Итоги 16.02.26: Мюнхенский разлом, Женева и коррупционный скандал в Киеве

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Мюнхенская конференция показала, что между Европой и США больше нет прежнего единства. Что означают события в Мюнхене — Украина.ру, 16.02.2026

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075689043_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_192d12245858b550780bcf93fb45ac68.png

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Мюнхенская конференция показала, что между Европой и США больше нет прежнего единства. Что означают события в Мюнхене — объяснил доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов. Параллельно Москва расширяет переговорную повестку в Женеве: делегацию возглавит Владимир Мединский. Кроме того, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил о готовности обсуждать сценарий временного внешнего управления на Украине под эгидой ООН. Также не пропустите: лидер КНДР Ким Чен Ын открыл в Пхеньяне новую улицу в честь северокорейских военных.

