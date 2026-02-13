https://ukraina.ru/20260213/v-internete-nelzya-okonchatelno-chto-to-zapretit-nosovich-perspektivakh-blokirovki-telegram-v-rossii-1075609083.html
В интернете нельзя окончательно что-то запретить! Носович перспективах блокировки Телеграм в России
В интернете нельзя окончательно что-то запретить! Носович перспективах блокировки Телеграм в России - 13.02.2026 Украина.ру
В интернете нельзя окончательно что-то запретить! Носович перспективах блокировки Телеграм в России
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о глубине системного политического кризиса во власти... Украина.ру, 13.02.2026
2026-02-13T16:17
2026-02-13T16:17
2026-02-13T16:17
видео
россия
германия
венгрия
александр носович
джей ди вэнс
telegram
украина.ру
ес
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075608750_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f64228c3c9e07a6a89704c902c33a262.png
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о глубине системного политического кризиса во власти Германии, а также проанализировал перспективы полной блокировки Телеграм в России:00:22 - Последствия прибалтийского пиратства; 05:30 - Вероятность выдвижения Ангелы Меркель на пост Федерального президента ФРГ;10:35 - Политические риски для Венгрии от ЕС; 12:48 - Цель визита Джей Ди Вэнса в Ереван; 14:51 - О возможной блокировке Телеграм в России.ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
россия
германия
венгрия
прибалтика
бывший ссср
армения
балтийское море
балтика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075608750_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_343a7d69b46d3d118d313c990bdb36dd.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, германия, венгрия, александр носович, джей ди вэнс, telegram, украина.ру, ес, прибалтика, бывший ссср, армения, санкции, антироссийские санкции, нефть, балтийское море, балтика, международные отношения, международная политика, видео
Видео, Россия, Германия, Венгрия, Александр Носович, Джей Ди Вэнс, Telegram, Украина.ру, ЕС, Прибалтика, бывший СССР, Армения, санкции, антироссийские санкции, нефть, Балтийское море, Балтика, международные отношения, Международная политика
В интернете нельзя окончательно что-то запретить! Носович перспективах блокировки Телеграм в России
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru
Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о глубине системного политического кризиса во власти Германии, а также проанализировал перспективы полной блокировки Телеграм в России:
00:22 - Последствия прибалтийского пиратства;
05:30 - Вероятность выдвижения Ангелы Меркель на пост Федерального президента ФРГ;
10:35 - Политические риски для Венгрии от ЕС;
12:48 - Цель визита Джей Ди Вэнса в Ереван;
14:51 - О возможной блокировке Телеграм в России.
ТГ-канал Александра Носовича: https://t.me/nosovichchannel