16 февраля 2026 года, утренний эфир
16 февраля 2026 года, утренний эфир - 16.02.2026 Украина.ру
16 февраля 2026 года, утренний эфир
16 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Переименование иностранных вывесок. Гость: Вячеслав Исаевич Теркулов - доктор филологических наук, профессор* Украина: поворот не туда. Александр Турчинов: один из главных идеологов "антироссийской" Украины. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Лица Новороссии. Работа репортера на передовой. Гость: Александр Гаюк - донецкий репортёр, видеооператор, фотограф* Мы живем в России. Что можно дарить врачу или педагогу? Гость: Анна Васинёва - юрист, правозащитник.* Экономика и жизнь. Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О ходе переговорного процесса по Украине. Гость: Дмитрий Куликов - политический обозреватель
16 февраля 2026 года, утренний эфир
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Переименование иностранных вывесок. Гость: Вячеслав Исаевич Теркулов - доктор филологических наук, профессор
* Украина: поворот не туда. Александр Турчинов: один из главных идеологов "антироссийской" Украины. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Лица Новороссии. Работа репортера на передовой. Гость: Александр Гаюк - донецкий репортёр, видеооператор, фотограф
* Мы живем в России. Что можно дарить врачу или педагогу? Гость: Анна Васинёва - юрист, правозащитник.
* Экономика и жизнь. Обзор экономических событий. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. О ходе переговорного процесса по Украине. Гость: Дмитрий Куликов - политический обозреватель