Итоги 16.02.26: Мюнхенский разлом, Женева и коррупционный скандал в Киеве
Итоги 16.02.26: Мюнхенский разлом, Женева и коррупционный скандал в Киеве - 16.02.2026 Украина.ру
Итоги 16.02.26: Мюнхенский разлом, Женева и коррупционный скандал в Киеве
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Мюнхенская конференция показала, что между Европой и США больше нет прежнего единства. Что означают события в Мюнхене
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Мюнхенская конференция показала, что между Европой и США больше нет прежнего единства. Что означают события в Мюнхене — объяснил доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов. Параллельно Москва расширяет переговорную повестку в Женеве: делегацию возглавит Владимир Мединский. Кроме того, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил о готовности обсуждать сценарий временного внешнего управления на Украине под эгидой ООН. Также не пропустите: лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новую улицу в честь северокорейских военных.
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Мюнхенская конференция показала, что между Европой и США больше нет прежнего единства. Что означают события в Мюнхене — объяснил доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.
Параллельно Москва расширяет переговорную повестку в Женеве: делегацию возглавит Владимир Мединский. Кроме того, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил о готовности обсуждать сценарий временного внешнего управления на Украине под эгидой ООН.
Также не пропустите: лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новую улицу в честь северокорейских военных.