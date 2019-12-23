В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив, по которой будут курсировать поезда с материковой части России на полуостров и обратно

Ранее Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста, а Росавтодор, в свою очередь, выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Таким образом, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

С музыкой и сувенирами

Первый поезд «Таврия» (№7/8) отправится в Севастополь сегодня в 14:00 из Санкт-Петербурга. Ему предстоит преодолеть 2741 километр за 43,5 часа. Поезд пересечет Керченский пролив по Крымскому мосту в промежутке с двух до трех ночи 25 декабря.

Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ начнут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28) с 24 декабря. Путь длиной 2009 километров займёт 33 часа.

Вагонам, которые отправятся в Крым, придали необычный вид © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Пассажирам первых поездов в Крым будут подавать чай в фирменных подстаканниках «Таврии» с изображением Крымского моста, которые они смогут получить в подарок. На фирменных подстаканниках будет выбито объемное изображение арок Крымского моста и проезжающего по нему поезда. Также на подстаканники нанесут логотип поезда и надпись «Таврия».

Встречать и провожать поезда из Санкт-Петербурга и Москвы на вокзалах в Симферополе и Севастополе будут марши «Прощание Славянки», «Легендарный Севастополь» и неофициальный гимн «Мой Симферополь — ворота Крыма».

Что нужно знать о Крымском (он же Керченский) мосте

Крымский мост (также Керченский мост) — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — Новороссийск), и железнодорожного, который должен стать частью линии Багерово — Вышестеблиевская.

Общей протяжённостью 19 км Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе.

Начало движения автомобилей планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая прошлого года.

Пропускная способность и главные цифры

Пушистый талисман Крымского моста останется на объекте после его открытия © Кот Моста / vk.com

Длина транспортного перехода в границах проектирования — 19 км, железнодорожного моста — 18,1 км, автодорожного — почти 17 км (без насыпей на керченском берегу).

Как сообщают проектировщики, Крымский мост не потребует ремонта как минимум в ближайшие 100 лет. Проектная сейсмоустойчивость транспортного перехода должна обеспечить сохранность Крымского моста при землетрясениях до 9 баллов.

Железнодорожный мост должен стать бесстыковой двухпутной железной дорогой II категории. Он рассчитан на движение поездов массой до 7,1 тыс. тонн со скоростью до 120 (для пассажирских поездов) или 80 (для грузовых) км/ч.

Ожидаемая пропускная способность в первый год эксплуатации — 47 пар поездов в сутки.

