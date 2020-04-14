Вот уже одиннадцать дней на Украине горит Чернобыльская зона, а пожарные пока так и не могут справиться с бушующим огнем. Пожар уже уничтожил 12 заброшенных сел, жители которых были отселены после аварии 1986 года, «могильники» техники, использованной при ликвидации аварии, а также бывший закрытый военный городок «Чернобыль-2»

Сейчас огонь приближается к Припяти — «городу-призраку» атомщиков и непосредственно к самой станции. Стена огня бушует в двух километрах от хранилища с высокоактивными ядерными отходами. Сотрудница пресс-службы НАЭК «Энергоатом» Наталья Дегтяренко охарактеризовала ситуацию как неконтролируемую и критическую.

Тем временем Киев и населенные пункты Житомирской области буквально задыхаются от смога, а масштабы пожара видны даже на снимках из космоса. На Украине сейчас стоит сухая ветреная погода — идеальное условие для распространения лесных пожаров. Ущерб от огня уже исчисляется десятками миллионов гривен. Естественно, пострадала и местная фауна, ставшая намного разнообразней после «ухода человека». Обезумевшие лоси, кабаны, лисы и завезенные сюда лошади Пржевальского носятся между очагами огня и в большинстве своем гибнут. Проклятье Ирины Фарион: почему горит Чернобыль © AP, Yaroslav Yemelianenko

В полиции рассматривают версию умышленного поджога. 9 апреля одному из жителей Киевской области было вручено подозрение в поджоге травы. С другой стороны, оказалось, что очагов пожара гораздо больше, — их десятки, и они разбросаны по большой территории. Власти винят также сталкеров, устраивающих экскурсии по зоне отчуждения. В СМИ высказываются предположения, что к поджогам могут быть причастны и нелегальные лесорубы, пытающиеся скрыть следы незаконных вырубок.

Кроме того, следует отметить, что ранее штрафы за поджог леса были в компетенции МЧС и экоинспекции, а после недавних реформ эту функцию передали полиции, но полиция ограничивается пределами населенных пунктов. Пожарных тоже переориентировали на тактику тушения пожаров в городских условиях, и они зачастую просто не знают, как бороться с масштабным лесным пожаром.

Радиоактивный пожар

Надо отдать должное рядовым пожарным, которые мужественно пытаются бороться с огнем. Некоторые буквально валятся от усталости и спят на земле, так как почти круглые сутки пытаются локализовать пожар. Сейчас пожарные пытаются пропахать рвы вокруг станции, работая в чрезвычайно опасных условиях — в дыму от сгоревших деревьев, домов и техники, впитавших значительную часть радиации после выбросов 1986 года.

«Там пацаны вчера возле 7 реактора тушили, так радиации нахватались жёстко. Может, даже машину назад не разрешат забрать, так как она в радиации», — сообщает телеграм-канал «Павловский-ньюс» со ссылкой на задействованных пожарных. Пожарные жалуются, что у них нет даже элементарных средств защиты, нет индивидуальных дозиметров, не хватает еды, а спать приходится в машинах.

Масштабный пожар вскрыл и другую проблему: нехватку самих пожарных. Поскольку практически все пожарные расчеты брошены на ликвидацию пожара в Чернобыле, в ряде других городов и сел Киевской области некому тушить другие бытовые пожары, периодически возникающие из-за поджога травы. «Оптимизированные» пожарные расчеты просто не могут разорваться.

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) сообщают, что и по Киеву, и по Киевской области радиационный фон пока в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений, однако ранее в ГСЧС признали, что радионуклиды (в особенности цезий-137 и стронций) попадают в атмосферу и могут распространяться на десятки километров вокруг. И.о. председателя Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов признал, что пожар привел к повышению радиационного фона в зоне отчуждения, хотя и не критическому пока. Огонь подступает к хранилищу особо опасных отходов. Зеленского просят срочно спасти Чернобыль от пожара © AP, Yaroslav Yemelianenko

Михаил Попков, экс-руководитель Научно-информационного центра лесного управления, утверждает, что радионуклиды разносятся по территории Киевской области. «Это радиоактивный пожар. Вся радиация, которая лежит в Чернобыльских лесах, а это цезий и стронций, которые являются активными радионуклидами, сейчас поднимается в воздух и потоками ветра разносится по всей территории Киевской области», — говорит Попков.

