Анна Герман: 90 лет немецко-польско-русской певице с новороссийскими корнями

14 февраля 1936 года родилась Анна Герман, одна из самых известных польских певиц ХХ века. Но полькой она стала лишь по собственному выбору, ведь в её жилах не было ни капли польской крови. При этом мы все считаем её русской народной певицей...

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075596831_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_15b4ef0681cfa0e8685a7dbae9334bab.jpg

Родители Анны Герман были этническими немцами, происходившими из колоний, основанных протестантами-меннонитам на территории Новороссии в XIX веке. Мать будущей певицы, Ирма Мартенс, появилась на свет в колонии Вольдемфюрст (позже часть села Ольгинское Ставропольского края). Отец, Евгений Хёрманн, хоть и родился в польской Лодзи, однако семья происходила Нойхофнунга под Бердянском – эту колонию основали Хёрманны в 1819 году. В 1914 году на волне борьбы со всем немецким Нойхофнунг переименовали в Ольгино.Хотя дедушка будущей певицы, Фридрих Герман, был евангелическим пастором и дома говорил на немецком языке, Германию своей родиной он не считал. С началом Первой мировой и наступлением немецких войск войны семья Хёрманнов, уже записанных как Германы, эвакуировалась из Польши на берега Азовского моря.Германы пережили Гражданскую войну, но в 1929 году Фридриха Германа арестовали как немецкого агента, и отправили в лагерь, где он через два года умер. Его старшему сыну Вилли удалось бежать через Польшу в Германию, а Евгений Герман сначала перебрался в Донбасс, где некоторое время работал бухгалтером на одной из шахт, а в 1934 году оборвал все контакты с родными и уехал в Среднюю Азию, рассчитывая там перейти границу с Ираном.В посёлке Чимион (ныне Ферганская область Узбекистана) Евгений Герман познакомился с Ирмой Мартенс, чья семья бежала из Ставрополья. Они поженились и переехали в Ургенч, где Евгений стал работать бухгалтером на местном хлебозаводе, а Ирма продолжила преподавать немецкий язык. К рождению дочери семья Германов успела построить дом в Ургенче, а позже все трое переехали в Ташкент.В 1937 году Евгения Германа арестовали, обвинив в работе на немецкую разведку, и через некоторое время расстреляли (хотя в 1957 году его посмертно реабилитировали, о его судьбе стало известно только в 1988-м). Семья переезжала из города в город, пока не оказалась в киргизском городке Орловка. Там в апреле 1942 года мать будущей певицы вышла замуж за поляка Германа Гернера (родом из нынешнего Ивано-Франковска), который служил в армии Андерса.Гернер оказался одним из немногих офицеров, который не отправился через Иран на помощь западным союзникам, а присоединился к Народному Войску Польскому, которое формировалось под Рязанью. Это позволило Ирме Герман подать документы на репатриацию, и в 1946 году она с мамой и дочерью оказались в польском Щецине, который власти коммунистической Польши как раз "очистили" от немцев.Второй муж Ирмы Герман в Польской народной республике стал Генриком Кречковским и сначала делал карьеру в военной разведке, а с середины 1950-х стал оппозиционным деятелем. Возможно, именно поэтому Анна Герман никогда с ним не встречалась.В 1949 году Анна Герман и её мама перебрались во Вроцлав. Тут девушка в 1955-м окончила лицей, а ещё через семь лет получила диплом магистра геологии во Вроцлавском университете:"Мне нужна была обычная, настоящая работа. Такая, которая позволяла бы мне быть на связи с природой, и которая была бы романтичной".Анна любила геологию, но ещё сильнее её увлекала музыка. В 1960 году она дебютировала на сцене кабаре "Каламбур", а сразу после окончания учебы в университете сдала также экзамен на эстрадного артиста. К тому времени она уже несколько лет была солисткой хора в костёле, и молебен Ave Maria в её исполнении вызывал неизменный восторг во время церемоний венчания.В 1963 году Анна Герман приняла участие в 3-м Международном песенном фестивале в Сопоте, завоевала престижную вторую премию за песню "Tak mi z tym złe" ("Мне так плохо"). Всего год спустя она заняла второе место на Опольском песенном фестивале, исполнив песню "Tańczące Eurydyki" ("Танцующие Эвридики"), за которую также получила две награды на Международном песенном фестивале 1964 года в Сопоте. Стало ясно, что в Польше появилась новая звезда эстрады.В 1964 году Герман также впервые гастролировала в Советском Союзе в составе делегации польских артистов, в её репертуаре были песни Гершвина, Фрадкина и Бабаджаняна. После удачных выступлений редактор фирмы "Мелодия" Анна Качалина предложила певице записать пластинку с песнями на польском и итальянском языках. Первые песни на русском языке Анна Герман также записала осенью 1964 года.В декабре 1966 года в Милане Герман заключила контракт с небольшим итальянским лейблом CDI (Compania Discografica Italiana) на выпуск пластинки. На пресс-конференции президент CDI Пьетро Карриаджи заявил, что Герман продала в СССР более миллиона своих пластинок.Всего год спустя она стала первой и единственной польской артисткой в ​​истории, выступившей на фестивале в Сан-Ремо. Герман также стала первой иностранкой, выступившей на 15-м Неаполитанском песенном фестивале, дошла до гранд-финала и получила премию "Oscar della simpatia" от итальянской публики. К сожалению, её итальянское приключение закончилось так же быстро, как и началось.В 1967 году Анна Герман возвращалась с концерта в Форли и попала в серьёзную автомобильную аварию. Звезду выбросило через лобовое стекло, она получила множественные переломы конечностей, травмы позвоночника и грудной клетки, а также сотрясение мозга. Анна неделю находилась в коме и пришла в себя лишь примерно через две недели. Рядом с ней находились мать, а также её друг Збигнев Тухольский, будущий муж (пара поженилась в 1972-м, через три года у неё родился сын Збигнев).