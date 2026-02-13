https://ukraina.ru/20260213/v-internete-nelzya-okonchatelno-chto-to-zapretit-nosovich-perspektivakh-blokirovki-telegram-v-rossii-1075609083.html

В интернете нельзя окончательно что-то запретить! Носович перспективах блокировки Телеграм в России

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о глубине системного политического кризиса во власти... Украина.ру, 13.02.2026

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о глубине системного политического кризиса во власти Германии, а также проанализировал перспективы полной блокировки Телеграм в России:00:22 - Последствия прибалтийского пиратства; 05:30 - Вероятность выдвижения Ангелы Меркель на пост Федерального президента ФРГ;10:35 - Политические риски для Венгрии от ЕС; 12:48 - Цель визита Джей Ди Вэнса в Ереван; 14:51 - О возможной блокировке Телеграм в России.ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

