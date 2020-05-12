По состоянию на 21:00 12 мая в мире зафиксировали почти 4 миллиона 309 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Свыше 289,8 тыс. человек скончались, более 1 миллиона 554 тыс. выздоровели. Об этом свидетельствуют данные сайта Coronavirus Monitor

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США — свыше 1,392 млн случаев, 82,2 тыс. умерших и 263,6 тыс. выздоровевших. Далее следует Испания (269,5 тыс.; 26,9 тыс.; 180,4 тыс.) и Россия (232,2 тыс.; 2116 тыс.; 43,5 тыс.).

Четвертое и пятое место занимают Великобритания и Италия с 226,4 и 221,2 тыс. случаев заражения. Более 100 тысяч заболевших также зафиксировано во Франции, Германии, Бразилии, Турции и Иране.

Самый большой процент смертности среди развитых европейских государств сегодня зафиксирован в Бельгии, Франции и Великобритании.

Ситуация на Украине. Результаты смягчения карантина

На Украине по состоянию на 21:00 зафиксировано 16 023 случая заболевания коронавирусной инфекцией (+375 за сегодня), из которых 425 (+17) стали летальными. В то же время 3373 (+85) пациента выздоровели. Наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Киеве, в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.

Несмотря на то, что с 12 мая ряд украинских городов смягчают карантинный режим, его планируют продлить после 22 мая. При этом в Киеве в первый же день послаблений образовались пробки на мостах и дорогах.

Что касается ситуации в регионах, то во Львове горожанам дали возможность гулять в парках и скверах. Мэр Андрей Садовой, говоря о работе кафе и ресторанов, уточнил, что пока разрешена работа летних площадок и террас, около 10% заведений уже открылись. По его словам, при выявлении нарушений в работе кафе и ресторанов они будут просто закрываться.

Градоначальник пояснил, что крупные магазины в городе еще закрыты, а решение по дальнейшим шагам ослабления карантина будет приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Как уточнил главный санитарный врач Виктор Ляшко, на Украине откроют метро, когда в течение десяти дней подряд количество новых не связанных между собой случаев заболевания коронавирусом будет меньше чем пять на область.

Что касается международного сообщения, то в вопросе открытия госграниц Украина, по словам Ляшко, ориентируется на Польшу, так как она на две недели впереди Украины с эпидситуацией.

Ситуация в России. Болезнь Пескова и послабления на Кубани

В России на сегодняшний день зафиксировано 232 243 случаев заражения (+10 899 за сегодня), 2 116 летальных исходов (+108) и 43 512 (+3667) случаев выздоровления. При этом медики провели более 5,8 млн тестов на наличие коронавируса.

Больше всего новых заболевших, помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, за сегодняшний день было зафиксировано в Нижегородской и Свердловской областях, а также на Кубани, в Рязанской области и на Дону.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19, однако в Кремле эту идею не поддержали.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «на этот счет есть однозначная позиция президента», который ранее заявлял, что голосование по Конституции не является «простой формальностью».

Сам Песков при этом заразился коронавирусной инфекцией и впоследствии был госпитализирован. В последний раз он появлялся на публике во время совещания главы государства с губернаторами 30 апреля. В целом пресс-секретарь президента чувствует себя хорошо.

Криминальный карантин. Аферисты изобрели новые схемы обмана украинцев © CC0, Pixabay Татьяна Навка, у которой заболевание проходит в более легкой форме.

Премьер-министр Михаил Мишустин, который ранее также заразился COVID-19, продолжает лечение, и медики отметили положительную динамику. Кроме того, 7 мая премьер провел совещание по видеосвязи по экономическим вопросам.

Коронавирусом, помимо Мишустина, также заразились в правительстве министр культуры Ольга Любимова и глава Минстроя Владимир Якушев, которого уже выписали из больницы.

Что касается ситуации в регионах, то санатории Краснодарского края, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу с 1 июня, а курортный сбор не будет взиматься до начала следующего года. Кроме того, республика Марий Эл готова к переходу на первый этап выхода из карантина.

По данным опроса, проведённого на сайте стопкоронавирус.рф, большинство опрошенных россиян считают наиболее оправданной мерой смягчения режима ограничений разрешение прогулок (65-66%) и занятий спортом на улице (43-51%), а самой неоправданной — открытие ресторанов (55- 59%), школ (55-57%), детских садов (44-47%).

Ситуация в мире. Экономический аспект

Как заявил директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения Всемирной организации здравоохранения в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан, сегодня не существует доказательств значительных мутаций нового типа коронавируса.

Он добавил, что ВОЗ сотрудничает со многими исследовательскими организациями по всему миру и проводит анализы тысячей образцов коронавируса для расшифровки нуклеотидной последовательности генома.

В Турции число выявленных случаев коронавируса возросло за сутки более чем на 1,7 тысячи, скончались 53 пациента, а общее число заразившихся превысило 141 тысячу.

Во Франции за сутки скончались 348 пациентов, общее число умерших приблизилось к 27 тысячам.

В Италии спустя два месяца строгой изоляции начали работать рестораны и кафе, но пока только на вынос. Власти сообщили, что открыться им позволят в июне, если число зараженных коронавирусом вновь не начнёт расти. Но снятие ограничений на передвижение уже привело к тому, что многие жители юга поехали отдыхать на пляжи.

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил об усугублении проблемы неравенства в мире из-за пандемии коронавируса. Последствия вспышки COVID-19 оцениваются как величайшее экономическое бедствие со времен Великой депрессии, что усилит неравенство из-за его непропорционального воздействия на низкоквалифицированных работников.

Но как считает глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, поспешное снятие карантинных мер грозит новыми вспышками коронавируса и в конечном итоге замедлит восстановление экономики.