На восстановление Анне Герман потребовалось три года. В течение длительного и трудного периода выздоровления она написала биографическую книгу "Возвращение в Сорренто?", в которой описала свою карьеру и творческую деятельность в Италии. Как оказалось, певица обладала и литературным талантом – её мемуары, опубликованные в 1970 году, получили восторженные отзывы.Одной из первых песен, записанных Герман после возвращения на эстраду, стала "Надежда", написанная в 1971 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Первой исполнительницей этой песни была Эдита Пьеха, но наибольшую известность "Надежда" получила именно в исполнении Анны Герман. Это очень символично, ведь Добронравов писал её от имени геолога.Впервые после автокатастрофы Герман гастролировала по Польше весной 1972 года. После этого были выступления в Париже, концерт в Лондоне, гастроли в США, а в сентябре певица провела в СССР гастрольный тур "Анна Герман представляет". Популярность певицы в СССР возрастала, в марте 1974 года по Всесоюзному телевидению была показана телепередача "Поёт Анна Герман". Гастроли по СССР Анна Герман очень любила, сказав позже в одном из интервью:"Больших денег эти гастроли не приносили, много выгодней лететь в Америку или даже просто ездить в составе какого-то сборного концерта по Европе. Но с душевным приёмом на концертах в советских городах не сравнится ничто".Хотя у певицы обнаружили саркому костей, она продолжала выступать как в Польше, так и в СССР. Только в 1977 году она приняла участие в телепередаче "Голоса друзей" и записала ставшие легендарными песни "Когда цвели сады", "Белая черёмуха", "Эхо любви". Последняя песня предназначалась для фильма Евгения Матвеева "Судьба", и режиссёр специально заказал её Евгению Птичкину и Роберту Рождественскому для Анны Герман. Обожал польскую певицу и композитор Матвей Блантер, который был восхищён своей "Катюшей" в лирическом исполнении Герман.В октябре 1977-го Анна Герман выступила в Донецке в одном концерте с популярным польским рок-исполнителем Чеславом Неменом, а 11 декабря того же года состоялось историческое выступление певицы в финале фестиваля "Песня-77". Ей, единственной из всех участников была предоставлена возможность петь без фонограммы. После исполнения песни "Когда цвели сады" зрители устроили столь бурную и продолжительную овацию, что организаторам фестиваля пришлось выйти за жёсткие рамки телевизионного эфира – песня была исполнена "на бис" (редчайший случай в истории "Песен года"). К сожалению, эта запись утеряна.Весной 1980 года Анна Герман в последний раз выступила в Москве, в сборном концерте в "Лужниках". После финальных аккордов её увезла скорая помощь. По легенде, после этого концерта Леонид Брежнев предложил певице советское гражданство, на которое она имела полное право, а также трёхкомнатную квартиру в столице, дачу под Москвой и автомобиль западного производства.Но для Анны Герман деньги не имели особой ценности, хотя за свои концерты в Советском Союзе она действительно получала немного, и сама рассказывала, что возила из СССР в Польшу "драгоценности и чеснок", чтобы подзаработать. Точно так же она отказывалась от регулярных предложений перебраться на Запад:"Я не захотела петь весёлые песенки, под которые прекрасно танцуется. Я хотела петь то, к чему лежала моя душа. И если из-за этого не заработала много денег, то мои родные меня простят. Если бы я отправилась покорять Запад сначала своими страданиями, а потом наигранным весельем, то ничего хорошего из этого не вышло бы".По возвращении из Москвы певица долго лечилась, перенесла несколько операций, но при этом не переставала выступать. По словам мужа, перед смертью Анна Герман стала религиозной, сочинила музыку к молитве "Отче наш" и пообещала, что в случае выздоровления вернется не на эстраду, а в костёл. Незадолго до смерти она крестилась и обвенчалась со своим мужем.Анна Герман скончалась в ночь с 25 на 26 августа 1982 года на 47-м году жизни в военном госпитале в Варшаве – ровно через 15 лет после катастрофы в Италии. Певица похоронена на евангелическо-реформатском кладбище Варшавы. "Она была изгнанницей из ангельских хоров, обречённой на тяжелую человеческую судьбу. Вместо души у неё была музыка", – написал о певице польский поэт Ежи Фицовский, песни на стихи которого исполняла Герман. При этом она в буквальном смысле вернулась на небеса: имя Анны Герман носит астероид 2519, открытый в 1975 году советским астрономом Тамарой Смирновой.В мае 2003 года на площади звёзд у концертного зала "Россия" в Москве появилась именная Звезда Анны Герман. А в 2012-м, к 30-летию со дня смерти певицы, российско-украинская компания Star Media и польский режиссёр Вальдемар Кшистек сняли сериал "Анна Герман. Тайна белого ангела", в котором звучит настоящий голос певицы. Сериал стал хитом на телевидении России, Украины и Польши: его средняя доля на Первом канале (Россия) составила 20,6%, на канале "Интер" (Украина) –19,72%, а на канале TVP (Польша) – фантастических 36,69%.Сериал вызвал в Польше и России бурные дискуссии на тему "Чья Анна Герман?!", особенно после того, как его польский пресс-показ прошёл в феврале 2013 года в Российском Центре науки и культуры в Варшаве. Сейчас подобное мероприятие в польской столице просто невозможно представить, а спевшую десятки песен на русском языке Герман власти Польши фактически подвергают забвению.

