Ищенко: Украина уже проиграла эту войну — Киев воюет, чтобы получить лучшие условия поражения

Россия обладает техническим, материальным и демографическим перевесом над Украиной и так или иначе выигрывает эту войну. Киевский режим уже давно проиграл и теперь воюет лишь за то, чтобы получить лучшие условия поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472995_0:0:1459:821_1920x0_80_0_0_4f51029462a81daf74a4ff69e3c63bab.jpg

Говоря о ситуации на фронте, эксперт констатировал безусловное преимущество российской стороны. "Как бы там ни было, Россия имеет технический, технологический, материальный и демографический перевес. Мы эту войну так или иначе выигрываем" , — заявил Ищенко.При этом он отметил, что победа не обходится без потерь. "Понятно, что где-то мы будем нести дополнительные потери. Понятно, что гибель каждого бойца – это трагедия для его семьи. Но на войне как на войне" , — сказал обозреватель.Ищенко жёстко сформулировал логику боевых действий. "Они хотят убить больше нас, а мы хотим убить больше их, чтобы как можно быстрее войну закончить" , — подчеркнул он.По мнению собеседника издания, цели Киева кардинально изменились. "Украина эту войну проиграла давно. Она сейчас воюет не на победу, а на то, чтобы получить лучшие условия поражения. И пока что эти условия для нее становятся только хуже" , — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.Также на тему подготовки Запада к масштабной войне — в статье "Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет" на сайте Украина.ру.