Эксперт по загрязнению воздуха Елена Мискун заявила, что основная опасность от пожаров связана с вдыханием через дым мелких радиоактивных частиц.

«Ветер может поднять в воздух горячие частицы вместе с пеплом и унести их в населенные пункты. Кроме того, радиоактивные частицы могут попадать на сады или поля, а затем потребляться в пищу. Нам повезло, что сейчас введены карантинные меры. Люди остаются дома, меньше ходят и носят маски», — говорит Мискун.

Ситуация в Чернобыльской зоне уже привлекла внимание западных СМИ, интерес которых был недавно подогрет популярным сериалом «Чернобыль». И у западных журналистов возникает определенное сомнение по поводу рапортов официального Киева о том, что «все под контролем».

Как использовать Чернобыль с пользой

Все правительства независимой Украины в той или иной степени пытались с выгодой использовать Чернобыль, чтобы попросить денег у правительств западных стран под какой-нибудь проект. Как отмечала год назад украинская журналистка Ольга Мацко, все 30 лет государственную политику страны по отношению к Зоне можно описать как "мы пострадали ни за что, дайте нам денег". Украина просила денег на строительство саркофага, затем на строительство арки-конфайнмента. Строительство этой арки обошлось в 1,5 миллиарда евро, а «сбросились» на этот проект около 40 стран мира. Экс-президент Петр Порошенко тогда не преминул подчеркнуть, что Украина ведет строительство «в условиях войны и агрессии РФ», хотя большая часть работ была сделана при предыдущих президентах Украины.

На Чернобыльской зоне отчуждения десятилетиями наживались с угрозой для здоровья тысячи человек, растаскивавших металл и брошенную технику. Чернобыльская зона приносила прибыль и туристической сфере. За последний год только легально ее посетили 32 000 человек, а каждый турист платит за такую поездку из Киева около $100. Многие туристы интересуются именно заброшенными городами и селами, так как они «навсегда остались в СССР». В целом «чернобыльский туризм» приносил Украине около $100 миллионов в год. COVID-19 vs Чернобыль-86. На Украине появилась необычная онлайн-экскурсия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Затем Киев предлагал западным странам оплатить создание заповедника в зоне отчуждения и строительство там же ветряных мельниц для «развития альтернативной энергетики на загрязненных землях». Несмотря на подписанные меморандумы о намерениях, проект так и остался на бумаге.

В 2016 году было решено сделать Чернобыльскую зону хранилищем радиоактивных отходов. И уже в прошлом году американская фирма Holtec International построила в зоне хранилище отработанного ядерного топлива, чтобы не отправлять их на переработку в РФ.

Когда же в ряде городов Украины возникла проблема с утилизацией мусора, звучали идеи о том, чтобы превратить Чернобыльскую зону в гигантскую мусорную свалку. Такая идея приходила в голову заместителю председателя Киевской горадминистрации Петру Пантелееву и мэру Львова Андрею Садовому, когда его город переживал «мусорный коллапс». Кроме того, Украина планировала предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия для партнеров из стран ЕС и НАТО.

В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о развитии Чернобыльской зоны отчуждения, предусматривающий, в частности, «разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта».

«Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной составляющей бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль — уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий город-призрак. Мы должны показать это место миру: ученым, экологам, историкам, туристам», — отметил Владимир Зеленский.

И вот сейчас этот «инвестиционный проект» на корню выжигает огонь, ставя крест еще на одном из обещаний Зеленского.