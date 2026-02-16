https://ukraina.ru/20260216/16-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075670878.html

16 февраля 2026 года, утренний эфир

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/10/1075670597_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b99ca5ac877a0853295d13aea38f8db0.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Переименование иностранных вывесок. Гость: Вячеслав Исаевич Теркулов - доктор филологических наук, профессор* Украина: поворот не туда. Александр Турчинов: один из главных идеологов "антироссийской" Украины. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Лица Новороссии. Работа репортера на передовой. Гость: Александр Гаюк - донецкий репортёр, видеооператор, фотограф* Мы живем в России. Что можно дарить врачу или педагогу? Гость: Анна Васинёва - юрист, правозащитник.* Экономика и жизнь. Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О ходе переговорного процесса по Украине. Гость: Дмитрий Куликов - политический обозреватель

