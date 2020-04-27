По количеству заболевших от коронавируса медиков Украина может быстро обойти Европу и Америку. По состоянию на 27 апреля COVID-19 обнаружили у 1574 медицинских работников

При этом украинцы не аплодируют медикам за их работу. Наоборот, от них шарахаются, как от прокаженных, их дома поджигают, а самих врачей наказывают за правду.

Пик смертности в Украине от коронавируса ориентировочно ожидают с 3 по 8 мая, когда от COVID-19 будут умирать до 20 человек в день, заявила директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Национальной Академии медицинских наук Украины Виктория Задорожная. И это при условии, что будут соблюдаться карантинные мероприятия. Но пока основной удар на себя принимают медики, которые заражаются от своих пациентов или коллег и сами становятся источником опасности.

На радостях спели гимн

Еще 18 февраля, когда встал вопрос, куда отвезти на карантин эвакуированных из китайской провинции Ухань здоровых украинцев, рассматривались разные варианты. Одним из них был львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных — в городке Винники, что под Львовом. После этого известия местные жители вместе с медперсоналом перекрыли въезд на территорию госпиталя автомобильными шинами, которые собирались поджечь.

Гаврилечко: Украина – единственная страна в мире, которая закрывает больницы в период пандемии © UKRLIFE.TV | UKRLIFE.TV | Перейти в фотобанк

«Нам не нужна эта китайская зараза. Пусть ее везут в другое место. Мы не хотим тут видеть этих людей, а если мы заразимся, а у нас есть семьи?! Мы требуем их к нам не везти», — заявляли медицинские сотрудники центра, несмотря на уверения, что приехавшие украинцы и часть иностранных граждан никакой угрозы не несут.

Ситуация накалялась с каждой минутой, до тех пор, пока гендиректор госпиталя Максим Прикупенко не заявил, что это были учения. И подчеркнул, что эвакуированных из Уханя повезут в другое место. На радостях, после такого известия, медперсонал запел гимн Украины. А особо впечатлительные особы даже расплакались.

От судьбы не уйдешь

Но радовались сотрудники госпиталя недолго. Не из китайского Уханя, а из Италии, Испании и Польши и прочих стран Евросоюза местные жители привезли во Львовскую область коронавирус, который начал быстро расползаться. С каждым днём число заразившихся увеличивается, а мест в клиниках, не приспособленных под специфических пациентов, не хватает. И 10 апреля Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных им. Ю.Липы в Винниках стал основной площадкой, куда направляют больных с подозрением на COVID-19 со всей Львовщины.

«Это больница первой волны госпитализации, и мы переходим к госпитализации в эту больницу. Врачи готовы работать вахтовым методом», — сообщил глава ЛОГА Максим Козицкий.

На этот раз, когда речь шла не об обсервации здоровых людей, а о реально больных COVID-19, врачам пришлось закусить губу. Шин никто больше не жег, более того — было поставлено условие: кто не хочет работать с больными, могут писать заявления об увольнении. Правда, главврач госпиталя, который ранее не поддерживал идею принимать эвакуированных из Уханя, смирился с новыми реалиями, но под шумок выбил необходимые средства защиты для медперсонала.

Не блокируют проезд в госпиталь и местные жители. Наверняка потому, что понимают: если заболеют, лечиться придётся как раз в этой больнице.

«Попасть в украинскую больницу хочет только умалишенный». Карантин неконституционный, но его стоит придерживаться — Монтян © Монтян

Медики — изгои

Медиков из госпиталя в Винниках уже «наказали» за то, что отказались принять эвакуированных из Уханя, — отсылают к ним реально больных людей. При этом другие медики, несмотря на то, что находятся в группе риска, периодически подвергаются нападкам.

В Миргороде полиция составила протокол на врача Алину Шанину, которая на свой странице в Facebook сделала репост видео о недостаче средств спецзащиты в больницах. Полиция расценила это как раздувание панических настроений в обществе и составила админпротокол по ст. 173-1 КУоАП (Распространение ложных слухов). Идет судебный процесс. Защитники медика расценивают это как пример давления на людей, на медиков в частности, и попытку запугать их.

В Киевской области жители села Черногородка Макаровского района забросали дом санитарки "коктейлями Молотова". Женщина сама потушила пожар и вызвала полицию. Но та не приехала: по сообщениям местных жителей, против медработника односельчан настраивает глава сельсовета. Он запрещает санитарке и ее семье выходить из дома и угрожает штрафом, хотя их тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Их не пускают на порог сельских магазинов, приходится за необходимыми продуктами ехать в соседнее село. Санитарка, к которой местные часто бегали за помощью, стала изгоем.

А в одном из сел Житомирской области медсестра, которая живет в пригороде, но работает в житомирской инфекционке, столкнулась с тем, что не может добраться до работы: односельчане боятся её подвозить, чтобы от нее не заразиться.

Лучше, чем респираторы. На Украине медикам выдают маски для дайвинга © subbota.ua

К слову, бедного медработника коллеги не спасли — она умерла.

Линия фронта — больница

Почти 10% из числа заболевших в Киеве — это медики: врачи, медсестры, младший медицинский персонал. Заразились 111 медиков, 16 из них лечатся в стационарах. Лечение одного больного коронавирусом в сутки стоит от 5 до 15 тысяч гривен (от 13,7 до 41 тысяч рублей). Всё зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Кто лечится дома, тот лечится за свой счет. А на зарплату украинского медика — медсестра получает 3500-4500 гривен (9600-12300 рублей), а врачи чуть больше 5000 гривен (13700 рублей) — с лечением дела обстоят не так радужно.

Им болеть категорически нельзя, так как государство в случае их заболевания ничем не поможет. У медсестры из Калиновки Винницкой области, попавшей в реанимацию с коронавирусом в сутки, на лекарства уходит от 7500 до 10 000 гривен (20 500 — 27 300 рублей). Так как в больнице необходимых препаратов нет, их приходится покупать. Чтобы спасти медсестру, деньги собирают всем миром.

Лоббисты победили медиков. Эксперты о новом госбюджете Украины © REUTERS, AP Олег Панасенко, сегодня к ним постоянно обращаются за помощью, в том числе и материальной поддержку, медработники из всех регионов Украины. Основная причина в том, что нет средств защиты. Медикам не хотят платить за риск 300% надбавку. Более того, им еще урезали зарплаты в половину.

«В случае заболевания COVID-19 на рабочем месте, они вынуждены лечиться за свои деньги. Государство не гарантирует им помощь, у них нет никакой страховке. Сегодня медики вынуждены рассчитывать только на волонтеров, на помощь неравнодушных граждан. А в случае заболевания коллеги стараются помочь в лечении», — подчеркивает Олег Панасенко.

От государства нет никакой поддержки, и сегодня назревает необходимость собирать деньги на медицину, как в 2014 году на армию. Плюс еще вводить медицинский сбор — параллельно со сбором военным. Линия фронта в стране переместилась с Востока Украины в каждую больницу. Сегодня из-за неправильного лечения, отсутствия необходимых медикаментов или же оборудования на больничных койках умирает больше украинцев, чем на передовой.