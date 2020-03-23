С понедельника, 23 марта, по распоряжению мэра Киева ужесточается карантин и останавливается коммунальный транспорт. Ранее городской администрацией были установлены нормативы: не более 10 человек в маршрутке и 20 в автобусах

В субботу, 21 марта, я отправился в центр города проверить две вещи: как гуляют люди во время условного комендантского часа на фоне закрытых закусочных, и гуляют ли вообще. Заодно хотелось выяснить, как ходит общественный транспорт, особенно вечером, когда интервалы между рейсами обычно становятся больше.

Путь в исторический центр

В последние дни теплая зима незаметно перетекла в теплую весну, но в последние дни перед выходными вернулся холодок. Прежде по выходным в любое время года горожане выбирались в традиционные места прогулок: на Крещатик и Подол. Там всегда было людно. То были времена, когда эпидемия еще не обрушилась на Киев. Страх перед вирусом мгновенно разогнал толпу гуляющих.

Я решил начать с Подола. Передо мной стояла непростая задача: переправиться с левого берега Днепра на правый, туда, где располагается исторический центр столицы. «Киевпастранс» пустил дополнительные маршруты в связи с закрытием метро. Но, судя по сообщениям в Facebook, транспорт ходит неважно. Украинский путч под видом карантина. Каждый вымирает в одиночку © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Когда-то с левой стороны ходил трамвай — через мост Патона по Набережно-Крещатицкой и до самой Контрактовой площади. Теперь туда ходит только автобус №115 и ни одной маршрутки.

Этот автобус я и ждал минут тридцать.

На карантине без надбавок

В автобус зашли я и один пенсионер. Водитель, выйдя из кабины, потребовал от старика надеть маску, которую тот нехотя вытащил из кармана. У меня маски не было (её нигде не купить, но даже если бы я и нашёл её на прилавках, она бы дорого мне обошлась). Мне посоветовали прикрыть рот шарфом. Эта мера была нелишней. Полиция проверяет наличие масок и контролирует допустимое количество пассажиров.

В автобусе было около двадцати человек. Как объяснила женщина-кондуктор, на линии четыре или пять машин, интервал между ними 20-30 минут. Женщина оказалась разговорчивой. Возможно, потому, что ее взволновал слух о том, что «будет удерживаться 16% с зарплаты работающих пенсионеров». Эту новость она озвучила, разговаривая с кем-то по мобильному телефону.

«Нас премируют, если мы работаем сверхурочно. Например, если бы я вышла во вторую смену. Но сейчас нам платят только то, что положено. На время отмены рейсов нам оставят ставку, то есть среднюю зарплату, без вечерних и ночных надбавок», — поделилась со мной контролёр.

Пустой Подол и трудяги-доставщики

Мы подъехали к Почтовой площади. Было около шести вечера. Мой маршрут лежал через улицу Сагайдачного до Андреевского спуска и по нему наверх до Крещатика. Подол пуст, как никогда. Только по середине Сагайдачного работают одинокая пончиковая (как сказал продавец, днём у него почти не было покупателей) и маленький гастрономчик с коротким рабочим днем.

На таком же безлюдном Андреевском спуске меня на велосипеде нагнал приятель, работающий в одной из служб доставок еды. Вот уж кто не прекращает работу, так это ребята с желтыми, красными и зелеными рюкзаками, доставляющие продукты домой встревоженным киевлянам. До карантина курьеры поставляли продукты питания только в офисы.

Товарищ заметил, что маска и медицинские перчатки у него имеются, но скорее для проформы. Люди просят оставить товар у порога квартиры или даже у входа в подъезд. Так что контактов с заказчиками почти не происходит. Чрезвычайное положение на Украине: мнения "за" и "против" © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

«Надо еще поработать. У нас слабый менеджмент: офис закрыли, людей отправили по домам. Кроме того, у «Raketa» (новый конкурентный сервис — ред.) есть почасовая оплата труда, а у нас нет. Норма — где-то 80 доставок в неделю», — объяснил парень и укатил дальше.

«Если мы придем домой…»

Неспешным шагом я выбрался на Софийскую площадь и по одноименной улице спустился к Майдану. Вокруг никого, кроме редких прохожих в масках. Но как уехать обратно? Единственный общественный транспорт, едущий на левый берег через центр, — автобус №118, начинающий путь аж от станции метро «Политехнический институт».

На остановке я ждал минут 40, а рядом стоявший мужчина — целый час. Мужчина грозно матерился, и я тоже занервничал. Наконец мы увидели заветный номер. Ура! но радовались, как оказалось, рано. Автобус, не сбавляя скорости, проехал мимо остановки: норма по пассажирам выполнена и новых брать нельзя. Мой потенциальный попутчик грязно выругался, плюнул и ушёл.

Наверное, вызывать такси.

Видимо, из-за повышенного внимания правоохранителей к центру города и наличия большого количества камер слежения водители боятся нарушить предписание мэрии. В проигрыше, конечно, оказываются пассажиры. Я с досадой осознал, что сесть в №118 можно только на конечной, то есть на Политехе. Мои товарищи по ожиданию, по всей видимости, пришли к тем же выводам и устало потянулись с площади.

Домой в тот вечер я всё же добрался. У метро «Дворец Спорта» обнаружилась конечная остановка 55-го автобуса, который шёл как раз туда, куда мне нужно. Я чудом успел к отправлению. Впустили меня без вопросов, хотя в салоне было уже больше 20 человек.

Помешанные среди вменяемых

Поездка проходила почти в умиротворенной тишине. Все устали. Где-то на Печерске в автобус зашёл мужчина в темно-зеленой куртке с капюшоном. Он был без маски, лицо его отражало обеспокоенность. Ни с того ни с сего он заорал на мирно сидящую женщину.

«Это что вы сумки на сидения понаставляли?! Вы думаете, это кресло ваша собственность?! Вообще охренели! Платите 16 гривен за два места! Сзади три свободных места, там и ставьте», — накинулся он на женщину.

Салон молчал, а пассажирка была настолько обескуражена, что не смогла мгновенно отреагировать на тираду.

«Я ведь поставила сумку, чтобы держать норму — метр-полтора от другого человека. Я могу убрать или пересесть, если вы такой принципиальный», — опомнившись, пролепетала она.

Мне до того стало жаль женщину, что я призвал ее не оправдываться, а мужчину вежливо (с буйными нужно поаккуратнее) попросил успокоиться: едем нормально, повода для конфликта нет. Остаток пути проехали молча. Мы с женщиной вышли на одной остановке, и тут произошло интересное: пока автобус стоял, неспокойный пассажир вдруг сорвался со своего места, пересел на то, где сидел я и… поставил свой рюкзак рядом с собой.

Безумствующий Киев и спокойный Израиль

В целом же нередко горожане начали шарахаться друг от друга, в маске ты или без. Психоз, очевидно, вызван жестким дефицитом тестов на коронавирус, антисептиков в аптеках (продается неразбавленный медицинский спирт, и то не везде) и бешеными наценками на маски. И если поначалу многие не верили в опасность, шутили и смеялись, теперь напуганные безработные в неоплачиваемых отпусках даже рады остановке всех коммунальных перевозчиков.

«Сами виноваты, надо было соблюдать режим!» — так пишут в соцсетях.

А между тем в Израиле сейчас жесткий двухнедельный карантин. У Минздрава есть адрес и номер телефона каждого. Выйдешь из квартиры — 7-11 лет тюрьмы и 2 тысячи долларов штрафа. При этом любой человек, который не был за границей, может сдать тест на вирус.

Почувствуйте, как говорится, разницу.