twitter представители правоохранительных органов, «из-за нападений на государственных служащих мы использовали методы прямой конфронтации, такие как физическая сила и слезоточивый газ». Всего задержали 380 человек (второй показатель с 1989 года), около 150 оштрафовали, полиция направила в суд 220 заявлений против протестантов. Сенатор и бизнесмен Яцек Бурый, который участвовал в протесте, заявил, что его задержали и силой посадили в машину, несмотря на парламентский иммунитет. По версии полицейских, политик сам сел в полицейский фургон и отказывался выходить из него. Виноград на Висле. Польша решила не стать пустыней © AFP, Janek SKARZYNSKI

Мэр Варшавы, а теперь ещё и новый кандидат в президенты Польши от оппозиционной «Гражданской платформы» Рафал Тшасковский так прокомментировал действия полиции: «Я не согласен с тем, как сегодня обращались с протестующими предпринимателями. Я не согласен с тем, что Варшава или любой другой город в Польше — это место, где полицейская палка является единственным аргументом правительства. Нужен диалог, а не насилие». Организатор акций предпринимателей, ещё один кандидат в президенты, Павел Танайно анонсировал следующий протест на субботу, 23 мая. Хотя он заявил, что акция будет «абсолютно законной», вряд ли к этому дню будут сняты запреты на проведение массовых мероприятий. Ныне в Польше зафиксировано 18 529 инфицированных коронавирусом, 925 человек умерло от COVID-19.

А вот в Германии, где в субботу, 16 мая, прошла новая серия протестов против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, акции были разрешены. Так, полиция Берлина согласовала проведение в городе около 20 демонстраций, за каждой из них было закреплено специальное место, а число участников не должно было превышать 50. В отличие от предыдущих недель в минувшую субботу в столице ФРГ удалось избежать серьезных столкновений демонстрантов с полицией. В Мюнхене демонстрация проходила на Лугу Терезы, где обычно проводится Октоберфест, территория была огорожена по периметру, проникнуть за заграждения разрешили лишь 1000 человек. В Штутгарте количество участников было ограничено 5000, всем собравшимся предписано было носить маски. После достижения допустимого порога часть протестующих не была допущена на Канштатский луг — площадку, где также обычно проходят пивные фестивали.

Такие массовые акции прошли по всей Германии, несмотря на то что страна занимает пятое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом — 176 657 человек. Более того, незадолго до начала митингов Армин Лашет, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия (самой многонаселенной земли ФРГ с почти 18 миллионами жителей), с пониманием высказался по поводу протестов. «Это абсолютно законно. На самом деле нет ничего необычного в том, что люди выходят на демонстрации в ситуации, когда имеет место самое серьезное ограничение основных прав со времени объединения Германии», — заявил политик газете Neue Osnabrücker Zeitung.

Правда, в минувшую субботу внимание миллионов жителей Германии было сосредоточено не на протестах, а на первых матчах главного дивизиона чемпионата Германии по футболу — футбольный сезон первой Бундеслиги был возобновлен именно 16 мая. Чемпионат Германии стал первым из пятерки ведущих национальных первенств Европы, возобновившим игры после 66-дневной паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Открыли новую часть сезона пять матчей 26 тура: «Боруссия» (Дортмунд) — «Шальке», «РБ Лейпциг» — «Фрайбург», «Аугсбург» — «Вольфсбург», «Фортуна» — «Падерборн» и «Хоффенхайм» — «Герта». Все матчи на стадионах в Дортмунде, Лейпциге, Дюссельдорфе, Аугсбурге и Зинсхайме прошли без зрителей. Так, в Дортмунде на стадион, где могут разместиться 82 тысячи зрителей, были допущены лишь около 300 человек. Все, кто был допущен на стадионы, в том числе журналисты, обеспечивающие трансляцию матчей, должны были на входе измерить температуру, мячи обработали дезинфицирующим средством. Без защитных масок на стадион зашли только игроки, тренеры и судьи. Игрокам при этом запретили пожимать руки соперникам перед началом матча и обниматься по случаю гола.

Немецкие футбольные клубы рассчитывают компенсировать ущерб от более чем двухмесячной паузы за счёт телевизионных контрактов на трансляции игр. И действительно, уже первые матчи бундеслиги стали рекордными по просмотрам не только в Германии, но и во многих европейских странах, а также в России и на Украине.